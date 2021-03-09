Москва будет первым субъектом Российской Федерации, который выйдет на рынок с зелеными бондами. Однако в развитии «зеленой экономики» есть не только плюсы, но и свои минусы. Эксперты считают, что это в какой-то мере навязывается нынешним руководством Белого дома. Как известно, нового президента США Байдена уже прозвали «зеленым Джо» — столь активно он ратует за «зеленую экономику». В этих условиях Россия может понести потери от слишком агрессивного подхода к ограничиванию промышленности и развития цивилизации в пользу экологии.

Логотип «Гринпис» Эксперты: действия «зеленых» — навязывание России западных интересов

В частности, снижать выбросы в атмосферу наша страна пока мало готова. При этом США грозятся дойти до нулевых выбросов углеводородов через 30 лет. Данная ситуация может привести к спаду спроса на газ и нефть — энергоресурсы, на добыче которых Россия во многом базирует свою экономику. По подсчетам Высшей школы экономики, в итоге наша страна может потерять до четверти доходов, а ВВП России начнет снижаться.

Многие эксперты считают, что западные экологические организации проталкивают идеи «зеленой экономики» в России в том числе для лоббирования интересов западного бизнеса. «Санкции за несоблюдение зеленых стандартов могут являться инструментом как недобросовестной конкурентной борьбы в бизнесе, так и рычагом политического давления», — полагает Аркадий Амелин, вице-президент общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. По мнению эксперта, действия экоактивистов можно обозначить как навязывание России западных интересов.

Такой подход «зеленых» западных организаций касается различных сфер экономики, он может негативно влиять на развитие российской промышленности, препятствовать открытию каких-то новых проектов, в сфере туризма в том числе.

Как известно, летом нынешнего года решено запустить новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал законодательные изменения в законе «Об особо охраняемых природных территориях», который будет способствовать продвижению нового национального проекта. Теперь национальные парки и ООПТ имеют больше возможностей для использования своих земель и создания необходимой инфраструктуры, в том числе для развития экотуризма. Ранее права ООПТ были ограничены.

Однако таким изменениям активно препятствовали экоактивисты: на протяжении прошлого года принятию такого законопроекта противодействовал «Гринпис». По мнению «зеленых», Россия не должна предоставлять территориям своих национальных парков новые возможности, при этом, как ни странно, против такого же развития национальных парков и заказников за рубежом Greenpeace не выступает. В России эта организация запустила общественную кампанию против принятия данной инициативы: «зеленые» обратились в Госдуму и требовали отклонить закон.

Такое агрессивное постоянное вмешательство экоактивистов в решения руководства нашей страны в сфере политики и экономики привело к тому, что не сдержался даже президент. В конце прошлого года Владимир Путин прокомментировал ситуацию: «И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя — создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур. Нам ничего нельзя, и это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития».

При этом акции «зеленых» больше напоминают шоу, чем действия, направленные на реальную защиту экологии. Завкафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов ранее отмечал, что действия гринписовцев мало похожи на защиту природы. «Они ориентированы на внешние эффекты, и зачастую действительно это проплаченные акции», — жестко высказался эксперт.