В первой половине недели руководитель Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова в своём аккаунте в соцсети заявила, что жестокость в реабилитационном детском центре «Радуга», что расположен в Бузулуке Оренбургской области, продолжается. Общественница отметила, что встречалась с главой минсоцразвития региона Татьяной Самохиной и рассчитывала на понимание, однако ведомство отказалось ограждать воспитанников от персонала, в отношении которого возбуждено два уголовных дела по фактам халатности и жестокости.

Джованни Браголин (Бруно Амадио). Плачущий мальчик. 1950-е

«Это говорит только об одном — жестокое обращение продолжается. Дети заключены с теми, кто сурово наказывал их в одном учреждении, и будут заключены там и дальше. Да, теперь их, скорее всего, не будут наказывать физически. Но моральное наказание будет, в этом я уверена. Для того чтобы расследование Следственного комитета было объективным и полным, необходимо, чтобы дети были ограждены от давления со стороны персонала. И это всё прекрасно понимает министерство. И не расселяет детей, потому что боится, что дети все расскажут», — сказала Межова.

Фото: Анна Межова в Facebook Руководитель Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь»

Информация о ситуации в приюте вызвала резонанс. Пользователи заговорили о чиновничьем бездушии, считая, что все они держатся за хорошие зарплаты и теплые должностные места, а детей не хотят изолировать из страха, что воспитанники могут сказать лишнее о методах воспитания, которые практиковали в детском центре.

«Все чаще в работе чиновников желание поступиться совестью ради тёплого места и стабильной неплохой зарплаты имеет место», — отметила одна из подписчиц. Ее слова нашли поддержку у других пользователей.

Циничным названо поведение чиновников, заявивших, что от детей жалоб на персонал не поступало. По словам Анны Межовой, воспитанник никогда не пожалуется на сотрудника приюта, понимая, что ему придется остаться со своим обидчиком и будет еще хуже.

Srcn-bu2.msr.orb.ru Реабилитационный детский центр «Радуга»

Напомним, именно руководитель фонда «Сохраняя жизнь» ранее забила тревогу по поводу ситуации в бузулукском приюте. После разговора психолога благотворительного фонда с одним из воспитанников выяснилось, что к детям в учреждении применяют насилие и недопустимые методы воспитания. СУ СКР по региону начал проверку этой информации, в итоге было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту жестокости к детям в приюте Оренбуржья возбуждено уголовное дело

Тема захвата Оренбурга бродячими собаками вновь всплыла на неделе, и неоднократно. В соцсетях опубликовали фото травмированной руки ребенка и комментарий, что на девочку возле школы напала собака. «Ребенок визжал так, что слышали два дома! Что она пережила в этот момент, представить страшно. А ещё ее ждёт три месяца уколов, во дворах бегает до 15 собак. Страшно за наших детей», — сообщила родственница девочки. По словам женщины, врачам пришлось накладывать швы на рану, нанесённую животным.

Интернет забурлил комментариями по этому поводу. Причем пользователи от сочувствия к юной оренбурженке перешли к обсуждению злободневной проблемы — как избавить город от бездомных собак, которые, по мнению ряда комментаторов, уже стали хозяевами и имеют прав больше, чем люди. Комментаторы предлагают отстрел, заявляют о готовности купить яд в аптеке и травить собак. Горожане делятся случаями, когда пострадали от агрессивных животных. В бой вступают зоозащитники, которые клеймят позором жестоких людей, заявляя, что от убийства собак недалеко и до убийства людей.

Некоторые пользователи, всмотревшись в фото перевязанной детской руки, усмотрели признаки фейка и выразили сомнение в том, что факт нападения имел место быть. Вместе с тем все признают, что проблема бродячих собак существует и ее надо срочно решать. Голодные и злые собаки сбиваются в стаи. Горожане выкладывают в соцсетях фото, на которых запечатлены своры животных в центре Оренбурга посреди бела дня.

«Белый день. Улица Советская. Стая голодных и замёрзших собак… Некоторые опасливо обходят их стороной. Потому что не со всеми собачки ведут себя дружественно, некоторых облаивают. А каково встретиться с такой ватагой ночью в безлюдном переулке? Говорят, в роще собака напала на женщину. Что происходит в нашем городе? Откуда возникла эта проблема?» — недоумевает известный оренбургский журналист Наталья Веркашанцева в комментарии под фото, которое опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

facebook.com/verk.natalya Журналист Наталья Веркашанцева

Пользователи соцсетей подняли тему школьного питания. Публикуя таблицу с размерами бюджетных дотаций на школьное питание, где Оренбуржье занимает пятое место в ПФО, а сумма составляет 58,28 рубля, оренбуржец вопрошает: «Оптимизация питания детей?» Он выразил недоумение по поводу того, что в бюджете находятся средства «на собак, ёлку, премиальное авто, новое министерство, золотые фонари, заказные обеды с икрой, вылизывание улиц до асфальта зимой и даже на доставку вас на работу. Он предложил чиновникам начать оптимизацию с себя — пересесть со служебного на общественный и личный транспорт, для осуществления выездных мероприятий вызывать такси, внедрить продвигаемые чиновниками же дистанционные технологии с переводом части сотрудников на «дистант». «И этот список можно бесконечно продолжать, пора бы вам, наши родные, спуститься на землю и приоритеты развернуть в другую сторону, подальше от себя», — обратился Игорь А. к депутатам и чиновникам.

На 2021 год размер бюджетной дотации на одного ребёнка в Оренбурге утверждён в сумме 59,88 рубля в день. (54,88 рубля — из областной казны, а 5 рублей — из муниципальной). Горожане считают, что 60 рублей для полноценного обеда явно недостаточно.

«Кстати, на собак-то у них денег нет, стаи ходят. И скоро наши дети станут их обедом без денег чиновников», — иронизирует один из комментаторов.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бездомные собаки

Оренбуржцы обеспокоены состоянием исторического центра города. В соцсети появилась информация о том, что два четырехэтажных дома могут пойти под снос, а на их месте вырастет жилой комплекс бизнес-класса. Жительница Оренбурга подчеркнула, что дома являются частью гармоничного жилого комплекса в одном стиле «сталинского классицизма» в районе улиц Постникова — Гая — Кобозева. И, несмотря на заброшенность жилого фонда в центре города, сохраняют свою красоту и крепко стоят на земле. Жильцы любят свои дома и как могут холят их и прилегающие территории. Поэтому информация о сносе стала для всех шоком.

Пользователи с сожалением отмечают, что при изучении разработанной стратегии пространственного развития исторического центра Оренбурга становится понятно — «центр будет намного краше благодаря именно точечной застройке жилых домов бизнес-класса» в районах побережья и на ул. Кобозева. «Для ретушевки ещё несколько небольших застроек на месте уже расселенных домов на центральных улицах планируется… Что тут можно дополнить? Ничего. Плакал наш центр и дальше», — сказала автор поста.

В комментариях подписчики отмечают, что эти дома, если за ними регулярно следить, еще простоят очень долго, «просто понадобилась кое-кому земля под застройку в своих интересах».

В обсуждении приняла участие пресс-секретарь министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Юлия Лесникова. «Стратегией развития исторического центра Оренбурга, принятой в ноябре 2020 года, снос указанных домов не предусмотрен. К развитию предлагается территория внутри жилого квартала в соответствии с объемно-пространственным регламентом по типу малоэтажной застройки», — пояснила она.

На что последовал ответ от одного из горожан: «Так и пишите: предполагается точечная застройка, а не это вот всё».