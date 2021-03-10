Подписание Соглашений Авраама и потепление отношений с Саудовской Аравией открывают перед Израилем многочисленные и разнообразные возможности регионального сотрудничества.

Likud.org.il Бахрейна доктор Абдуллатиф бин Рашид аль-Зайани, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заед аль-Нахьян подписывают мирные договоры. 15 сентября 2020 года, Вашингтон

Ключевая возможность сотрудничества лежит в области энергетики и, в частности, альтернативных методов транспортировки энергии из Персидского залива в Европу через Средиземное море. Во время визита в Абу-Даби в декабре 2020 года, незадолго до ухода с поста, бывший министр энергетики администрации Трампа Дэн Бруйетт встретился со своими коллегами из Эмиратов, Бахрейна и Израиля, чтобы обсудить энергетическую безопасность и использование трубопроводов для экспорта газа. «Если мы можем транспортировать природный газ к побережью Египта или к побережью Израиля, то мы перемещаем его через Средиземное море», — сказал он. Он имел в виду как стратегический аспект такого шага по отношению к Ирану, так и важность диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей из такого чувствительного региона, как Персидский залив.

После визита в Эмираты в конце января генеральный директор министерства энергетики Израиля Уди Адири выступил с заявлением, в котором подчеркнул «уникальную возможность развития энергетической экономики как государств, так и всего региона». Адири сказал, что его офис продвигает ряд инфраструктурных проектов, призванных обеспечить связь с Европой «и, возможно, с инфраструктурой Персидского залива в будущем. Проекты в области электроэнергетики и природного газа улучшат региональное сотрудничество».

Следует отметить, что Трубопроводная компания Европа — Азия (ранее Трубопроводная компания Эйлат — Ашкелон) подписала в октябре 2020 года меморандум о взаимопонимании по транспортировке ископаемого топлива из Персидского залива в Израиль. Топливо и нефтепродукты из ОАЭ будут отправляться на терминал Красного моря в Эйлате, а оттуда — на Средиземноморский терминал Ашкелон для распределения клиентам. Церемония подписания состоялась в присутствии тогдашнего министра финансов США и министра экономики Эмирата.

U.S. Embassy Jerusalem Израильско-эмиратские переговоры о подписании мирного соглашения

В последние недели также появились сообщения и аналитические материалы о планах строительства сухопутного трубопровода через Саудовскую Аравию в Средиземное море. Эти планы были отвергнуты, ссылаясь на высокую стоимость такого проекта, но те, кто участвовал в планах, похоже, охвачены духом творчества.

Дипломатико-стратегическое обоснование понятно. Диверсификация маршрутов экспорта газа и нефти из Персидского залива снизила бы общую зависимость от Ормузского пролива — узкого стратегического морского пути, значительно уязвимого для иранского нападения. Другими словами, трубопровод, идущий через Саудовскую Аравию к египетскому или израильскому побережью, как упоминал бывший министр энергетики США, может изменить региональную энергетическую карту и отношения между вовлеченными странами.

Пока все эти идеи и планы — только на бумаге. Однако они уже вызвали явную озабоченность в Египте, учитывая их возможные последствия для Суэцкого канала.

Глава администрации канала выразил озабоченность по поводу соединения трубопровода Европа — Азия с Персидским заливом. В интервью египетскому телевидению (29 января) он отметил, что Египет изучает способы борьбы с «израильско-эмиратским проектом», как он его определил, который мог бы значительно сократить трафик через канал.

Следует отметить, что доходы от судоходства по каналу жизненно важны для египетской экономики, которая уже серьезно пострадала от нового коронавирусного кризиса. Такие планы могут также подорвать стремление Египта стать региональным энергетическим хабом.

U.S. Embassy Jerusalem Первый в истории прямой рейс израильской авиакомпании «El Al» прибыл в Абу-Даби 31 августа 2020 года

Как справедливо отмечалось, дипломатическое и стратегическое обоснование этих проектов является обоснованным. Совпадение интересов между странами Персидского залива и Израилем, в значительной степени основанное на страхе перед Ираном, может быть переведено в энергетическое поле.

Тем не менее Израиль не заинтересован в подрыве своих отношений с Египтом. Необходимо серьезно подумать о том, чтобы интегрировать Египет или соответствующим образом компенсировать его, если это невозможно. С американской точки зрения, диверсификация экспортных альтернатив из Персидского залива соответствует ее интересам в энергетической безопасности и, по-видимому, не противоречит желанию администрации Байдена вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Тем не менее эти планы порождают множество проблем и вопросов. Могут ли страны Персидского залива и Саудовская Аравия принять такие стратегические решения? Достаточно ли высок и стабилен уровень доверия с Израилем? И если да, то можно ли его сохранить и пережить будущие кризисы? А как насчет проблемных последствий для Египта? А как насчет огромных затрат на такой сухопутный трубопровод? И, конечно, какова позиция новой администрации США?

Для изучения серьезности и осуществимости таких планов требуется глубокое мышление. Очевидно, что угол залива открывает новый горизонт для соответствующих игроков.

Израиль находится на стратегически-энергетическом перекрестке, перед ним открываются новые возможности. На пресс-конференции (14 февраля) вместе с визитом кипрского президента премьер-министр Биньямин Нетаньяху упомянул о региональном сотрудничестве в эпоху после подписания Авраамовых соглашений, включая энергетическое сотрудничество. Нетаньяху упомянул о желании ОАЭ присоединиться к Восточно-Средиземноморскому газовому форуму и подтвердил общую заинтересованность в предлагаемом Восточно-Средиземноморском газопроводе в Европу.

Likud.org.il Беньямин Нетаньяху

Речь идет о стратегических решениях и проектах. Кризис COVID-19 усугубил глобальную экономическую неопределенность и поставил под сомнение осуществимость этих энергетических планов и готовность международных энергетических компаний инвестировать значительные суммы, учитывая неясную постпандемическую экономическую картину.

Тем не менее Израиль находится на удивительном перекрестке, где есть значительное пространство для маневра. Он должен обеспечить тесные отношения с администрацией Байдена, что является необходимым условием для того, чтобы воспользоваться имеющимся у него сейчас пространством для маневра. Главное препятствие для Израиля очевидно: вести себя в свете планов США возобновить ядерную сделку с Ираном и в меньшей степени в свете продолжающегося израильско-палестинского конфликта так, чтобы не ставить его на курс столкновения с Вашингтоном Байдена.