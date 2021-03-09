Российские СМИ сообщают, что военнослужащие пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курилах завершили активную фазу тактических учений по противодесантной обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского отработаны тактические действия при высадке десанта условного противника на побережье одного из Курильских островов.

Расчеты самоходных артиллерийских установок ночью с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары на дистанции до нескольких десятков километров по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника, информировала пресс-служба ВВО.

ИА «Красная весна» комментирует ход учений: «Осуществлялись стрельбы из САУ в ночных условиях по малоразмерным надводным целям. Корректировка стрельбы велась с применением БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3». Также были осуществлены учебные пуски ракет (электронных имитаторов) из комплексов ПВО С-300В4 по обнаруженным учебным воздушным целям».

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

Место проведения учений — острова Кунашир и Итуруп. Как известно, японское правительство до сих пор, несмотря на заявления президента и министерства иностранных дел РФ о незыблемости российской границы в районе Курильских островов, продолжает предъявлять претензии на выдуманные в МИД Японии некие «северные территории», включая в якобы принадлежащие Стране восходящего солнца земли законно принадлежащие России как исторически, так и по итогам Второй мировой войны острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Плоские, Хабомаи по-японски, «законодательно» объявив их своими.

При этом следует напомнить, что в Японии существует и расширительное толкование искусственного термина — «северные территории», когда объектом японских притязаний называются вся Курильская гряда до Камчатки и «Карафуто» — южная половина русского острова Сахалин.

Разочаровавшись в попытках бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ получить южные Курильские острова с их имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами путем мирных переговоров, суля при этом за острова «златые горы», японцы перешли к открытым угрозам «отбить острова войной». При этом хозяева японских СМИ, в которых «читатели» призывают правительство быстро обзавестись ракетно-ядерным оружием и мощным флотом, прекратить всяческое сотрудничество с Россией, способствовать ее «экономическому коллапсу» и засылать в нашу страну «множество агентов для взрыва страны изнутри», не удаляют такие «комментарии», видимо, солидаризируясь с ними.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Подобная разнузданная враждебная пропаганда в адрес соседнего суверенного государства, с которым Токио имеет официальные дипломатические, политические и иные отношения, не может оставаться без внимания и ответа. Одним из ответов, полагаю, и являются проводимые на Курилах военные маневры, способные охладить пыл не в меру возбудившихся «потомков самураев».