



Januk Shant Latushka Церковь Святого Воскресения

Есть нечто удивительное в том, какое внимание Баку оказывает Ватикану. Азербайджан — страна формально мусульманская. Однако власти республики не замечены в оказании помощи ведущим шиитским центрам, Ираку и Ирану. Более известна роль Азербайджана в восстановлении христианских святынь, в чем он активно сотрудничает с Ватиканом.

Так, на днях Ватикан посетила с визитом делегация Фонда Гейдара Алиева и представителей религиозных общин Азербайджана. В ходе него было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом Святого престола по восстановлению катакомб Святой Комодилии, сообщают бакинские издания. Но Баку хочет получить и другое. Председателю Папского совета по культуре кардиналу Джанфранко Равази было вручено письмо первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Помимо обсуждения сотрудничества по вопросу восстановления римских катакомб, азербайджанская делегация «призвала ватиканских специалистов своим непосредственным участием, а также мнениями и рекомендациями внести свой вклад в восстановление историко-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана». То есть в Нагорном Карабахе. И дело не только в том, что Баку получит возможность зарабатывать на христианском туризме, обеспечивая возможность паломникам побывать в древних храмах и монастырях. Под удар попадает Арцахская епархия Армянской апостольской церкви.

Блог архиепископа Паргева Мартиросяна Архиепископ Паргев Мартиросян, предводитель Карабахской епархии ААЦ

Напомним, что Азербайджан претендует на наследие Кавказской Албании, из которой же выводит свою государственность и церковность Нагорный Карабах. Автор этих строк неоднократно беседовал на эту тему с архиепископом Паргевом Мартиросяном, который с 1988 по 2020 год возглавлял Арцахскую епархию. «Мы ведем отсчет государственности Арцаха с первой половины V века, после того как ниспала Армянская царственность, а в восточной Армении — в Арцахе, Утике, Пайтакаране и на левобережье Куры — была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом, — говорил архиепископ Паргев. — То, что называли когда-то Кавказским Албанским царством и Албанским католикосатом». После Гюлистанского мира Албанский или Агванский католикосат, престол которого находился в Гандзасаре (исторически заселенном армянами Нагорном Карабахе), прекратил свое существование и был преобразован в митрополию Армянской апостольской церкви, а затем разделен на две епархии: Карабахскую и Шамахинскую. Сегодня его наследником является Арцахская епархия. Пока существовала государственность Нагорного Карабаха, пусть и не признанная, она поддерживала и подпитывала епархию. И это связывало руки Баку. Но после победоносной для Азербайджана карабахской войны перед ним открылись новые перспективы.

«В этом контексте под особым углом зрения можно взглянуть на аспект нахождения на освобожденной территории албанских церквей, которые армянские захватчики пытались и пытаются представлять мировому сообществу «своими» корнями, — писал в ноябре прошлого года бакинский портал Turan.az. — Хотя обращение к ее Величеству мировой истории однозначно свидетельствует об имевшей место на определенном этапе автокефалии Албанской церкви. Другое дело, что в 1836 г. рескриптом российского императора Николая I албанский католикосат был упразднен. А отсюда вопрос — не наступил ли этап подготовки документов по восстановлению прав Албанской церкви, а именно возрождения ее древнего наследия путем возвращения ей статуса автокефалии? Тем более при наличии в Азербайджане албано-удинской христианской общины?» Вопрос вполне логичный. Действительно, а что мешает Баку поставить его, раз уж за 30 лет государственности Нагорного Карабаха, альтернативной Еревану, Эчмиадзином не поднималась тема воссоздания Агванского католикосата, который, вообще-то, простирал свое влияние далеко за пределы самого Арцаха? Почему бы Баку, например, сейчас не обратиться к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой даровать томос об автокефалии, конечно, уже не Агванскому католикосату, а Албанскому? И вовсе не обязательно после этого азербайджанским властям вести борьбу за признание новой Церкви в православном мире, сталкиваясь с Русской православной церковью, чья митрополия в Баку резко провиснет после этого.

Center for American Progress Варфоломей I, патриарх Константинопольский

На второй день после получения томоса Баку может обратиться к Ватикану с просьбой об унии, когда новосозданная Албанская православная церковь пополнит ряды многочисленных ближневосточных Восточных церквей в общении со Святым престолом. Конечно, тут можно вспомнить пункт совместной декларации, принятой во время Гаванской встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, где говорилось, что «метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства». Но он касается уже существующих Церквей, что не будет относиться к Албанской церкви, поскольку она появится «с нуля». Да и самому католицизму как таковому можно найти исторические корни в Азербайджане. Сохранившиеся письменные источники об истории католических общин на территории республики относятся к XIV веку, только в одной Нахичевани тогда насчитывалось 12 миссий. В 1320 году Баку и иные города посетил французский монах Журден Каталани де Северак. Примерно в это же время жил на этой земле монах францисканского ордена Одорик де Порденон. А период расцвета католических общин приходится на XVII век.

Если бы в Нагорном Карабахе вместо Арцахской епархии появился восстановленный Агванский католикосат, это затруднило бы Баку создание Албанской церкви. Но на это ни в Степанакерте, ни в Эчмиадзине не пошли. Теперь же инициатива в руках Баку. Посмотрим, как он распорядится предоставленными ему новыми возможностями.