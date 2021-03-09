Наступила эра «конкуренции великих держав», и разыгрывается она между США, Россией и Китаем в Арктике. Это жизненно важный регион — не только из-за того, что по нему проходят стратегические морские пути, которые открываются из-за изменений климата региона. Ко всему прочему в этом регионе находятся огромные запасы энергоресурсов, драгоценных металлов и залежей редкоземельных элементов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Несмотря на ожесточенную конкуренцию между всеми тремя странами и рост их расходов на оборону, в Арктическом регионе имеет место иная динамика отношений, отличающаяся от той, которую можно наблюдать в Балтийском, Южно‑ и Восточно — Китайском морях. Благодаря географии региона, а также международным структурам управления в руках у США и их союзников появляется широкий круг возможностей, однако для того, чтобы ими воспользоваться, потребуются целенаправленные дипломатические шаги и постоянное там присутствие, пишут бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а также бывший старший директор по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Райан Талли в статье, вышедшей 8 марта в The National Interest.

Администрация Трампа сделала своим приоритетом повышение конкурентоспособности Соединенных Штатов в Арктике. В 2019 году министерство обороны опубликовало Арктическую стратегию, в которой основное внимание уделяется вызовам, которые в регионе представляют Россия и Китай. К концу 2019 года ВМФ восстановил свой 2-й флот для проведения операций в Северной Атлантике и Арктике.

Благодаря предпринятым ВМФ шагам США смогли более полным образом осуществлять мониторинг российских подводных операций и в целом получили более полную картину происходящего в Арктике. Модернизация противоракетной обороны для отслеживания новых поколений ракет, чья траектория будет проходить над полюсами, также имеет решающее значение для защиты континентальной части США. Соответственно, администрация Трампа регулярно изыскивала дополнительные средства для этой цели и публиковала обзор системы противоракетной обороны, в котором была обнаружена острая необходимость в увеличении инвестиций Америки в этой области.

tpsdave Подводная лодка в Арктике

Для обеспечения более широкого американского присутствия в регионе Совет национальной безопасности США возглавил межведомственную работу по предоставлению береговой охране двух арендованных ледоколов. Хотя Соединенные Штаты обычно не арендуют военные корабли, этот шаг был необходим, чтобы заполнить пробел в несколько лет, прежде чем в рамках программы Polar Security Cutter в это подразделение вооруженных сил США начнут поступать новые ледоколы.

Благодаря арендованным ледоколам американские военные смогут обеспечить себе более свободный доступ к радарам противоракетной обороны, военным заставам и — в случае тех или иных бедствий — к заранее приготовленным припасам. Обеспечат эти корабли также свободу навигации и наличие разведывательных платформ на постоянной основе в мирное время. Американские военные также начали поиск наилучшего места для размещения этих кораблей, а также будущих ледоколов Polar Security Cutters. На сегодняшний день кажется, что наилучшим местом для их размещения является Аляска. Благодаря позиционированию кораблей ближе к районам их патрулирования они смогут более эффективно выполнять свои функции при меньших финансовых и временных издержках для береговой охраны. Кроме того, при такой конфигурации военнослужащие береговой охраны оказываются ближе к своим семьям.

Для наращивания своего оборонного потенциала администрация приступила к интенсивной дипломатической работе с другими арктическими странами. Еще никогда, отмечают О’Брайен и Талли, отношения США с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией по арктическим вопросам не были столь крепкими. Так, США поделились со своими союзниками ключевыми разведданными и идеями об угрозах, «исходящих» от России и Китая в регионе. Среди них использование ненадежных китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei и ZTE, а также опасность использования китайских подводных оптоволоконных кабелей.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

Соединенные Штаты сделали важный шаг, открыв консульство в Нууке, чтобы лучше укрепить связи США с жителями Гренландии и гражданами Дании. После этого Вашингтон провел виртуальный саммит высших руководителей для укрепления этого трехстороннего партнерства. США пригласили на саммит такие агентства, как Корпорация финансирования развития, Экспортно-импортный банк и USAID. В партнерстве со штатом Аляска американская сторона предложила пути модернизации нормативно-правовой базы в Гренландии для добычи природных ресурсов экологически ответственным образом и обеспечения защиты рабочих в этой отрасли.

Помимо двусторонних усилий, успешная арктическая дипломатия требует многостороннего взаимодействия в Арктическом совете, где принимаются ключевые региональные решения. Россия играет важную роль в качестве члена Арктического совета, тогда как Китай имеет просто статус наблюдателя. В начале октября 2020 года официальные лица США встретились с российскими коллегами в Женеве по длинному списку тем. Хотя по большинству вопросов прогресс был сопряжен с проволочками, когда же дело дошло до Арктики, стороны пришли к общему пониманию того, что существуют только «арктические страны» и «неарктические страны».

Была выработана определенная общая позиция, согласно которой, хотя взгляды неарктических стран, таких как Китай, могут быть интересными, только арктические страны должны присутствовать за столом при принятии решений по региону. Один из представителей России подчеркнул это, сухо заметив, что «шелкопряд не может выжить в Арктике».

Bahnfrend Китайский ледокол «Снежный дракон»

По мере того как с таянием льда открываются новые судоходные маршруты и обнажаются сокровища природных ресурсов, можно ожидать продолжения военной и коммерческой деятельности России и Китая в Арктике. Соединенные Штаты не могут и не должны пытаться исключить эти страны из региона.

Однако они могут сделать так, чтобы их собственные стратегические интересы были защищены. США также должны потребовать от других стран действовать по правилам поведения, установленным Арктическим советом, чтобы предотвратить агрессивные шаги, которые можно наблюдать в таких местах, как Южно-Китайское море. Администрация Байдена может добиться этого результата, опираясь на инвестиции в военное присутствие США в регионе и продолжая дипломатические контакты, предпринятые администрацией Трампа.