Что искала ФСБ в рыбном порту и при чём тут бывшие мэр и губернатор?
Не успел утихнуть скандал вокруг морского торгового порта Владивостока, как в медиаповестку попал его «сосед» — ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Сообщалось, что на территории порта прошли обыски в рамках дела, связанного с незаконным экспортом металлолома на сумму более 1 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.
Для справки: Владивостокский морской рыбный порт — правопреемник одноимённого государственного предприятия, образованного в 1938 году. Площадь порта — более 370 тыс. кв. м, 146 тысяч из которых приходится на открытые складские площадки. ОАО — один из крупных операторов морских терминалов.
10 марта 2021 года ряд приморских СМИ сообщили о том, что сотрудники ФСБ и следователи управления СК РФ провели обыски на территории рыбного порта. Претензии у компетентных органов, по данным ТАСС, не связаны с деятельностью самого порта, а проходили в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным экспортом металлолома. В качестве объекта интереса следователей в СМИ назывался Денис Сарана — владелец крупного пакета акций порта, а также член совета директоров. Официально о задержании или аресте кого-либо по этому делу следственные органы не сообщали.
В соцсетях и на различных интернет-площадках активно обсуждаются события вокруг крупного бизнесмена, и общественность связывает его с бывшим мэром Владивостока — Виталием Веркеенко, занимавшим этот пост в 2017—2018 годы.
Порт и его бенефициары
На 31 декабря 2020 года крупными акционерами ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» являлись компании ASIAN METAL RESOURCES GROUP. INC из США — 20,33% в уставном капитале, московское ООО «Геотэкс» — 51,9%, ООО «СПВ Капитал» Дениса Сараны — 8,99%, а также члены совета директоров Денис и Алексей Сараны, которые владеют 6,63% и 0,37% акциями соответственно.
Компания «Геотэкс» учреждена в 2014 году для деятельности холдинговых компаний. Ею руководит Владимир Катунин (член совета директоров рыбного порта, данные которого также схожи с данными сына экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина). Владеют ООО — Дмитрий Мартынов (9,99% доли с апреля 2019 года) и с января 2020 года «Спарклер холдингз ПТЕ. ЛТД» из Сингапура (90,01% доли).
Для справки: ASIAN METAL RESOURCES GROUP. INC выступало соучредителем как минимум трёх российских компаний, две из которых — действующие. Среди них — ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал», где иностранной фирме с неизвестными конечными бенефициарами принадлежит 40%. Среди совладельцев терминала — уже известный Денис Сарана, компания «Геотэкс» и ООО «ДВ Инвест», полностью принадлежащее Саране. Среди активов ASIAN METAL RESOURCES GROUP. INC также 24% доли в ООО «ВМРП Инвест». Совладельцами оставшихся долей являются «СПВ Капитал» и «Геотэкс». Директорами указаны Денис Сарана и Владимир Катунин.
Из отчёта рыбного порта за 2019 год следует, что за рассматриваемый период компания обеспечила обработку 4592 тыс. тонн грузов. Это на 49,3 тыс. тонн (на 1,1%) выше показателя 2018 года. В грузообороте порта среди прочих грузов существенная доля приходится на металлолом — 309 тыс. тонн в 2019 году и 440,7 тыс. тонн в 2018-м.
В отчёте ОАО уточнялось, что в 2019 году «на долю экспортных грузов пришлось 45,3%» и их основу составил «уголь — 1 181 тыс. тонн, металлолом — 309 тыс. тонн, грузы в контейнерах — 532,8 тыс. тонн».
Для справки: в 2019 году чистая прибыль ОАО снизилась по сравнению с результатом 2018 года на 72,85 млн рублей, составив 310,185 млн рублей. Подробные итоги 2020 года пока не обнародованы.
Активы Сараны
В бизнес-портфеле члена совета директоров рыбного порта Дениса Сараны есть доли в группе компаний, работающих с металлоломом. Например, ему принадлежит хабаровское «Мирметалл» (утилизация отсортированных материалов) и иркутское ООО «Ангаравторсырье» (оптовая торговля отходами и ломом).
Любопытно: у «Мирметалла» были деловые взаимоотношения с компанией «Торэкс» (обработка отходов и лома черных металлов), долю в которой имеет супруга бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала — Лариса Стародубова. 15 февраля 2017 года ООО «Мирметалл» (поставщик) и ООО «ТОРЭКС» (покупатель) заключили договор поставки лома и отходов чёрных металлов.
Напомним, Фургал был задержан в начале июля 2020 года, став фигурантом уголовного дела. Фирма «Торэкс» находится в стадии банкротства — под наблюдением.
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В активе приморского бизнесмена ранее было ООО «Приморвторсырье-Бурятия» (обработка отходов и лома черных металлов), которое ликвидировано в 2010 году. Основную же часть бизнес-портфеля составляют компании, в которых он владеет долями через «ДВ Инвест». Среди них забайкальское ООО «Читацветмет» (оптовая торговля отходами и ломом), приморские «Внешторг», «Металлторг» и «Стармет» с тем же видом основной деятельности.
Если же говорить о связях Сараны с бывшим мэром Владивостока — Веркеенко, то они есть. И тот и другой выступали соучредителями союза предпринимателей «Современный бизнес Приморью» и ассоциации резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, где Денис Сарана — председатель. Помимо этого, компания Сараны — «ДВ Инвест» в 2019 году приобрела 90% доли в ООО «Сумотори-Авто». Владельцем оставшейся доли является ООО «Технохолдинг Сумотори». Собственники последнего — Виталий Веркеенко с долей 85,91%, ПАО «ГК «Сумотори», директором которого является он же, а также Галина Веркеенко. Директор ООО «Технохолдинг Сумотори» — Сергей Веркеенко. При этом в ЕГРЮЛ указано, что доля Виталия Веркеенко в «Технохолдинг Сумотори» с 2016 года в залоге, а залогодержателем является Денис Сарана.
Помимо этого, с мая 2019 года Алексей Сарана имеет 90% доли в ООО «Сумотори-Авто МКЦ», которым руководит Михаил Бачковский — директор «Сумотори-Авто».
Пост мэра Веркеенко занимал в период с конца декабря 2017 года по октябрь 2018 года. На сегодня он не только президент ПАО «ГК «Сумотори», но и владелец долей в ряде коммерческих компаний.
Для справки: Денис и Алексей Сарана также владельцы фирмы-застройщика ООО «Комкон-2», которое строит ряд объектов во Владивостоке. Инспекция стройнадзора ранее привлекала ООО к ответственности за нарушения во время возведения двух из них.