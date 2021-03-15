Решение Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело и расследование обстоятельств подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 13 марта в социальной сети Facebook.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума

«Крыма нет, а они всё расследуют», — написал Andrey M.

Многие пользователи считают, что расследование обстоятельств десятилетней давности выглядит странным. Граждане указали, что Крым уже вернулся в Россию и останется в ней теперь навсегда.

«А в России надо пересмотреть незаконную передачу Крыма УССР», — поделилась мнением Виктория К.

Некоторые комментаторы считают, что уголовное дело было возбуждено в связи с обострением политической ситуации в Харькове. Поэтому расследование начато по так называемым «харьковским соглашениям», которые были заключены в этом регионе Украины.

«Подходит время выборов мэра Харькова, хотят не допустить к ним Добкина», — пишет Александр Б.

Нашлись и те, кто считает, что возбуждение подобных дел имеет для правительства Украины обратный эффект.

«Чем больше всяких дел они навозбуждают на Украине, тем больше там будет людей в разных социальных группах, недовольных нынешним режимом, тем больше будет противников у этой … власти!» — считает Pol G.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины на своём сайте сообщила о том, что было возбуждено уголовное дело и расследование обстоятельств подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.