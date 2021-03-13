Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни «Катюша» вместо государственного гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в Токио и Пекине. Судьи решили, что в России «Катюша» считается патриотической песней, содержащей призыв защищать Родину. Поэтому эта песня не может исполняться на любом из официальных мероприятий, в том числе и на церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований, а решение о выборе гимна для российской команды на Играх будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский удар

То есть нам и нашим спортсменам запретили защищать свою Родину и даже в песне говорить о своём долге перед Родиной и любви к ней.

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

То есть заведомо и заранее позорное усилие наших официальных олимпийцев преклонить колена — и после запрета на исполнение гимна России предложить вместо него «Катюшу» (а не, например, «Вставай, страна огромная») было с новым позором для нашей страны отвергнуто.

Так всегда поступают с капитулянтами и рабами: нет унижения для сдавшихся, которого не позволил бы себе применить к ним безнаказанный победитель. Добровольное самоизнасилование наших официальных олимпийцев и позорное пятно, которое оно возложило на нашу страну, оказалось излишним, то есть вдвойне позорным.

Спортсменам, видите ли, захотелось хотя бы в личном или коллективно-анонимном качестве принять участие в Олимпиаде, которую враги России в мировой олимпийской политической бюрократии запретили для нашей страны как страны и государства. Раз за разом принося в жертву своим личным интересам интересы страны и народа, правящие Россией и представляющие Россию давно учат нас понимать простейшее: они капитулируют перед врагом России потому, что не ценят и не любят Россию, не связывают с ней свою судьбу и презирают её народ.

Эмблема российской сборной после запрета использовать национальную символику на Олимпийских играх

Спасибо врагу — он отверг фальшивые и продажные «компромиссные» поцелуи. Такой грубый и нехитрый, наглый и демонстративный враг России оказался в этой ситуации гораздо бóльшим помощником России, чем её спортивные защитники. Он вернул предателей к их позору.

Что делать? Ответ прост: уважать свою страну и свой народ, понесших невиданные жертвы в защиту своих свободы и независимости — и отказаться от участия в такой позорной Олимпиаде.