Старейший судостроительный завод России, который в мае 2021 года отметит своё 165-летие, получил многомиллионные иски от предприятия из дивизиона госкорпорации «Росатом». ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг АО «Балтийский завод» из группы «Объединённой судостроительной корпорации».

bz.ru Панорама Балтийского завода

Немного истории

Завод в Санкт-Петербурге был основан в мае 1856 года, и за годы его существования с его конвейеров сошло около 600 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов. Среди последних проектов — строительство серии фрегатов для военно-морских сил Индии, строительство дизель-электрических ледоколов, а также плавучего энергоблока для первой в мире плавучей атомной электростанции. Гендиректор АО — Алексей Кадилов, который занимал руководящие должности на Рыбинском судостроительном заводе и морском заводе «Алмаз».

АО «Балтийский завод» — часть дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». В последнем единственным акционером является РФ в лице Росимущества.

bz.ru Вид на Балтийский завод и достроечную набережную со стороны устья Невы

Многомиллионные иски к заводу

2021 год выдался для судостроителя напряженным. Один из заказчиков по крупному проекту — ФГУП «Атомфлота» подал сразу три судебных претензии, две из которых — финансовые и сообща составляют 702 млн рублей.

ФГУП, которое входит в состав дивизиона «Росатома», выступает заказчиком строительства трёх универсальных атомных ледоколов — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». На сайте завода уточняется, что они станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире. В 2019 году между сторонами были подписан контракт на строительство ещё двух атомоходов, а также в том же году завершились работы по созданию единственного в мире плавучего энергоблока, который работает на Чукотке в составе первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Rosatomflot.ru ФГУП «Атомфлот»

1 апреля судья арбитража Москвы Ликшиков начнёт рассматривать иск на сумму 507 млн рублей, но детали дела пока неизвестны. На этот день назначено предварительное заседание, дело не планируется рассматривать по существу.

А 25 марта судья Сорокин рассмотрит претензии ФГУП к заводу на сумму 195 млн рублей. Этим делам предшествуют слушания, назначенные на 18 марта. В них речь идёт о понуждении предприятия, но детали пока не сообщались.

В 2020 году ФГУП трижды судился с судостроителями.

В декабре 2020 года московский арбитраж отказал истцу во взыскании 733 млн рублей неустойки «за нарушение условий государственного контракта». В основе спора лежал контракт от 2014 года на строительство двух атомных ледоколов. Многомиллионную неустойку истец насчитал за несвоевременное предоставление заверенных копий спецификаций, но суд не нашёл оснований для удовлетворения требований. Между тем 22 марта вышестоящая инстанция рассмотрит апелляционную жалобу госпредприятия.

В конце ноября 2020 года был частично удовлетворен иск ФГУП к заводу — взыскано 100 тыс. рублей неустойки вместо запрашиваемых 139 млн рублей. В основе спора лежал всё тот же контракт и его исполнение.

По третьему иску на сумму 94 млн рублей претензии также были удовлетворены лишь частично — на 100 тыс. рублей. Вердикт на сегодня оспаривается в вышестоящей инстанции.

Истец заявлял, что «ответчиком работы выполнены с просрочкой».

"Требование о взыскании неустойки государственным заказчиком основано на несоблюдении ответчиком п. 9.7 контракта, который закрепляет обязанность подрядчика по разработке и согласованию с государственным заказчиком положения о взаимодействии при привлечении государственного заказчика к участию в закупочных процедурах подрядчика и субподрядчиков, связанных с исполнением государственного контракта, в течение одного месяца с даты заключения контракта», — отмечается в материалах дела.

Претензии прочих кредиторов

Одним «Атомфлотом» претензии кредиторов к судостроителю не ограничиваются. Так, на 30 апреля назначено заседание по иску ООО «Частное агентство занятости «Потенциал и К» из Удмуртии, которое обратилось к заводу и двум компаниям — из Москвы и Башкирии — с требованием о выплате задолженности в размере 11 194 746 рублей.

23 апреля будет рассмотрено требование АО «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» «о взыскании 1 023 304,86 руб. неустойки за нарушение обязательств по оплате за поставленную продукцию по договору» от 2016 года.

(сс)August01 АО «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор»

18 марта завод попытается оспорить решение суда по иску мурманского ООО «Промышленная компания «Звезда», по которому ответчик должен выплатить 2,28 млн рублей неустойки по договору от 2019 года.

Помимо этого, в конце февраля 2021 года с ООО «МТ-Групп» завод подписал мировое соглашение, по которому обязался погасить почти 85 тыс. евро долга и сделать это до 25 февраля 2021 года по курсу, установленному ЦБ РФ.

Есть у «Балтийского завода» и некий спор с налоговым органом, который начнут рассматривать 5 мая. АО оспаривает часть решения инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 4. Идёт ли речь о доначислении налогов, пока неизвестно.

Последний банкротный иск к АО «Балтийский завод» был подан в 2016 году. Тогда в признании заявления кредитора обоснованным было отказано.