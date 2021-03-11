Прожившая несколько месяцев в шкафу девочка из города Карпинска Свердловской области может уехать в колонию вместе со своей матерью, которая и держала её в шкафу. Такой возможности не исключил детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков.

Иван Шилов ИА REGNUM Фирс Журавлев. Мачеха (фрагмент). 1874

Изданию Е1.ru он заявил, что если женщину признали вменяемой, то лишить её родительских прав нельзя. Уполномоченный предположил, что если гражданку осудят на лишение свободы, то девочка уедет в колонию вместе с ней.

«Для таких случаев в шестой женской колонии в Нижнем Тагиле есть Дом ребенка», — цитирует его портал. Впрочем, затем Мороков добавил, что вариантов развития этой истории множество и нужно дождаться конкретного решения суда.

Цитата из видео на YouTube Ребенок, которого держала в шкафу собственная мать

Как сообщало ИА REGNUM, девочка несколько месяцев прожила запертой в шкафу. В октябре 2020 года её обнаружили крайне истощённой. Врачи смогли спасти ребёнка. А история вызвала широкий резонанс. Оказалось, что мать девочки, Юлия, сама закрыла её в шкафу. Экспертиза установила — гражданка является вменяемой, то есть понимала, что творит. Теперь ей предстоит отвечать перед судом за покушение на убийство ребёнка. Своего ребёнка.

Предположения о том, что девочка может уехать в колонию вслед за своей матерью, которая держала её в шкафу и чуть не погубила, вызвало бурю обсуждений в социальных сетях и на форуме Е1.ru. В основном граждане высказываются против такого шага и предлагают альтернативы.

«Не надо ребенка в колонию вместе с мамой. Вы что??? Она что, мало пережила??? Пусть с бабушкой живет», — пишет один из форумчан.

«Мать на зону, малышку бабушке! Другого быть не должно!» — вторит ему другой интернет-пользователь.

Цитата из видео на YouTube Юлия держит на руках своего ребенка

Есть, однако, и те, которые считают, что женщину, покушавшуюся на жизнь своего ребёнка, вполне можно лишить прав. Им оппонирует некий Александр, который считает, что карпинская Юлия не покушалась на жизнь своей дочери, и предлагает прекратить её уголовное преследование, так как семья уже «страданула на всю страну». «Не для убийства она прятала, а со страху», — считает гражданин. Впрочем, у других форумчан он не получил особой поддержки.

Признают ли женщину покушавшейся на убийство и уедет ли её дочь вместе с ней в колонию (если суд назначит ей лишение свободы), скоро станет известно. Впереди суд, который и расставит все точки над i.