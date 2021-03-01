Мечта о мире во всём мире и братстве людей существует, пожалуй, только же, сколько и Человечество. Мало кто из нормальных людей хочет войны, и всё же войны не прекращаются. В последнее время мечта о мире нашла убежище в детских сказках, так как взрослые стали слишком циничны и скептичны. Мультфильм «Райя и последний дракон» от студии Дисней — одна из таких сказок.

Цитата из м/ф «Райя и последний дракон». Реж. Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс. 2021. США

В диснеевских мультфильмах последнего времени существуют две тенденции. Во-первых, всё чаще главными героинями оказываются сильные и отважные девушки, принцессы без принцев, способные сами и за себя постоять, и мир спасти. Очень мало мультфильмов, где в центре мужской персонаж, который при этом является человеком, а не фантастическим созданием. Во-вторых, авторы обращаются к неевропейским культурам — китайской, латиноамериканской, афроамериканской или полинезийской. Герои «Райи» тоже внешне похожи на азиатов, хотя живут в другом, фэнтезийном мире. В их культуре почитают драконов, как в Китае. Сложно сказать, что это — признак глобализации, попытка уйти от европейских (и христианских) корней или то и другое вместе.

Цитата из м/ф «Райя и последний дракон». Реж. Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс. 2021. США

Нужно сказать, что мультфильм снят очень качественно. Авторы смогли создать оригинальный, интересный и разнообразный мир, населенный человеческими, но сильно отличающимися друг от друга народами. Пейзажи и все детали — костюмы, утварь, дома и лодки — созданы с большой изобретательностью и при этом не слишком фантастичны, кроме разве что местных животных. Персонажей немного, и все они наделены яркой индивидуальностью. Даже классическое забавное животное-спутник героини играет не только комическую роль — Тук-Тук, похожий на броненосца и насекомое одновременно, — полезный ездовой зверь. Единственный персонаж, который несколько раздражает — драконица Сису. Это не первый раз, когда почитаемое в Китае фантастическое существо выглядит в американских мультфильмах суетливым и глуповатым на вид, хотя на самом деле достаточно мудрым. Возможно, это всего лишь трудность приспособления к чужой культуре или камешек в огород могущественного конкурента, бросаемый, возможно, и не совсем осознанно.

Авторы не перебарщивают с юмором и музыкальными номерами. Сюжет не очень располагает к шуткам, хотя они там есть в достаточном количестве, а темп картины не позволяет прерываться на музыкальные паузы. Впрочем, кажется, они постепенно выходят из моды и перестают быть неизменным атрибутом диснеевских полнометражек.

Цитата из м/ф «Райя и последний дракон». Реж. Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс. 2021. США

Что до главной идеи мультфильма, то она, на первый взгляд, вроде бы не вызывает вопросов. Кто же не хочет мира? Но если подумать, то некоторые вопросы возникают. Например, один из народов, населявших распавшееся государство Кумандра, оказывается обладателем величайшей драгоценности, чем вызывает зависть буквально всех соседей. И название его страны — Королевство Сердца — указывает на исключительное положение, не то что Коготь или Клык! Тут невольно вспоминается известный геополитический термин «Хартленд». Получается, что все народы равны, но какой-то из них равнее. И попытка нарушить однополярность мира приводит почти что к светопреставлению. Мотив этой попытки самый низменный — зависть, и совершается она с помощью подлого предательства. Народ же, населяющий Королевство Сердца, похоже, исключительно благороден и лишен пороков вроде властолюбия, воинственности или жестокости.

Цитата из м/ф «Райя и последний дракон». Реж. Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс. 2021. США

Мессианство на самом деле вовсе не грех. Но процветающая страна, которой, по мнению ее элиты, все завидуют и которая, опять же по мнению элиты, хранит главную ценность — демократию, без которой мир ждут страшные бедствия, только одна — именно та, на территории которой находится студия Диснея. А поскольку диснеевские мультфильмы смотрят практически повсюду, таким образом исподволь всему миру внушается мысль о существовании некоего священного оплота, покушаться на который нельзя ни в коем случае, и нетрудно догадаться, как он называется.

Хеппи-энд, которым завершается мультфильм, раздражает своей тотальностью. В мир возвращаются чудеса, враги уничтожены, все, кто считался погибшим, оживают, а Кумандра воссоединяется вновь. Даже вероломная Намари прощена и становится чуть ли не лучшей подругой героини, хотя последствия ее поступков всякий раз ужасны. Слишком сладко, в жизни так не бывает, это попросту несправедливо. Хочется надеяться, что это не тенденция, потому что во многих более ранних мультфильмах студии не боялись показывать смерть персонажей, даже положительных. И объединение бывших врагов перед лицом глобальной катастрофы вполне понятно, но продлится ли этот союз долго? К тому же чуть ли не всё население мира приходит на поклон в Королевство Сердца, вновь признавая его исключительность. Кажется, глобалистская мечта всё еще не умерла, хотя реальные мировые катастрофы вроде пандемии демонстрируют ее иллюзорность.

Цитата из м/ф «Райя и последний дракон». Реж. Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс. 2021. США

В целом мультфильм очень увлекателен и приятен для просмотра, героям сочувствуешь, создается впечатление, что ты сам участвуешь в их путешествии. «Райю» нельзя назвать одним из лучших произведений студии, картине всё же не хватает какой-то внутренней цельности и энергии, но, несмотря на недостатки и сомнительные моменты, это точно не провал. «Уолт Дисней» продолжает радовать маленьких и взрослых зрителей своими работами, не забывая при этом наставлять их в «правильном» духе. Как же без этого…