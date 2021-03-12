Генпрокуратура РФ среди лидеров по числу зарегистрированных случаев взяточничества в 2020 году назвала Татарию, занявшую в этом «антирейтинге» второе место. Словно в подтверждение этому, в республике — очередной скандал, связанный с коррупцией, в котором замешан высокопоставленный чиновник. ИА REGNUM выяснило, что опять происходит на подведомственной Рустаму Минниханову территории и за что задержан заместитель регионального министра. К слову, второй за год, и оба — по коррупционным статьям.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, ранее глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдинсообщил, что ведомство определило регионы — лидеры по уровню коррупции в 2020 году. На первом месте оказалась Москва, на втором — Татария, а на третьем — Ставропольский край.

Уголовное дело в отношении замминистра

Спустя сутки после заявления Балдина в Татарии разгорелся скандал — в отношении 52-летнего заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ возбудили уголовное дело. Ему вменяют растрату и злоупотребление должностными полномочиями.

Epp.genproc.gov.ru Виктор Балдин

Следователи заявляют, что МЧС РТ за 2013—2019 годы подписало с двумя коммерческими фирмами — ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» — госконтракты на сумму свыше 56,7 млн рублей. По ним подрядчики должны были смонтировать речевые сиренные установки системы оповещения населения. По мнению управления СК РФ по РТ, пока неустановленные сотрудники компаний «по сговору с подозреваемым» условия контрактов не выполнили, а работы были осуществлены «в нарушение технических заданий». Несмотря на недочёты, работу госзаказчик принял, и в результате этого готовность и исправность системы обеспечена не была. По данным следствия, деньги были «растрачены и присвоены».

Фигурант задержан, в ближайшее время ему определят меру пресечения. Расследование продолжается, а в деле могут появиться новые фигуранты.

Фамилия задержанного замминистра не сообщается.

По данным с официального сайта МЧС РТ, у главы ведомства — Рафиса Хабибуллина на сегодня три заместителя и одно кресло числится вакантным. В сообщении следователей указан возраст фигуранта. Единственный заместитель Хабибуллина, чей возраст 52 года — это Олег Степущенко (исполнилось 8 марта 2021 года). Уроженец Москвы занимает свой пост в Татарии с ноября 2012 года. До этого он работал в структурах МВД, придя на пост заместителя министра с должности замначальника полиции МВД по РТ.

Напомним, четвертое кресло вакантно с ноября 2020 года, когда свой пост покинул Ильхам Насибуллин, за несколько месяцев до этого ставший фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в мошенничестве на 161 млн рублей. Следователи заявили, что в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица МЧС РТ создали фирму, которая дублировала функции поисково-спасательной службы при ведомстве.

Mchs.tatarstan.ru Ильхам Насибуллин

Фигуранты уголовного дела и тендеры

В сообщении следствия упомянуты две коммерческие компании — ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности».

В ЕГРЮЛ есть единственное ООО «Спецлаб-Казань». Данная фирма была учреждена в августе 2009 года в Казани. Уставный капитал составлял 12,5 тыс. рублей. 19 ноября 2020 года эта компания с основным видом деятельности «оптовая неспециализированная торговля» была ликвидирована. В реестре имеется запись — «исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица». Примечательно, что в январе 2018 года фирма успела сменить и директора, и владельца. Ими стала Олеся Казаченко, которая, судя по открытым данным, ИНН оформляла в Подмосковье, а весь её предыдущий и ныне действующий бизнес базируется в Москве. С января 2018 года Казаченко — владелец свежесозданной строительной компании «Лабиринт» (Москва).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Спецлаб-Казань» было поставщиком в 41 госконтракте на общую сумму более 100 млн рублей. Среди заказчиков — МЧС РТ, с которым ООО связывают 15 контрактов на общую сумму более 24,705 млн рублей. Среди них и соглашения на монтаж сиренно-речевых установок для «Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан», выполнение работ по созданию подсистемы мониторинга состояния стационарных объектов для этой же системы и другие. Например, контракт на создание подсистем был подписан 19 августа 2013 года. Его стоимость — 2 623 487,12 рубля. Под рядом актов выполненных работ (актов приемки работ) стоит подпись самого главы МЧС РТ, а в некоторых фамилия подписанта от госзаказчика не указана. Более того, есть под актами и подпись некоего ведущего программиста МЧС РТ — или Зыганова, или Цыганова (неразборчиво), который пишет, что «результат оказанных работ соответствует ГК», имея ввиду под ГК — госконтракт.

Директором компании-исполнителя в период подписания контракта являлся Ильдус Субаев. У московского бизнесмена, чьи данные идентичны данным Субаева, имеется действующее ООО «Спецлаб».

Из открытых источников известно, что еще в 2016 году «Спецлаб-Казань» было исключено из саморегулируемой организации изыскателей и проектировщиков с пометкой, что оно не соответствует условиям членства. Более того, в графе «факты применения мер дисциплинарного воздействия» стоит — «применялись».

Второй фигурант сообщения Следкома РТ — это ООО «Территория безопасности». Компаний с таким наименований по России свыше десятка, но только одна из них была исполнителем восьми контрактов МЧС РТ, связанных с системой оповещения населения. Их стоимость составила почти 25 млн рублей. Например, 15 ноября 2019 года был заключен договор на сумму более 8,01 млн рублей. Компания обязалась по нему выполнить работы по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения.

Главное управление МЧС Республики Татарстан

Компания «Территория безопасности», с которой у МЧС РТ имелись контракты на систему оповещения, учреждена в Казани в апреле 2017 года. Основной вид деятельности — системы обеспечения безопасности. Уставный капитал — 15 тыс. рублей. Владельцы с даты основания — Георгий Петров и Станислав Катин, а с июля 2020 года в их состав вошёл Глеб Петров. Катин также является директором компании со дня её основания.