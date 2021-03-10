Волна погромов катилась по послереволюционной России, в которой ожесточенная гражданская война бушевала между большевиками и их Красной армией и реакционной Белой армией. 1921 год был опасным временем — это был сезон охоты, и популярной добычей были евреи, а самыми уязвимыми из них были сироты. Один из тайно вывезенных из этого истерзанного войной региона сирот попал в Кейптаун, где дело их спасения было поддержано одним человеком, обязавшимся спасти как можно больше сирот и благополучно доставить их в Южную Африку.

Исаак Охберг

Этим человеком был Исаак Охберг, уроженец Украины, южноафриканский бизнесмен и филантроп.

Чтобы понять, в каких адских условиях жили эти сироты, достаточно узнать о том, как опекаемый Охбергом сирота Гарри из сиротского приюта Оранье в Кейптауне, потерял половину руки. В его местечко ворвался отряд казаков, расстрелял у него на глазах родителей; один из них хотел ударить ребёнка саблей, мальчик поднял руку, чтобы защититься. Одним ударом он отрубил ребенку руку по локоть и оставил истекать кровью в грязи. Мальчик выжил, был обнаружен Охбергом и переправлен в Южную Африку.

Погромная прокламация петлюровских войск на Херсонщине. 1918-1919

Еще одной сиротой была Фанни Фрир, которая впоследствии стала хозяйкой еврейского приюта в Кейптауне. Она вспоминала, как сиротой в Брест-Литовске ждала «человека из Африки». «Нам сказали, что нас спасет человек из Африки. Он собирался забрать некоторых из нас с собой и дать нам новый дом на другом конце света», — рассказывала Фрир, делясь, что дети были напуганы, но когда появился Охберг, «с его рыжеватыми волосами и веселой улыбкой, мы все очень полюбили его и назвали папой. Он часами разговаривал с нами, шутил и подбадривал».

Перед тем как покинуть Южную Африку для своей дерзкой операции по спасению сирот, Охберг провел переговоры с тогдашним премьер-министром Южной Африки Яном Сматсом, который установил максимальное число сирот, подлежащих спасению, в 200. Однако было три условия. Они должны были быть «настоящими» сиротами без живых родителей; они должны были быть моложе шестнадцати лет и должны были быть физически здоровыми — не лишенными конечностей. Охберг немедленно согласился на все три условия, но позже ослушался всех. Юный Гарри с оторванной рукой был тому примером.

Жертвы петлюровского погрома в Проскурове. 1919

Охберг пересек на поезде и на конной повозке край, охваченный гражданской войной и погромами, забирая сирот в городах, поселках и местечках. Если бы их не спасли, они, скорее всего, погибли бы. История, к сожалению, делает это очевидным. Те, кто пережил ужасы 1920-х, погибли бы в ужасах 1940-х. Отчитываясь о своих успехах в проведении спасательных работ, Охберг писал: «Мне удалось собрать необходимое количество детей, и я могу с уверенностью сказать, что щедрость, проявленная южноафриканскими евреями в осуществлении этой миссии, означает не что иное, как спасение их жизней. Они наверняка умерли бы от голода, болезней или были бы потеряны для нашего народа по другим причинам».

14 марта 2021 года столетие этого героического спасения будет отмечаться онлайн, соединяя тысячи потомков этих сирот, которые живут по всему миру — живут благодаря этому одному человеку.

Исаак Охберг (в центре) со спасёнными сиротами перед отъездом в Южную Африку. 1921

В этом мероприятии примет участие мэр регионального совета Мегиддо Ицик Холавский, который гордится наследием Охберга, так тесно связанным с его регионом в Израиле. В то время как археологический памятник этого региона — признанный ЮНЕСКО биосферный заповедник — всё еще находится в стадии разработки, южноафриканский участок с «Смотровым мемориалом Исаака Охберга» и «Холмом имен» уже на месте и является свидетельством принципа «кто спасает одну жизнь, тот как будто спас весь мир». Завещание Охберга, как рассказывает Холавский, которое он оставил в 1937 году, — «самое большое на сегодняшний день, когда-либо сделанное человеком, было использовано для приобретения земли, которая стала двумя большими кибуцами в этом районе — Далей и Галедом, созданными еще до независимости Израиля еврейскими молодежными движениями; они оба приняли выживших после Холокоста — точно следуя наследию Охберга».

Неудивительно, как напоминает нам Холавский, что большая часть этого региона когда-то была известна как «Камень Исаака». Нынешние посетители могут быть извинены за то, что они думают, будто это в честь библейского Исаака, сына Авраама и деда двенадцати колен Израиля. Но в своих расчетах они ошибаются примерно на 4000 лет. «Это в честь Исаака Охберга, — с гордостью говорит Бенни Пензик из Хайфы, чьи мать и отец были сиротами, спасенными Исааком Охбергом. — Мегиддо богат историей и библейскими пророчествами; пусть его имя будет звучать здесь вечно».