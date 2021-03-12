На текущей неделе 8 — 12 марта пользователи белгородских сетей больше всего переживали за пропавшего школьника, радовались успехам бабушки-рекордсменки, слушали пресс-конференцию врио губернатора и обсуждали демонтаж нового здания. ИА REGNUM обобщило мнения жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Сбежал?

В Белгороде 9 марта искали 10-летнего мальчика. Школьник вместе с мамой находился в районе автовокзала, а затем ушёл в неизвестном направлении. Поздно вечером на другом конце города пеший патруль обнаружил ребёнка — полицейские закутали мальчика в бушлат и напоили горячим чаем до приезда служебного автомобиля.

«Сотрудниками полиции в отношении матери школьника составлен протокол о неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материал будет направлен для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. С семьей будет проведена профилактическая работа», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Пользователи рассказали множество историй из своего детства: как в одиночку ходили в магазин, ездили на секции или просто весь день гуляли по округе. А потому недоумевают, почему на мать ребёнка составлен протокол, наверняка женщине нелегко дались эти часы ожидания и поиска. В общей массе возмущающихся голосов один подписчик отметил: «В 10 лет потеряться на вокзале? Похоже больше на побег. Возможно, полиция знает больше обстоятельств, на основании которых составлен протокол.

(сс) kheinz Ребенок

Большой формат

Врио губернатора провёл пресс-конференцию. На неё были аккредитованы более 60 журналистов и представителей блогосферы, общение в прямом эфире, трансляция которого велась на нескольких теле‑ и радиоканалах, продолжалось почти три часа. Вячеслав Гладков дал развёрнутые ответы на более чем 30 вопросов. Политик уточнил, что раньше он готовил подобные мероприятия, но сам их не проводил. На встрече затронули наиболее важные темы жизни и итоги работы в области. Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» отметили диалоговый стиль врио губернатора: «Во время ответа глава Белгородской области предлагал вместе выстроить логическую цепочку, а не выдавал заранее готовую формулу».

«На мой взгляд, пресс-конференция стала своеобразным промежуточным итогом. Очевидно, для врио губернатора очень важна открытость, чтобы жители могли дать ему обратную связь. И он дал понять, что прошедшие три месяца — только начало пути к прозрачному управлению регионом, когда все решения понятны каждому проживающему в Белгородской области», — отметила в своём телеграм-канале руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Вячеслав Гладков заявил, что собирается «зайти с изменениями в каждый населённый пункт». И отметил, что работает не по «методичкам» — их просто нет. Политик видит, что большинство людей сейчас воспринимает социальные сети как канал коммуникации, поэтому использует эту возможность и общается с подписчиками. Обратная связь с населением и есть критерий оценки деятельности органов власти, считает Гладков.

«Статичная картинка неинтересна. Жизнь настолько скоротечна, что если мы не будем соответствовать тем вызовам, которые сейчас перед нами стоят, то мы проиграем в главной борьбе — за людей. Главная цель — не в объектах, а в людях. Чтобы Белгородская область оставалась высокоразвитым регионом, важно, чтобы от нас не просто не уезжали. Нужно, чтобы к нам приезжали», — сказал врио.

Belregion.ru Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

Подчеркнул Вячеслав Гладков, что ему важны все 1,5 млн человек, проживающих в регионе, а главы муниципалитетов должны брать на себя обязательства и делать среду комфортнее — тогда эта конкуренция между населёнными пунктами будет приводить к сильной территории.

О решении участвовать в выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщит тогда, когда будет объявлена дата голосования. Пока в ближайших планах врио — решить дефицит кадров в медицине, привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, а также создать в регионе сады сирени, потому что «человек должен получать ощущение радости».

Не железная — стальная!

Оптимизма и радости не занимать белгородской «железной бабушке» Марии Колтаковой. На этой неделе она установила очередной рекорд России — теперь она самый возрастной водитель танка. 99-летняя участница Курской битвы проехала в боевой машине по территории военной части в Валуйках.

«Железная бабушка меня называют. А я говорю не железная, а стальная — железо ржавеет! Хочу поблагодарить всех, кто устроил и спланировал этот день. Будут ещё новые рекорды», — пообещала она на своей странице в социальной сети.

У ветерана более тысячи подписчиков. Пользователи пожелали ей доброго здоровья, долгих лет, поблагодарили, что своим примером она вдохновляет других, более молодых жителей.

«Умничка! Не сидит на лавке, обсуждая всех вокруг, а примером своим показывает, как нужно достойно жить и дорожить каждым мгновением. Долгих лет жизни Вам, стальная женщина, и стального здоровья», — написала Анастасия.

Belregion.ru Ветеран Великой Отечественной войны, старшина медслужбы Мария Денисовна Колтакова

Спорный дом

ИА «Бел.ру» сообщило, что власти снесут новый двухэтажный многоквартирный дом на улице Донецкой. Здание принадлежит индивидуальной предпринимательнице. Женщина построила частный дом, а затем решила продать в нём квартиры. Часть строения находится на муниципальной территории и застройщик даже оформляла новый межевой план. Мэрия оспорила этот документ в суде, результаты признали недействительными, выяснилось и то, что у ИП отсутствует разрешение на строительство многоквартирного дома.

В декабре 2018-го Арбитражный суд обязал женщину снести дом, она подала апелляцию, но проиграла. Здание продолжало стоять. Теперь администрация города собирается заключить госконтракт на снос строения. Судя по документам, демонтаж надо произвести до 23 марта 2021 года, на эти работы в мэрии выделили 179,5 тысячи рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос жилья

В соцсетях предложили дом не сносить, а передать квартиры, например, сиротам. «Просто идиотизм сносить уже готовый построенный дом пусть даже незаконно, — возмутился пользователь паблика «Белгород — это интересно» Сергей. — Можно его действительно, так сказать, перепрофилировать, передать на какие-то определённые общественные нужды, вот и всё».