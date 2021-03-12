Российское независимое издательство META Publishing, ответственное за выпуск очаровательной кооперативной головоломки Biped, объединилось с американской компанией Valve, чтобы отметить Масленицу по-крупному. Результатом этой коллаборации стал Pancake Week (он же «Неделя блинов») — первый в своём роде фестиваль восточноевропейских игр в популярном сервисе Steam. Ивент продлится до 14 марта 2021 года, а в рамках его проведения можно не только научиться готовить вкусные блины (без шуток, рецепт любимого многими блюда опубликован прямо на странице фестиваля), но и познакомиться с перспективными новинками от отечественных (и не только) разработчиков.

Steamstatic.com Pancake Week (он же «Неделя блинов») — первый в своём роде фестиваль восточноевропейских игр в популярном сервисе Steam

Корреспондент ИА REGNUM изучил предоставляемый на фестивале ассортимент и составил подборку, которая поможет вам узнать чуть больше о будущих релизах.

Time Loader

От кого ждать: Flazm

Когда ждать: —

Чего ждать: Симпатичный платформер с элементами головоломки о маленьком роботе, который совершает опасное путешествие в прошлое. В процессе нужно будет много прыгать, преодолевать различные препятствия и узнавать новые подробности о жизни своего создателя.

HordeCore

От кого ждать: Digitality Studios

Когда ждать: —

Чего ждать: Ураганный постапокалиптический шутер с видом сбоку, в котором всегда найдётся чем заняться. Вы сможете: уничтожать полчища зомби, заниматься строительством и менеджментом собственной базы, создавать уникальные предметы и развивать персонажей, а также устраивать соревнования в одноимённой коллекционной карточной игре. Разработчики обещают, что насладиться всем многообразием предлагаемого контента можно будет и в кооперативном режиме.

Anomaly Hunter

От кого ждать: Hook Games

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Красочную головоломку, посвящённую устранению межвременных аномалий. Игрокам предстоит стать частными детективами, которые ищут на карте города всевозможных гостей из других временных эпох: от короля Артура до инопланетных мутантов.

Flea Madness

От кого ждать: Missset

Когда ждать: 1 ноября 2021 года

Чего ждать: Соревновательный экшен о сражениях причудливых инопланетных блох. Между напряжёнными боями персонажу нужно будет охотиться, эволюционировать и находить всё новые способы для расправы над противниками.

Heaven vs Hell

От кого ждать: Neex Games

Когда ждать: «В ближайшее время»

Чего ждать: Тактическую стратегию о противостоянии армий Рая и Ада. По словам разработчиков, геймеров ожидают: множество видов боевых единиц, различная атакующая магия, случайные артефакты, а также две сюжетных кампании со своими особенностями.

Despot's Game

От кого ждать: Konfa Games

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Необычную тактическую игру о группе людей, которая пытается выбраться из таинственного лабиринта, заполненного монстрами и ловушками. Сражения при этом будут проходить в автоматическом режиме, а главной задачей игроков станет планирование — чем вооружить своих подопечных и как правильно расставить их на поле боя.

Fearmonium

От кого ждать: Redblack Spade

Когда ждать: «В ближайшее время»

Чего ждать: Нарисованную вручную метроидванию о юном сознании, которым завладели различные фобии. Автор проекта обещает, что скучать в его игре не придётся — геймерам предстоит много сражаться, изучать непохожие друг на друга локации и получать новые знание о психологии личности.

Magicians Legacy

От кого ждать: Greenolor Studio

Когда ждать: «В ближайшее время»

Чего ждать: Красочную пошаговую стратегию, события которой разворачиваются в довольно классическом фэнтези-мире. Игрокам нужно будет победить орды врагов, разгадать секреты древней магии и возродить некогда великое королевство гномов.

Alchemist Dungeon

От кого ждать: The Hex Core

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Пиксельный ролевой экшен о приключениях юного алхимика в поисках Философского камня. Помогать в прохождении опасных подземелий и сражениях с врагами будет специальная система зельеварения — комбинируя до четырёх ингредиентов, геймеры смогут создать около 60 различных снадобий.

Koshka

От кого ждать: Anastasia Kochenikhina

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Психоделическую головоломку о смешивании цветов. Управлять предстоит Кошкой, жительницей странного чёрно-белого мира. Она путешествует поездом и пытается лучше узнать себя и окружающих — далеко не всегда гуманными методами.

Kapital: Sparks of Revolution

От кого ждать: Lapovich Team

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Экономическую стратегию о классовой борьбе. Игрок станет мэром города, уничтоженного войной, и постарается восстановить его, имея в запасе ограниченный набор ресурсов.

Prehistoric Kingdom

От кого ждать: Blue Meridian

Когда ждать: Во втором квартале 2021 года

Чего ждать: Игру о постройке собственного зоопарка с динозаврами. Нужно будет строить вольеры, разводить доисторических гигантов и сделать всё возможное, чтобы гости были довольны.

Make Your Kingdom

От кого ждать: yo_serjio

Когда ждать: —

Чего ждать: Градостроительный симулятор о создании собственного средневекового королевства. Игрокам предстоит начать с небольшого поселения и постоянно развивать его, борясь со стихийными бедствиями и экономическими проблемами.

My Countless Worlds ~Enchanted Cape~

От кого ждать: Wanderingmask, Seakyo

Когда ждать: «В ближайшее время»

Чего ждать: Визуальную новеллу об участниках драмкружка, которым предстоит не только подготовиться к спектаклю, но разобраться с таинственным предсказанием.

Pastel: Blind Karma

От кого ждать: Blind Karma Studio

Когда ждать: В марте 2021 года

Чего ждать: Трёхмерную головоломку о приключениях девятихвостой лисы в поисках собственных воспоминаний. Игрокам предстоит путешествовать по красочным мирам, решать всевозможные задачки и узнавать тайны из прошлого главной героини.

Post-Soviet Yandere

От кого ждать: Evgeniia Rein

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Необычный ужастик о приключениях маленькой девочки в мире, населённом магией, паранормальными явлениями и «злыми пост-советскими духами».

Sayri: The Beginning

От кого ждать: Vidloonnya Reborn

Когда ждать: 4 мая 2021 года

Чего ждать: Красочное приключение об исследовании диковинных миров, знакомстве с причудливыми созданиями и дружбе. Авторы обещают множество головоломок, запоминающихся встреч и уникальных способностей для главного героя.

Saturated Outer Space

От кого ждать: Rummy Games

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Пошаговую тактическую стратегию о приключениях космических спасателей. В отряд можно будет взять сразу нескольких уникальных бойцов со своими историями, каждый из которых обеспечит особенный подход к прохождению миссий.

Roots of Pacha

От кого ждать: Soda Den

Когда ждать: В 2022 году

Чего ждать: Пиксельный симулятор выживания, события которого разворачиваются в доисторическую эпоху. Игроки смогут приручать диких зверей, присоединяться к различным племенам и строить целые поселения вместе с друзьями.

The Frosted

От кого ждать: Purple Brain Studio

Когда ждать: Зимой 2021 года

Чего ждать: Красочный экшен с элементами головоломки о приключениях девушки в далёком северном краю.

Siege the Day

От кого ждать: Hidden Tower Studios

Когда ждать: 19 мая 2021 года

Чего ждать: Тактическую стратегию о защите собственного средневекового замка во время осады. Игроки смогут строить новые оборонительные сооружения, управлять войсками и использовать могущественную магию — лишь бы противник не пробился к главным воротам.

Song of Farca

От кого ждать: Wooden Monkeys

Когда ждать: В июне 2021 года

Чего ждать: Приключенческую игру о кибердетективе, которому доступны самые современные гаджеты для поиска улик и раскрытия дел.

SpellMaster: The Saga

От кого ждать: Spellbook Creations

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Ролевой экшен о волшебнике, который хочет спасти мир от надвигающейся угрозы. Для этого ему нужно будет построить собственную магическую академию и обучить небольшую армию боевых чародеев.

Through the Nightmares

От кого ждать: Sandman Team

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Атмосферный платформер о песочном человеке, путешествующем по миру детских кошмаров.

Anarchy: Wolf's law

От кого ждать: Street's Game

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Постапокалиптический шутер с видом от первого лица. Игрокам предстоит выживать в открытом мире, соревнуясь с другими геймерами в режиме «неочевидного мультиплеера».

The Wild Case

От кого ждать: Specialbit Studio

Когда ждать: 31 марта 2021 года

Чего ждать: Сюжетное приключение в жанре «point and click». Главному герою нужно будет отправиться в глухую деревню, жителей которой держат в страхе мистические звери.

The Last Shot

От кого ждать: Rumata Lab

Когда ждать: 13 мая 2021 года

Чего ждать: Двухмерную игру о похождениях инженера-механика в огромном дизельпанк-мире, раздираемом войной. Обещают множество запоминающихся головоломок и уникальную механику «разрушение и созидание».

VED

От кого ждать: Karaclan

Когда ждать: —

Чего ждать: Ролевую игру с пошаговой боевой системой и разветвлённым сюжетом. Главному герою предстоит изучить древнюю магию ведов и научиться путешествовать между двумя непохожими друг на друга мирами.

Trigon: Space Story

От кого ждать: Sernur. tech

Когда ждать: В первом квартале 2021 года

Чего ждать: Игру об управлении собственным космическим кораблём. Разработчики проекта обещают случайную генерацию событий, богатый тактический простор для достижения победы, а также десятки уникальных способов сформировать свой собственный игровой стиль.

Unsweet

От кого ждать: MellowPlay

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Сюжетный платформер о приключениях человека в мире оживших сладостей. Главному герою предстоит вернуть себе память, изучая необычные локации, сражаясь с опасными противниками и разгадывая хитроумные головоломки.

Watch Your Ride — Bicycle Game

От кого ждать: Tiny Magicians

Когда ждать: 8 апреля 2021 года

Чего ждать: Симулятор велосипедиста-экстремала. Обещают множество препятствий, несколько уникальных гонщиков со своими велосипедами, а также возможность соревноваться с друзьями.

Weaving Tides

От кого ждать: Follow the Feathers

Когда ждать: В 2021 году

Чего ждать: Необычную приключенческую игру, события которой разворачиваются в причудливом текстильном мире. Главный герой отправится в путешествие верхом на собственном ковровом драконе и постараемся раскрыть одну из величайших тайн древности.