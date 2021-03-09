Один из главных советников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также член Совета по безопасности и внешней политики при администрации президента Аднан Танрыверди на конгрессе Центра стратегических исследований защитников справедливости (ASSAM), председателем правления которого он является, предложил создать Союз исламских стран со своей конституцией, формой правления, военной силой, судебной системой, столицей, флагом, языком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, что в декабре 2019 года во время заседания III Международного конгресса ASSAM Аднан Танрыверди отметил, что он проводится при поддержке и с участием представителей таких компаний, как «Турецкие авиалинии» (THY), MKEK, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, мэрии Бурсы и мэрий других городов, близких к правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) учреждений. Целью созыва конгресса Танрыверди назвал предоставление модельных решений исламским странам и необходимых для них законодательных инициатив. Тогда же появилось такое определение, как «АСРИКА» (Азия и Африка).

Согласно заявлению Танрыверди, ставшего председателем правления ASSAM, в декларации, опубликованной после первого конгресса (2017 год), отмечалось: «Для благополучия мусульманских народов, безопасности и дальнейшего функционирования созданных ими государств, установления и поддержания мира во всём мире, установления справедливости и возвращения исламского мира на историческую сцену в качестве сверхдержавы, необходимо объединить под одной волей исламские страны, считающие регион Азии — Африки («АСРИКИ») осевым. Для чего необходимо создать министерства Исламского союза в кабинетах министров исламских стран и Совет представителей исламских стран, который будет осуществлять свою деятельность на постоянной основе».

Было заявлено, что этот Совет на начальном этапе должен работать как «орган антикризисного управления в исламских странах», предлагая решения проблем между исламскими странами и внутренних конфликтов в исламских странах. По словам Танрыверди, после того же первого конгресса была подготовлена детальная «Конституция Исламского союза», которую можно будет использовать в качестве модели. Этот документ был представлен как «Конституция Конфедерации исламских стран». Упоминается в ней и Союз исламских государств «АСРИКА» (Азия — Африка), предполагающийся в виде конфедерации.

Gazeteduvar.com.tr Аднан Танрыверди

Констатировалось, что в Союзе исламских государств «будет использован принцип разделения властей» и «президентская система». Столицей этого государства должен был стать Стамбул, официальным языком — арабский. Флаг виделся в виде «белого полумесяца на красно-зеленом фоне со звездами в количестве входящих в состав национальных государств». Танрыверди обращал внимание на то, что была подготовлена дорожная карта для создания Исламского союза в четыре этапа. К примеру, на третьем этапе предусматривалось образование «региональных конфедераций исламских стран», затем преобразование их в федерации и присоединение каждой федерации к Конфедерации исламских стран.

На завершающем четвертом этапе создавались парламент Конфедерации исламских стран и региональные парламенты, подчиненные им исполнительные органы, а также подконтрольные им «суды справедливости» и «силы быстрого реагирования», которые будут обеспечивать исполнение решений этих судов. Это требуется для организации «общественного порядка и внутренней безопасности». Танрыверди говорил, что на втором конгрессе, проведенном в 2018 году, предлагалось создать «таможенный союз, общий рынок, валютный союз, торговые зоны» между исламскими странами.

Примечательно, что в своих выступлениях Танрыверди постоянно цитирует высказывания пророка Мухаммеда и аяты Корана, используя их в обосновании политических и военных целей с учетом реалий современности. Он также уделяет внимание оборонной мощи исламских стран, которые в совокупности занимают первое место в мире по количеству танков (28 760), бронетехники (84 063), пушек (26 184) и боевых кораблей (2577). По количеству военных истребителей (10 986) и вертолетов (3937) они на втором месте после США. Танрыверди считает, что исламский мир может стать «сверхдержавой».

Зал заседаний турецкого парламента

В турецком парламенте этот вопрос несколько раз выносился на обсуждение оппозиционными партиями. В последний раз депутат «Хорошей партии» Ясин Озтюрк требовал ответить вице-президента Турции Фуата Октая. Депутат настаивал на том, чтобы ему сказали: было ли получено разрешение от министерства внутренних дел на проведение конференций, были ли изучены их материалы, кто и почем дал разрешение на осуществление «деятельности по созданию конфедерации «АСРИКА» и подготовке проекта Конституции с использованием религиозных положений», какой вклад в проект вносят государственные учреждения, почему на собраниях присутствовал председатель Управления по делам религии. Озтюрк задал и другие вопросы: «Был ли предупрежден уважаемый президент (Реджеп Тайип Эрдоган — А.А.) о деятельности центра ASSAM? Чем обусловлено назначение уважаемым президентом человека с такими взглядами (Танрыверди — А.А.) на пост члена Совета по безопасности и внешней политике администрации президента?»

Несмотря на возмущение турецкой оппозиции и международную реакцию, на последнем конгрессе, проведенном 12−13 декабря 2020 г. в режиме онлайн центр ASSAM еще выше поднял планку. Об этом стало известно после запроса депутата Республиканской народной партии (РНП) Али Шекера о проведенном в Стамбуле центром ASSAM конгресса Исламского союза. Шекер заявил: «Военный советник президента консультирует его и создает шариатское государство со столицей в Стамбуле. Деятельность советника направлена на изменение конституционного строя. Эти цели противоречат многим статьям конституции Турции, особенно принципу секуляризма. Более того, за этим кроется стремление изменить конституционный строй не только в Турции, но и во всех мусульманских странах Азии и Африки, а также желание вмешиваться в их внутренние дела».

Интересно, имеют ли отношение к этому проекты конституционных изменений, обсуждаемые ПСР в течение последних двух месяцев? Связано ли с этим изменение статуса бывшего музея Айя-Софии, ставшего мечетью? Очевидно, да. Переделка конституции важна для Эрдогана, чтобы узаконить совершенные им действия и устранить некоторые препятствия. Иначе власть ускользнет из его рук. Ему нужно сохранить свое кресло, он делает крупные ходы, чтобы за него был народ. Заявления Танрыверди о том, что Исламский союз «будет функционировать с приходом мессии Махди. Неужели нам не следует подготовить для этого соответствующую среду? Именно этим мы и занимаемся», были расценены как раскрывающие его главную цель.

Vicenç Valcárcel Pérez Софийский собор, Константинополь

То есть речь о современном халифате. В религиозные коды народа следует встроить понятие «Махди» (мессии). Айя-София стала одним из таких религиозных кодов. В связи с тем, что центром халифата рассматривается Стамбул, лидером его автоматически имеется Эрдоган. Ведь это он — тот, кто снова сделал Айя-Софию мечетью.

РНП реагирует жестко: «Турецкая Республика — это не племенное государство. Это конституционное правовое государство, которое будет существовать вечно, несмотря на нападения, которым оно подвергалось за последние годы. Деятельность организации под названием ASSAM, которую возглавляет военный советник президента, явно противоречит конституции. Согласно этому проекту, центр ASSAM, как и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нацелен на свержение конституционного строя и создание государственной структуры в соответствии с положениями шариата. Недопустимо, чтобы высокопоставленные официальные лица Турции активно работали над реализацией проекта по созданию Союза исламских государств, это очевидным образом ставит под угрозу безопасность нашей страны. Согласно конституции, это является преступлением».

Но Эрдоган продолжает нацеливаться на объединение исламских стран под одной крышей. На самом деле именно по этой причине Турция стала активно использовать государственное Управление по делам религии в течение последних лет. В следующей публикации я более подробно расскажу о роли Управления по делам религии.