По сообщению японской газеты «Майнити симбун», посол России в Японии Михаил Галузин, выступая онлайн в токийском клубе японских журналистов, убеждал японцев, что прошедшие на южных Курилах военные учения направлены не против Японии, а проводятся с целью «защищать безопасность территорий в условиях, при которых США позиционируют Россию в качестве угрозы безопасности». При этом издание ИноСМИ предпослало переводу статьи в «Майнити» такие слова: «Но японцы призывают не верить «таким пустым обещаниям». «Нет идиотов, которые будут принимать слова России за чистую монету», — заявил один из комментаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Вот и автор этих строк, мягко говоря, не уверен, что проводимые на Курилах учения не имели никакого отношения к общенациональному съезду «борцов» за наши Курилы во главе с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, шабашам ультраправых у российского посольства, призывам в СМИ сокрытых никами комментаторов «душить Россию», создавать ракетно-ядерное оружие, быть готовыми наносить ракетные удары по российским военным базам и прочим откровенно реваншистским и агрессивным лозунгам.

Cube-soft.jp Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Трудно избежать впечатления, что и сегодняшний пролет в непосредственной близости к Стране восходящего солнца двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над северо-западной частью Тихого океана и Японским морем был хотя и плановым, но, скажем так, не совсем случайным. Как сообщала пресс-служба Минобороны РФ, ракетоносцы «на отдельных участках приближались к Японии». В соответствии с полетным заданием, конечно. Ну, а то, что самолеты совершили полет сразу после того, как один горе-дипломат, а ныне профессор (?!) престижных университетов Японии на страницах японского издания авторитетного американского журнала Newsweek призвал, видимо, в реваншистском раже «блокировать проливы», включая пролив Лаперуза, для того чтобы «перерезать» связь континентальной России с Курильскими островами, будем считать просто совпадением.

И еще. Несмотря на категоричный отказ президента РФ Владимира Путина совершать что-либо в нарушение Конституции России, посол Галузин, по собственной инициативе или нет, вновь обнадежил японцев по поводу готовности Москвы придерживаться соглашения между бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Путиным об ускорении переговоров, достигнутого в ноябре 2018 года: «Российская сторона готова вести переговоры на основе этого соглашения. После подписания мирного договора можно обсудить другие темы». Тем самым, уточняет японская газета, посол дал понять, что переговоры по «северным территориям» должны проходить в два этапа.

Что это за «два этапа», не разъясняется. Хотя догадаться можно. Скорее всего, посол имеет в виду подписание давно ставшего анахронизмом «мирного договора», а затем-де можно будет вернуться к «северным территориям». Например, под видом демаркации и делимитации границы. Или мы слишком подозрительны и, что называется, создаем проблему на пустом месте? Ведь разъясняла же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что вставленные в конституционную поправку слова о демаркации и делимитации не имеют к российско-японским переговорам никакого отношения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как известно, функция посла состоит в четком доведении до правительства и общественного мнения страны пребывания позиции своего правительства. Поэтому какие-либо недомолвки и иносказания, хотя это широко распространено в японской культуре общения, едва ли уместны. Тем более что японцы уже все поняли. Один из читателей статьи в «Майнити симбун» под ником Мао оставил такую запись: «Россия закрепила в Конституции запрет на отчуждение территорий. И Путин заявил, что он сохранит эту Конституцию. Россия считает северные территории (южные Курилы — А.К.) своими. В свою очередь, Япония подчеркнула, что подпишет мирный договор только после возврата островов. Вывод: в настоящее время у Японии нет возможности вернуть острова и подписать мирный договор. Японии придется наращивать военную мощь и ждать, пока не развалится российская экономика». И так сейчас думают многие японцы.

А им продолжают рассказывать про какие-то «два этапа»…