Масленица в Steam: чем будут удивлять разработчики из Восточной Европы?
Российское независимое издательство META Publishing, ответственное за выпуск очаровательной кооперативной головоломки Biped, объединилось с американской компанией Valve, чтобы отметить Масленицу по-крупному. Результатом этой коллаборации стал Pancake Week (он же «Неделя блинов») — первый в своём роде фестиваль восточноевропейских игр в популярном сервисе Steam. Ивент продлится до 14 марта 2021 года, а в рамках его проведения можно не только научиться готовить вкусные блины (без шуток, рецепт любимого многими блюда опубликован прямо на странице фестиваля), но и познакомиться с перспективными новинками от отечественных (и не только) разработчиков.
Корреспондент ИА REGNUM изучил предоставляемый на фестивале ассортимент и составил подборку, которая поможет вам узнать чуть больше о будущих релизах.
От кого ждать: Flazm
Когда ждать: —
Чего ждать: Симпатичный платформер с элементами головоломки о маленьком роботе, который совершает опасное путешествие в прошлое. В процессе нужно будет много прыгать, преодолевать различные препятствия и узнавать новые подробности о жизни своего создателя.
От кого ждать: Digitality Studios
Когда ждать: —
Чего ждать: Ураганный постапокалиптический шутер с видом сбоку, в котором всегда найдётся чем заняться. Вы сможете: уничтожать полчища зомби, заниматься строительством и менеджментом собственной базы, создавать уникальные предметы и развивать персонажей, а также устраивать соревнования в одноимённой коллекционной карточной игре. Разработчики обещают, что насладиться всем многообразием предлагаемого контента можно будет и в кооперативном режиме.
От кого ждать: Hook Games
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Красочную головоломку, посвящённую устранению межвременных аномалий. Игрокам предстоит стать частными детективами, которые ищут на карте города всевозможных гостей из других временных эпох: от короля Артура до инопланетных мутантов.
От кого ждать: Missset
Когда ждать: 1 ноября 2021 года
Чего ждать: Соревновательный экшен о сражениях причудливых инопланетных блох. Между напряжёнными боями персонажу нужно будет охотиться, эволюционировать и находить всё новые способы для расправы над противниками.
От кого ждать: Neex Games
Когда ждать: «В ближайшее время»
Чего ждать: Тактическую стратегию о противостоянии армий Рая и Ада. По словам разработчиков, геймеров ожидают: множество видов боевых единиц, различная атакующая магия, случайные артефакты, а также две сюжетных кампании со своими особенностями.
От кого ждать: Konfa Games
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Необычную тактическую игру о группе людей, которая пытается выбраться из таинственного лабиринта, заполненного монстрами и ловушками. Сражения при этом будут проходить в автоматическом режиме, а главной задачей игроков станет планирование — чем вооружить своих подопечных и как правильно расставить их на поле боя.
От кого ждать: Redblack Spade
Когда ждать: «В ближайшее время»
Чего ждать: Нарисованную вручную метроидванию о юном сознании, которым завладели различные фобии. Автор проекта обещает, что скучать в его игре не придётся — геймерам предстоит много сражаться, изучать непохожие друг на друга локации и получать новые знание о психологии личности.
От кого ждать: Greenolor Studio
Когда ждать: «В ближайшее время»
Чего ждать: Красочную пошаговую стратегию, события которой разворачиваются в довольно классическом фэнтези-мире. Игрокам нужно будет победить орды врагов, разгадать секреты древней магии и возродить некогда великое королевство гномов.
От кого ждать: The Hex Core
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Пиксельный ролевой экшен о приключениях юного алхимика в поисках Философского камня. Помогать в прохождении опасных подземелий и сражениях с врагами будет специальная система зельеварения — комбинируя до четырёх ингредиентов, геймеры смогут создать около 60 различных снадобий.
От кого ждать: Anastasia Kochenikhina
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Психоделическую головоломку о смешивании цветов. Управлять предстоит Кошкой, жительницей странного чёрно-белого мира. Она путешествует поездом и пытается лучше узнать себя и окружающих — далеко не всегда гуманными методами.
От кого ждать: Lapovich Team
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Экономическую стратегию о классовой борьбе. Игрок станет мэром города, уничтоженного войной, и постарается восстановить его, имея в запасе ограниченный набор ресурсов.
От кого ждать: Blue Meridian
Когда ждать: Во втором квартале 2021 года
Чего ждать: Игру о постройке собственного зоопарка с динозаврами. Нужно будет строить вольеры, разводить доисторических гигантов и сделать всё возможное, чтобы гости были довольны.
От кого ждать: yo_serjio
Когда ждать: —
Чего ждать: Градостроительный симулятор о создании собственного средневекового королевства. Игрокам предстоит начать с небольшого поселения и постоянно развивать его, борясь со стихийными бедствиями и экономическими проблемами.
My Countless Worlds ~Enchanted Cape~
От кого ждать: Wanderingmask, Seakyo
Когда ждать: «В ближайшее время»
Чего ждать: Визуальную новеллу об участниках драмкружка, которым предстоит не только подготовиться к спектаклю, но разобраться с таинственным предсказанием.
От кого ждать: Blind Karma Studio
Когда ждать: В марте 2021 года
Чего ждать: Трёхмерную головоломку о приключениях девятихвостой лисы в поисках собственных воспоминаний. Игрокам предстоит путешествовать по красочным мирам, решать всевозможные задачки и узнавать тайны из прошлого главной героини.
От кого ждать: Evgeniia Rein
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Необычный ужастик о приключениях маленькой девочки в мире, населённом магией, паранормальными явлениями и «злыми пост-советскими духами».
От кого ждать: Vidloonnya Reborn
Когда ждать: 4 мая 2021 года
Чего ждать: Красочное приключение об исследовании диковинных миров, знакомстве с причудливыми созданиями и дружбе. Авторы обещают множество головоломок, запоминающихся встреч и уникальных способностей для главного героя.
От кого ждать: Rummy Games
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Пошаговую тактическую стратегию о приключениях космических спасателей. В отряд можно будет взять сразу нескольких уникальных бойцов со своими историями, каждый из которых обеспечит особенный подход к прохождению миссий.
От кого ждать: Soda Den
Когда ждать: В 2022 году
Чего ждать: Пиксельный симулятор выживания, события которого разворачиваются в доисторическую эпоху. Игроки смогут приручать диких зверей, присоединяться к различным племенам и строить целые поселения вместе с друзьями.
От кого ждать: Purple Brain Studio
Когда ждать: Зимой 2021 года
Чего ждать: Красочный экшен с элементами головоломки о приключениях девушки в далёком северном краю.
От кого ждать: Hidden Tower Studios
Когда ждать: 19 мая 2021 года
Чего ждать: Тактическую стратегию о защите собственного средневекового замка во время осады. Игроки смогут строить новые оборонительные сооружения, управлять войсками и использовать могущественную магию — лишь бы противник не пробился к главным воротам.
От кого ждать: Wooden Monkeys
Когда ждать: В июне 2021 года
Чего ждать: Приключенческую игру о кибердетективе, которому доступны самые современные гаджеты для поиска улик и раскрытия дел.
От кого ждать: Spellbook Creations
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Ролевой экшен о волшебнике, который хочет спасти мир от надвигающейся угрозы. Для этого ему нужно будет построить собственную магическую академию и обучить небольшую армию боевых чародеев.
От кого ждать: Sandman Team
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Атмосферный платформер о песочном человеке, путешествующем по миру детских кошмаров.
От кого ждать: Street's Game
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Постапокалиптический шутер с видом от первого лица. Игрокам предстоит выживать в открытом мире, соревнуясь с другими геймерами в режиме «неочевидного мультиплеера».
От кого ждать: Specialbit Studio
Когда ждать: 31 марта 2021 года
Чего ждать: Сюжетное приключение в жанре «point and click». Главному герою нужно будет отправиться в глухую деревню, жителей которой держат в страхе мистические звери.
От кого ждать: Rumata Lab
Когда ждать: 13 мая 2021 года
Чего ждать: Двухмерную игру о похождениях инженера-механика в огромном дизельпанк-мире, раздираемом войной. Обещают множество запоминающихся головоломок и уникальную механику «разрушение и созидание».
От кого ждать: Karaclan
Когда ждать: —
Чего ждать: Ролевую игру с пошаговой боевой системой и разветвлённым сюжетом. Главному герою предстоит изучить древнюю магию ведов и научиться путешествовать между двумя непохожими друг на друга мирами.
От кого ждать: Sernur. tech
Когда ждать: В первом квартале 2021 года
Чего ждать: Игру об управлении собственным космическим кораблём. Разработчики проекта обещают случайную генерацию событий, богатый тактический простор для достижения победы, а также десятки уникальных способов сформировать свой собственный игровой стиль.
От кого ждать: MellowPlay
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Сюжетный платформер о приключениях человека в мире оживших сладостей. Главному герою предстоит вернуть себе память, изучая необычные локации, сражаясь с опасными противниками и разгадывая хитроумные головоломки.
Watch Your Ride — Bicycle Game
От кого ждать: Tiny Magicians
Когда ждать: 8 апреля 2021 года
Чего ждать: Симулятор велосипедиста-экстремала. Обещают множество препятствий, несколько уникальных гонщиков со своими велосипедами, а также возможность соревноваться с друзьями.
От кого ждать: Follow the Feathers
Когда ждать: В 2021 году
Чего ждать: Необычную приключенческую игру, события которой разворачиваются в причудливом текстильном мире. Главный герой отправится в путешествие верхом на собственном ковровом драконе и постараемся раскрыть одну из величайших тайн древности.