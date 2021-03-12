Не служил — не мужик?

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный дом в Ленинградской области

8 марта военный комиссариат Ленобласти опубликовал поздравительное видеообращение к жительницам региона. Помимо теплых слов и пожеланий полковник Юрий Хромов напомнил, что «милых барышень» должны окружать лишь «настоящие защитники Родины». И в качестве подарка предложил оставить в комментариях к видео ссылки на аккаунты бывших возлюбленных, не служивших в армии.

«А мы их встретим на призывных пунктах», — пообещал Хромов и добавил, что настоящий мужчина должен иметь военный билет.

Креативное предложение военкома общество восприняло неоднозначно, и оно разделило пользователей сети на три лагеря. Кто-то оценил это как шутку и поставил лайк, другие заинтересовались тем, распространяется ли это предложение за пределы Ленинградской области, но больше всего оказалось возмущенных пользователей с мужскими никами.

Помимо проявления оскорбительной реакции недовольные задавали риторические вопросы. Например, зачем служить в армии, ведь «как надену портупею, так тупею и тупею!», — оставил комментарий под видео пользователь под ником tti ksvzd. Другой пользователь с ником Todd deep house написал: «Идиот чтоле? Я не дурак, чтобы служить на миллиардеров воров! А за своих женщин я сам повоюю, когда нужно будет» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Однако тем, к кому и было обращено послание военкома, его предложение понравилось, и под видео от подписчиков начали появляться ссылки на аккаунты «уклонистов», которых их бывшие подруги хотели бы видеть в армии.

«Это лучшее поздравление с 8 Марта», — прокомментировала пользовательница сети Олеся С.

Что не так в Мурино?

В одном из самых крупных и самых молодых городов Ленинградской области — застроенном высотными домами городе Мурино, выросшем на северной границе Петербурга, в последнее время фиксируется небывалое количество суицидов, совершенных местными жителями.

Lenobl.ru Мурино

Только за прошедшую неделю в этом населенном пункте, где официально зарегистрировано почти 65 тыс. жителей, а по неофициальным данным, живёт более 100 тыс. человек, было зарегистрировано четыре самоубийства. Погибли 25-летняя и 21-летняя девушки, 54-летний мужчина и 85-летний пенсионер. По данным СМИ, только за 2020 год в Мурино было зарегистрировано 19 самоубийств.

Это, как сообщают в социальных сетях и в некоторых СМИ, серьезно обеспокоило главу региона Александра Дрозденко. По неподтвержденным данным, губернатор даже поручил подчиненным разобраться в причинах такой негативной социальной активности муринцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Это сообщение вызвало волну обсуждений. Так, в одном из популярных пабликов самого Мурино местные жители посетовали, что волна самоубийств связана с тем, что в городе нет «ни одного дерева, ни одной зеленушки», написала подписчица под ником Ольга Б.

«Человеку крайне необходимо бывать на улице, а еще большая потребность быть на природе, в лесу. Каменные многоэтажки это не естественная среда обитания живых людей», — написала пользовательница.

Другой пользователь социальный сети указал, что «в городе нет полиции, нет ничего для занятий молодежи, никаких общественных пространств, зато дохрена пивнушек, доставку наркоты рисуют на стенах, закладки прям на этажах. Город без инфраструктуры забабахали. И мы вот тут, блин, только обеспокоились?» — удивляется Татьяна Л.

Год с коронавирусом

В Ленинградской области «отмечают» год со дня прихода в регион коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года в Ленобласти был зафиксирован первый случай ковида. По мнению главы региона, самым тяжелым за это время стала потеря близких.

«Мы научились работать быстро и точно, носить маски, соблюдать правила и требования Роспотребнадзора. Мы модернизируем больницы, изменили отношение к медикам, поддержали друг друга, семьи и бизнес в трудное время. Мы начали вакцинацию и, я уверен, неизбежно победим и саму болезнь», — написал в своем блоге Александр Дрозденко и призвал жителей поскорее пройти вакцинацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

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В ответ многочисленные подписчики страницы губернатора Ленобласти рассказали о своих переживаниях в связи с пандемией: кто-то жаловался на недостаток укомплектованности медицинских стационаров в районах, а кто-то, наоборот, отмечал самоотверженность областных медиков.

«У нас в Рябово ни одного случая заражения не было за этот год! Я там все лето жила и ездила на работу в город. В маске, конечно, и перчатках! Спасибо! Мы его победим вместе! Храни Бог вашу семью!» — написала одна из подписчиц губернатора под ником t.chijova2013.