Восемь лет назад в этот день, 13 марта 2013 года, аргентинский кардинал Хорхе Мария Бергольо был избран папой Римским. Первый в истории католичества понтифик из Нового Света и первый же иезуит избрал имя Франциск. Восемь лет — это не круглая дата, и поэтому папу поздравлять с ней будут не столько из протокольных соображений, сколько из существующих отношений с понтификом. Что касается постсоветского пространства, то пока известно о двух приветственных телеграммах, отправленных Франциску. Его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск I

Белорусский лидер, как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента, с очередной годовщиной понтификата поздравлял от имени белорусского народа и себя лично. «Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества, — говорится в обращении. — Полностью согласен с вашими словами о братстве, которое представляет собой протянутую навстречу руку. Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста». Алиев в свою очередь назвал нынешний уровень отношений между Баку и Святым престолом «высоким» и выразил надежду на то, что «образцовые отношения сотрудничества между Азербайджаном и Святым престолом и впредь будут служить созданию атмосферы взаимного доверия между цивилизациями, защите религиозного и культурного наследия, торжеству общечеловеческих ценностей».

Между Баку и Минском давно существует политическая кооперация по ряду направлений, а сейчас они обозначили и общность интереса к Ватикану, фактически присягнули на верность папе Франциску. Интересен при этом образ, который использован в тексте Лукашенко. «Хлеб со знаком Креста» — это явно просфора, которая обычно используется на литургии, но иногда в торжественных случаях ее дарят в знак уважения. Однако это прерогатива церковных лидеров, поэтому не вполне понятно, что хотел сказать своими словами президент Белоруссии. Может быть, то, что он ощущает себя духовным вождем всех белорусских христиан? Но это частности. А в целом и у Минска, и у Баку есть конкретная повестка выстраивания отношений со Святым престолом. Правда, в нее внесли серьезные нюансы события последних месяцев. Для Белоруссии таковыми стали президентские выборы, на которых 9 августа прошлого года вновь победил Лукашенко, что вызвало серию массовых протестов в стране.

President.gov.by Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

С критикой итогов выборов и действий президента выступили некоторые представители духовенства Католической церкви в Белоруссии, включая епископов, а также миряне. Однако Святой престол и папа Франциск не встали на сторону оппозиции. Католические эксперты называли важной задачу сохранения стабильности в Белоруссии, воспринимая эту республику как точку сшивания Европейского союза и России. По сути, Ватикан оказал поддержку существующей социально-экономической белорусской модели, которую все эти годы выстраивал Лукашенко, выразил заинтересованность в сохранении действующего президента и геополитического статус-кво страны на фоне опасений, что она может качнуться как в сторону Запада, так и в сторону России. Это укрепляет Минск и позволяет ему более смело сопротивляться призывам провести политические реформы. Помимо того, белорусские власти могут теперь заняться и решением вопроса польского меньшинства, сведя его к обычным отношениям между Минском и Варшавой без риска того, что в дело вмешается религиозный фактор. Кстати, позиция Святого престола, вероятно, была одной из причин того, что Католическая церковь в Польше во время протестов против Лукашенко вела себя крайне осторожно.

Hanna Zelenko Костёл святого Симеона и святой Елены в Минске

В случае с Баку статус-кво, напротив, изменился, что связано с победоносной для Азербайджана карабахской войной. Перед азербайджанскими властями стоит задача восстановления приобретенных по ее итогам районов. Баку надо как-то решать проблему с христианскими памятниками и святынями, которые попали под его контроль, и он рассчитывает на Ватикан. Недавно в Риме побывала представительная делегация Фонда Гейдара Алиева, которая продлила соглашение со Святым престолом о реставрации римских катакомб. Вместе с тем азербайджанская сторона выразила заинтересованность в участии ватиканских специалистов в деятельности в Нагорном Карабахе. Как позже заявил в интервью бакинскому порталу Haqqin. az глава апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, «опыт соответствующих структур Ватикана, а также многолетний опыт сотрудничества Ватикана и Азербайджана в гуманитарной сфере, безусловно, пригодились бы». Очевидно, что для Баку вовлеченность Святого престола станет важным элементом улучшения его имиджа на Западе, прежде всего в Европе.

Salman Diweny Владимир Фекете

Ватикан же получает возможность еще лучше закрепиться в уникальных геополитических точках на постсоветском пространстве, которыми являются Белоруссия и Азербайджан, которые могут быть как стенами, так и мостами между государствами различных цивилизационных культур. И это ставит вопрос о том, как расширение влияния Святого престола отразится на позициях Русской православной церкви. Московский патриархат пока молчит, но ситуация в регионе меняется, появляются и нарастают новые процессы. Рано или поздно русскому православию придется иметь с этим дело.