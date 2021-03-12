Рекорд «железной бабушки» и пропавший мальчик: Белгород в соцсетях
На текущей неделе 8 — 12 марта пользователи белгородских сетей больше всего переживали за пропавшего школьника, радовались успехам бабушки-рекордсменки, слушали пресс-конференцию врио губернатора и обсуждали демонтаж нового здания. ИА REGNUM обобщило мнения жителей.
Сбежал?
В Белгороде 9 марта искали 10-летнего мальчика. Школьник вместе с мамой находился в районе автовокзала, а затем ушёл в неизвестном направлении. Поздно вечером на другом конце города пеший патруль обнаружил ребёнка — полицейские закутали мальчика в бушлат и напоили горячим чаем до приезда служебного автомобиля.
Пользователи рассказали множество историй из своего детства: как в одиночку ходили в магазин, ездили на секции или просто весь день гуляли по округе. А потому недоумевают, почему на мать ребёнка составлен протокол, наверняка женщине нелегко дались эти часы ожидания и поиска. В общей массе возмущающихся голосов один подписчик отметил: «В 10 лет потеряться на вокзале? Похоже больше на побег. Возможно, полиция знает больше обстоятельств, на основании которых составлен протокол.
Большой формат
Врио губернатора провёл пресс-конференцию. На неё были аккредитованы более 60 журналистов и представителей блогосферы, общение в прямом эфире, трансляция которого велась на нескольких теле‑ и радиоканалах, продолжалось почти три часа. Вячеслав Гладков дал развёрнутые ответы на более чем 30 вопросов. Политик уточнил, что раньше он готовил подобные мероприятия, но сам их не проводил. На встрече затронули наиболее важные темы жизни и итоги работы в области. Эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» отметили диалоговый стиль врио губернатора: «Во время ответа глава Белгородской области предлагал вместе выстроить логическую цепочку, а не выдавал заранее готовую формулу».
Вячеслав Гладков заявил, что собирается «зайти с изменениями в каждый населённый пункт». И отметил, что работает не по «методичкам» — их просто нет. Политик видит, что большинство людей сейчас воспринимает социальные сети как канал коммуникации, поэтому использует эту возможность и общается с подписчиками. Обратная связь с населением и есть критерий оценки деятельности органов власти, считает Гладков.
Подчеркнул Вячеслав Гладков, что ему важны все 1,5 млн человек, проживающих в регионе, а главы муниципалитетов должны брать на себя обязательства и делать среду комфортнее — тогда эта конкуренция между населёнными пунктами будет приводить к сильной территории.
О решении участвовать в выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщит тогда, когда будет объявлена дата голосования. Пока в ближайших планах врио — решить дефицит кадров в медицине, привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, а также создать в регионе сады сирени, потому что «человек должен получать ощущение радости».
Не железная — стальная!
Оптимизма и радости не занимать белгородской «железной бабушке» Марии Колтаковой. На этой неделе она установила очередной рекорд России — теперь она самый возрастной водитель танка. 99-летняя участница Курской битвы проехала в боевой машине по территории военной части в Валуйках.
У ветерана более тысячи подписчиков. Пользователи пожелали ей доброго здоровья, долгих лет, поблагодарили, что своим примером она вдохновляет других, более молодых жителей.
«Умничка! Не сидит на лавке, обсуждая всех вокруг, а примером своим показывает, как нужно достойно жить и дорожить каждым мгновением. Долгих лет жизни Вам, стальная женщина, и стального здоровья», — написала Анастасия.
Спорный дом
ИА «Бел.ру» сообщило, что власти снесут новый двухэтажный многоквартирный дом на улице Донецкой. Здание принадлежит индивидуальной предпринимательнице. Женщина построила частный дом, а затем решила продать в нём квартиры. Часть строения находится на муниципальной территории и застройщик даже оформляла новый межевой план. Мэрия оспорила этот документ в суде, результаты признали недействительными, выяснилось и то, что у ИП отсутствует разрешение на строительство многоквартирного дома.
В декабре 2018-го Арбитражный суд обязал женщину снести дом, она подала апелляцию, но проиграла. Здание продолжало стоять. Теперь администрация города собирается заключить госконтракт на снос строения. Судя по документам, демонтаж надо произвести до 23 марта 2021 года, на эти работы в мэрии выделили 179,5 тысячи рублей.
В соцсетях предложили дом не сносить, а передать квартиры, например, сиротам. «Просто идиотизм сносить уже готовый построенный дом пусть даже незаконно, — возмутился пользователь паблика «Белгород — это интересно» Сергей. — Можно его действительно, так сказать, перепрофилировать, передать на какие-то определённые общественные нужды, вот и всё».