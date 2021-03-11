Асфальт сошёл вместе со снегом

Пресс-служба администрации Липецка Масленица в Липецке

В Липецкую область пришла весна — и новые проблемы с дорожным хозяйством регионального центра. Одним из самых обсуждаемых постов в соцсетях стала публикация мэра Липецка Евгении Уваркиной.

«Асфальт сошёл вместе со снегом. Мне тяжело констатировать данный факт, но, к сожалению, сегодня в Липецке это не шутка. Я вижу, в каком состоянии дороги. Вместе с председателем профильного департамента выехала на наиболее проблемные участки. Основных вопросов два: как это произошло и что будем делать. Оставлять ситуацию в таком виде — недопустимо.

По словам Николая Дергунова, основная причина — погодные условия. Зимой неоднократно морозы сменяли оттепели, а затем в городе опять серьёзно холодало. Вода, скапливающаяся на асфальте, резко таяла и замерзала, тем самым разрушая покрытие. Департамент готовит анализ повреждённых участков, если дороги были сделаны недавно — подрядчикам направят претензии для устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств», — написала Уваркина на своей странице в соцсети.

Мэр также добавила, что губернатор Игорь Артамонов дополнительно выделил Липецку 60 млн рублей, которые вместе с 28 миллионами рублей из дорожного фонда направят на ремонт «картами». Пока погода не позволяет работать с горячим асфальтом, литой смесью «закрывают» самые большие ямы. Также плановый ремонт весной 2021 года ждёт 12 улиц в рамках муниципального задания (на это выделено 37 млн рублей) и 20 улиц — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (более 880 млн рублей).

Эта публикация Уваркиной вызвала бурные обсуждения в соцсетях. В частности, большинство комментаторов не устроила идея «одноразового» асфальта, который приходится обновлять каждый сезон.

«А зачем делать качественные дороги, если потом можно 88 дополнительных миллионов получить? Интересно, кто автор байки по перепады температур и асфальт?))) что в Ельце, что в Липецке — одно и то же)))».

«Евгения Юрьевна! Вы все так же будете продолжать слушать «специалистов» про сверхтехнологии укладки асфальта в дождь и снег? Да и вообще, самим-то про погоду не смешно? У нас никогда раньше не было перемены в погоде? С каждым годом дороге все ужаснее, а отмазки все нелепее».

«Цирк. Конечно, погода разрушает дорожное полотно, когда не соблюдены все условия укладки асфальта: низкое качество асфальта, трещины на асфальте при укладке, водоотводы и т. д.»

Пресс-служба администрации Липецка Евгения Уваркина

Чёрная магия средь бела дня

В сообществе «ЛТЗ & Липецк» анонимно опубликовали историю о фотографиях мальчика школьного возраста, которые нашли в пустых могилах на кладбище. Информация разошлась по местным СМИ. Пока комментаторы в соцсетях обсуждали, имеют ли фото с непонятными знаками отношение к магическим ритуалам, полиция устанавливала личность мальчика со снимков.

По информации портала Gorod48, женщину, которую сотрудники ритуальных услуг видели за раскладыванием фотографий, тоже нашли полицейские. Семья мальчика узнала о действиях женщины из публикаций в интернете. Проводится доследственная проверка.

Уголовное дело о загрязнении Усмани

Всё больше огласки получает информация об экологической катастрофе на реке Усмань, которую два липецких предприятия загрязняли отходами. Телеграм-канал «ЭКО_ЦФО» прокомментировал сюжет об Усманке, вышедший на Первом канале, и раскритиковал руководство Липецкой и Воронежской областей за бездействие на фоне разворачивающейся катастрофы:

«Единственным плюсом от сюжета на Первом канале стало молниеносное возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела о загрязнении реки (теперь мы знаем, что руководство СКР смотрит новости внимательнее, чем посты в Интернете), в рамках которого будет всесторонне расследовать допущенное нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов.

Удивительно, но губернаторы Артамонов и Гусев тему загрязнения Усмани, ставшую объектом внимания федерального СМИ, постарались проигнорировать и не замечать, как и ранее».

Insider Река Усмань

Мэру припомнили потерянные миллионы

Вторую неделю подряд продолжается обсуждение декларации о доходах Евгении Уваркиной, в которой в конце 2020 года прокуратура нашла нарушения. Сама Уваркина подтвердила журналистам, что забыла указать в документах один счёт, которым не пользуется, и формальные недочёты, допущенные по незнанию, были в сведениях о доходах её мужа. По неофициальным данным, речь шла о сумме около двух миллионов рублей.

Принять меры прокуратура потребовала от губернатора Игоря Артамонова. Меры ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства для градоначальника должны определить депутаты горсовета 23 марта.

Официально задекларированные Уваркиной доходы в 2019 году составили более 53,8 млн рублей, только 1,4 миллиона из которых являются её заработком в качестве мэра.

«За подобную практику закон предполагает жёсткие санкции. Например, в 2020 году губернатор Игорь Артамонов за ошибки в декларациях лишил мандатов двоих депутатов сельсоветов и одного депутата райсовета. Но что-то подсказывает, для Евгении Юрьевны будет исключение», — пишет телеграм-канал «Чернозем».

Комментаторы припоминают Уваркиной этот скандал и под публикациями на другие темы, например — о сошедшем вместе со снегом асфальте:

«А может быть, их вообще не делать, эти дороги. Пусть весь асфальт сойдёт. Водители накатают хороших и ровных грунтовых дорог. Пешеходы натопчут себе троп. И деньги целы, и дороги ровнее. Хотя нет. Не пойдёт. Как же руководство-то города будет перемещаться, зарабатывать более 50 лямов и ещё скрывать доходы?»

Admlip.ru Александр Рябченко

День борьбы

Липчане в соцсетях следили за победами заместителя главы Липецкой области Александра Рябченко, который провёл поединки с воспитанниками спортивных школ региона в рамках еженедельного «Дня борьбы».

«Воспитанники районной спортивной школы, Липецкой областной школы самбо и дзюдо, Становлянской спортивной школы «Дельфин», «Спартак» (Елец), областной школы самбо и дзюдо «Локомотив» встретились, чтобы отработать навыки борьбы. На татами вышел и Александр Николаевич: он провёл поединки с воспитанниками школ — среди его спарринг партнеров был и чемпион мира по самбо среди юниоров Иван Агафонов. По окончании спортивного дня Александр Рябченко поблагодарил всех за тренировку и отметил, что в зале царит дружеская атмосфера, объединяющая спортсменов и тренеров», — рассказали в сообществе « В краю родном ».

Поединок вице-губернатора с чемпионом мира по самбо среди юниоров Иваном Агафоновым впечатлил авторов телеграм-канала «Липецкий котёл», которые сравнили его с эпизодом российского сериала «Домашний арест». Кроме того, комментаторы указали на то, что в регионе всё еще действуют ограничения, введённые из-за коронавируса.