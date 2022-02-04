Стратегическая отрасль, которая делает стратегическими другие отрасли — это полупроводники. Они являются мозгами каждой штуковины, которая помогает нам работать дома и избавляет от скуки во время пандемии. И вот в чем проблема: сейчас существует нехватка полупроводников, что вредит отраслям промышленности — от автомобилей до 5G. Президент Байден издал исполнительный указ, призывающий к пересмотру цепочки поставок полупроводников в США, чтобы посмотреть, можно ли что-то сделать. Быстрого решения нет, но и протекционизм не выход.

Иван Шилов ИА REGNUM Микрочип

Толчок к «перевооружению» производства полупроводников набирает обороты уже некоторое время. Президент Трамп призвал промышленность перевезти домой больше фабрик и уговорил тайваньскую компанию по производству полупроводников построить завод стоимостью 12 миллиардов долларов в Аризоне. Трамп также запретил продажу чипов Huawei и ввел тарифы по Разделу 301 (из Закона о торговле, который дает президенту возможность принимать меры для борьбы с иностранными практиками, мешающими торговле в США) на китайские полупроводники и производственное оборудование, к большому разочарованию американских поставщиков. Но и это — не путь вперед.

Более полезно, что в июне прошлого года палата представителей и Сенат внесли законопроекты, остроумно названные «Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки» (CHIPS). Законопроекты предусматривают федеральные гранты в размере 10 миллиардов долларов, инвестиционные налоговые кредиты и различные фонды исследований и разработок. В CHIPS есть что любить. По оценкам Boston Consulting Group (BCG), неспособность соответствовать государственным стимулам, предлагаемым такими странами, как Сингапур, Южная Корея и Тайвань, объясняет 40−70% невыгодных затрат США на полупроводники. Тем не менее вступать в войну с этими странами, не говоря уже о Китае, в долгосрочной перспективе нецелесообразно.

Autoreninformationen ansehen Полупроводники от 2 дюймов до 300 миллиметров

Со своей стороны, Пекин также хочет стать более самодостаточным в области полупроводников. Чипы занимают центральное место в промышленной политике Пекина «Сделано в Китае 2025», цель которой состоит в том, чтобы обеспечить 70 процентов потребностей страны в чипах внутри страны. Это было бы замечательным достижением, учитывая, что Китай имеет всего лишь пятипроцентную долю мирового производства. По оценкам BCG, американская индустрия чипов может потерять гораздо больше от протекционизма США, чем от любых успехов, которые «Сделано в Китае 2025» может надеяться спонсировать.

Но закон о чипах нуждается в законе о защите интеллектуальной собственности. Акцент должен быть сделан на «коммерческой тайне», включая техническую информацию, конфиденциальную деловую информацию и «ноу-хау». На международном уровне Всемирная торговая организация (ВТО) была первым соглашением, обязывающим страны защищать коммерческую тайну, но с тех пор действие перешло к преференциальным торговым сделкам. Многое еще можно сделать, в том числе в рамках двусторонних инвестиционных договоров США.

Коммерческая тайна — это большое дело. Ассоциация полупроводниковой промышленности сообщает, что на них приходится до 80 процентов стоимости портфеля интеллектуальной собственности компании. Действительно, нематериальные активы, такие как коммерческая тайна, составляют больше инвестиций США, чем материальные активы. В результате коммерческая тайна должна занимать видное место во всех коммерческих пактах США — от торговых сделок до соглашений о правах инвесторов.

Duk Чистая комната для изготовления полупроводниковых приборов

Внутри страны раздел 337 Закона о торговле 1930 года, который в настоящее время используется в качестве проверки против кражи американской интеллектуальной собственности, должен быть как можно более дружественным к коммерческой тайне. Это помогло бы американским полупроводниковым фирмам лучше защитить себя от корпоративного шпионажа, например, в том числе государственного. Было бы также полезно усилить функцию «посредничества» в разделе 337, чтобы американские владельцы коммерческой тайны могли более полно вести переговоры в тени более строгого правоприменения.

Цепи поставок полупроводников сложны. Компоненты чипа могут пройти 25 000 миль до окончательной сборки. В производстве оборудования доминирует одна голландская компания, а сборка, тестирование и упаковка слишком дороги для повторного использования, если они не будут полностью автоматизированы. Период полураспада чипа составляет несколько месяцев, а инновации зависят от тесного контакта между теми, кто их производит, и теми, кто их использует в своих продуктах. Ничто в этой сложности не говорит о том, что протекционизм может быть ответом на обеспечение безопасности цепочки поставок полупроводников в США.