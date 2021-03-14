Правду о Крыме тяжело смотреть, а блокировать легко
Требование Роскомнадзора к компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 марта в социальной сети Facebook.
«Как поймают Google, так сразу на кол посадить, а уж опосля…», — пишет Sergey K.
Многие пользователи считают, что блокировка фильма связана исключительно с политическими взглядами руководства Google.
«Правду тяжело смотреть, а блокировать легко», — считает Лина К.
Некоторые комментаторы считают противоречием то, что данная картина попала под ограничения YouTube в то время, как Крым обозначен российской территорией в сервисе «Google карты».
«Но «Гугл», на своих картах, обозначает Крым как территорию России!» — отметила Галина Т.
Нашлись и те, кто будет наблюдать за этой ситуацией. Люди считают, что выяснится, кто сильнее: Роскомнадзор или Google.
«Вот и посмотрим, чей вес больше», — написал Александр Д.
Напомним, 12 марта в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о том, что ведомство потребовало от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова.
13 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России.
По ее словам, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Сначала Google произвольно ввел возрастное ограничение на документальный фильм Кондрашова из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия», затем Instagram лишил телеканал «Крым 24» возможности публиковать тексты, помимо фотографий.
Таким образом, «платформы пошли вразнос», считает Захарова.