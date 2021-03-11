Официальный сайт СВР России опубликовал два дня назад сенсационное заявление от имени директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина:

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«США еще со времен М. Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.

Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны».

Мы говорим о сенсации, потому что Служба внешней разведки России не высказывается обычно по политическим вопросам. Просмотр официальных публикаций ведомства дает возможность ознакомиться с информационной политикой СВР: сдержанность, профессионализм и отстраненность от политической арены. Сергей Нарышкин уделяет много внимания связями с представителями мира искусства, он делает много для повышения авторитета внешней разведки России.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

Заявление по Грузии отличается прямым и жестким тоном недовольства при четком разделении действующих политиков Грузии на хороших и плохих: хорошие — правящая «Грузинская мечта», а плохие — оппозиция. Почти все партии в Грузии находятся сегодня в оппозиции, обвиняя правящего олигарха Иванишвили и его партию в фальсификации выборов. Они бойкотируют работу парламента и проводят день за днем акции протестов.

Среди недовольных «Национальное движение», основанное Михаилом Саакашвили, и «Европейская Грузия» с Гигой Бокерией во главе, которых можно считать подвизателями противороссийской волны. Но мы также обнаруживаем в рядах оппозиции уважаемую в Москве Нино Бурджанадзе с ее партией «Демократическое движение — Единая Грузия», проводивший антиамериканские акции «Альянс патриотов Грузии» и «Свободную Грузию» во главе с Кахой Кукавой. С этими именами связаны надежды на начало процесса нормализации отношений с Грузией. Зачем СВР в своем сортировочном заявлении ставит клеймо послушничества Вашингтону на всех противниках Иванишвили, включая и ратующих за переговоры и нормализацию с Россией?

Немалое удивление вызывает и содержательная часть. СВР России не может не знать подробностей прихода к власти Саакашвили на гребне «революции роз» 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл звонил тогда в Тбилиси и убеждал ведущих грузинских политиков повременить с отправкой на пенсию Эдуарда Шеварднадзе. А вот со стороны Москвы был судьбоносный визит в Тбилиси министра иностранных дел Игоря Иванова…

Как мы знаем, Саакашвили развернулся против Кремля и стал со временем перваком в распространении антироссийских настроений. Но и тогда он не был беззвучным потакателем Вашингтону. Глава СВР говорит об управлении «в «ручном режиме» политическими процессами в Грузии», однако ход дел указывает на иное. Свое судьбоносное решение нанести удар по российским миротворцам и по Цхинвали он принял наперекор увещеваниям Госсекретаря Кондолизы Райс. Незадолго до военных действий она приезжала в Тбилиси и строго предупреждала всех ведущих политиков Грузии не проводить никаких военных операций в Южной Осетии (Самачабло). И успехи Саакашвили на первых порах, и его сумасбродство в дальнейшем не были результатом дистанционного управления. Американский фактор был одним из важных обстоятельств, влиявших на принятие решений, но вовсе не единственным.

European People's Party Михаил Саакашвили

Далее говорится о недовольстве Вашингтоном «Грузинской мечтой», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований». Разумеется, Сергей Нарышкин может знать нечто неведомое нам. Но мы тоже что-то знаем о происходящем в Грузии. Мы знаем об отказе президента Маргвелашвили и премьера Гарибашвили (от Иванишвили) встретиться с Владимиром Путиным. Он лично обращался к обоим и предлагал встречу на нейтральной территории. Мы знаем, что грузинские делегации во всех международных организациях занимают по отношению к России столь же непримиримую позицию, как и в конце правления Саакашвили. В чем непокорность «Грузинской мечты»?

Также известно, что Бидзина Иванишвили уделял особое внимание регулярным встречам с послом США. Российская разведка должна знать, что нынешний посол США ведет себя нейтрально, вызывая недовольство оппозиции. Нет никаких признаков вмешательства в пользу оппозиции, невзирая на жесткие заявления отдельных конгрессменов.

В заявлении говорится об американском давлении на Европу с целью досадить непокорной «Грузинской мечте». Однако при отсутствии осязаемого американского давления мы наблюдаем растущее недовольство правящей партией олигарха Иванишвили со стороны Европы. Мы можем чего-то не знать, но анализ открытой информации указывает на обратную картину: Европа явно сомневается в легитимности нынешнего правительства, а Вашингтон покамест демонстративно пассивен.

Мы не получим ответа на этот вопрос, но зададим его вслух: на основании чего директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сделал такое заявление?

Посольства США в Тбилиси Посол США в Грузии Келли Дегнан

Мы также не можем знать, зачем это было сделано, а можем только предполагать. Похоже, сцены массовых уличных протестов тревожат Кремль пуще всего остального. Этим можно объяснить и прохладное отношение к протестующим толпам в Ереване. Этим можно объяснить и огульный скептицизм по отношению к грузинской оппозиции. Если это так, то стоит усомниться в выбранных политических приоритетах. Не умаляя весомости опасений выплеска уличных протестов на Кремль (как это случилось 6 января с Конгрессом США), следовало бы оценить и прочие вводные при определении позиции. Ибо очень уж очевидна аналогия между последним периодом правления Януковича с нынешним положением правящей партии в Сакартвело.