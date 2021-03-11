Спрос на психологические услуги в России за последние два года вырос на 40% и продолжает расти. По разным оценкам, объем этого рынка составляет около 80 млрд рублей. Россия сделала большой шаг в сторону валидизации психологических услуг. Обращаться к психологу уже не является чем-то зазорным, а скорее даже наоборот — поощряется.

Рене Магритт. Терапевт

Существенный вклад в рост рынка психологических услуг внесла пандемия. Страх за свое здоровье и здоровье близких, ограничение передвижений, изменение привычного уклада жизни серьезно отразились на психологическом состоянии россиян.

Почему люди стали чаще прибегать к услугам психолога

Обращение к психологу — определенно тренд. Стало модным интересоваться не только физическим здоровьем — ходить в спортзал, правильно питаться, проходить чекапы, но и заниматься личностным ростом, психологическим здоровьем, развиваться. Вводится в обиход термин «психологическая гигиена» — когда работа идет не с большой проблемой или кризисом, а на поддержание комфортного душевного состояния.

Популяризация. На страницах звезд в социальных сетях можно увидеть откровения об их психологических проблемах, а иногда и о существующих психиатрических диагнозах. Большинство знаменитостей пишет о своем опыте личной проработки, инсайтах, коучинге, участии в тренингах. СМИ всё чаще публикует материалы на тему психологии, так как это востребовано.

Цитата из сериала «Пациенты» США 2008-2010 У психолога

Пандемия. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой появилось большое количество негативных переживаний. Новые условия жизни нарушили привычные адаптационные механизмы человека, что повлекло за собой целый пласт новых проблем. Значительно выросла тревога, которую в состоянии изоляции сложнее переживать.

Доступность. В связи с пандемией большинство психологов были вынуждены перейти на работу онлайн, что сделало их более доступными для большинства населения. Появляется большое количество сервисов, которые помогают найти психолога по подходящей цене с нужной специализацией. Можно ознакомиться с информацией о психологе, прочитать отзывы, договориться о встрече и оплатить за считанные минуты.

Низкая стоимость. В нише психологических услуг довольно высокая конкуренция. Каждый год университеты по всей стране выпускают тысячи новых специалистов. Для того чтобы конкурировать на рынке, многие специалисты «без имени» вынуждены значительно снижать цену. В некоторых случаях она может достигать до 2000 рублей за час работы в Москве и 1000 рублей в час в регионах.

Одиночество. В последние годы люди больше уходят в онлайн-общение. Мы теперь не звоним, а пишем сообщение; не встречаемся там, где можно созвониться по видеосвязи. Безусловно, пандемия только укрепила этот тренд. Больший уход в онлайн увеличил и социальную дистанцию. Межличностные связи больше строятся не на душевной близости и взаимопомощи, а скорее на удобстве. Люди постепенно переходят на западный стиль коммуникации, что лишает человека возможности доверительно общаться с другими людьми о своих проблемах.

Иоганн Фюсли. Одиночество на рассвете. 1796

Социальный контекст. Сложная политическая обстановка в мире, рост безработицы, пандемия, пропаганда счастливого человека с красивой жизнью вызывает у людей рост психологической напряженности. Больше проблем — больше работы у психолога.

Кто обращается к психологу

Основные потребители психологических услуг — люди в возрасте 20−35 лет. 35% — мужчины, 65% — женщины. Люди старше 55 лет составляют только 5% рынка, так как для них это до сих пор является табуированным.

Основные проблемы, с которыми обращаются за помощью к психологу:

Тревога, фобии. Тревога — лидер по запросам на работу психолога. Из фобий большое распространение получила социофобия, страх полета на самолете и страх замкнутых пространств.

Депрессия, астения. Основные жалобы — нет энергии, ничего не хочется.

Зависимости. Это могут быть как химические зависимости — алкогольная, наркотическая, так и эмоциональная зависимость от партнера.

Кризисные ситуации. Сюда входят: возрастные кризисы, переживание утраты и горя, развод.

Экзистенциальные кризисы: поиск смысла жизни, своего места в мире, миссии.

Проблемы в детско-родительских отношениях. За психологической помощью обращаются как родители, так и дети.

Сергей Алексеевич Григорьев. Вернулся. 1954

Проблемы межличностных коммуникаций в семье и обществе.

Самореализация и поиск призвания.

Проблемы, с которыми обращаются за помощью к психологу, очень разнообразны. Психолог перестал ассоциироваться с психиатрией и входит в жизнь людей как ресурс для решения сложных ситуаций или получения поддержки. В ближайшие годы мы можем прогнозировать дальнейший рост рынка психологических услуг.