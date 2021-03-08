Сколько рыбы употреблять человеку

Андрей Грук ИА Красная Весна Рыба

Россия — огромная территория, на которой люди из поколения в поколение ели то, что им давала природа. В средней полосе одно меню, на Кубани другое, на Урале и в Сибири — свои особенности, не говоря уже о традициях питания на Кавказе или в Татарии. В приморских регионах иная жизнь — там море и соответствующие привычки в выборе блюд. Агломерации Москва и Санкт-Петербург, вместе с крупными городами (городское население РФ — 74,92%), живут в своем ритме приема пищи, похожем на общемировой. Так или иначе, не вдаваясь в детали ассортимента кулинарных пристрастий жителей нашей страны, можно сделать вывод.

В то же самое время Россия — одна из крупнейших стран в мире по добыче (вылову) водных биоресурсов: 5 млн тонн в год. Это огромный продовольственный ресурс.

Рыбная стратегия В. В. Путина «2020» — планы и реальность

Ниже все весовые показатели указаны в товарном весе, то есть в весе готовой к употреблению рыбной продукции.

Government.ru На рыбоперерабатывающем заводе

Согласно правительственным обещаниям, в 2020 году ежегодное потребление рыбных продуктов должно было достигнуть 28 кг на каждого жителя России. Производство рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных — 5255 тыс. тонн. Именно эти цифры были утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 559-р «Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года». Подписал документ В. В. Путин. Время пришло. Что россияне имеют на самом деле?

По данным Росрыболовства, объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2020 году составил 4,97 млн тонн (вес улова). Предварительный показатель «производство рыбы, переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков» — 4,2 млн тонн, то есть на 1,0 млн тонн меньше, чем было запланировано в 2012 году. Это пищевая продукция из водных биоресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами, выращенные в нашей стране объекты товарной аквакультуры, продукция из импортного рыбного сырья, а также продукция из запасов рыбного сырья на начало отчётного года.

По данным таможенной статистики, в 2020 году экспорт российских рыбопродуктов составил 2 млн 237 тыс. тонн. Импорт — 599 тыс. тонн. Для сравнения, уже в новой курсовой реальности, в 2016 году, по данной категории товаров импорт был 511 тыс. тонн, экспорт — 1 млн 911 тыс. тонн. Вывод очевиден.

Интересен факт. В 2020 году, согласно данным Федеральной таможенной службы, средняя оптовая цена российской продукции код 0303 «рыба мороженная», отправляемой на экспорт (86% объемов рыбного экспорта России), составляет 1464,3 долл. США за тонну, или 110 рублей за килограмм по текущему курсу. В то же самое время средняя оптовая цена за тонну наиболее массового вида заграничной продукции «рыба мороженная» (290,9 тыс. тонн — почти 50% ежегодного объема поставок импортных рыбопродуктов для внутреннего рынка России) составляет 2414,9 долл. США, или 180 рублей за килограмм. Годом ранее средние оптовые цены на продукцию «рыба мороженная» выглядели иначе: экспорт — 1668 долл. США; импорт — 2333 долл. США.

Внутренний рыбный рынок

В 2020 году из общего объёма производства данной группы товаров больше половины рыбопродуктов, произведенных из российских уловов, реализовано на внешних рынках (экспорт) — 2 млн 237 тыс. тонн. Не менее 200 тыс. тонн продано на рынках Таможенного союза стран Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС). Минимум 200 тыс. тонн импорта мороженной рыбной продукции поступили на российские рыбфабрики для перетарки в мелкую розничную упаковку, а также в переработку (производство филе, копчение, соление, производство консервов и т.п.). Эти объемы учитываются в ежегодном общеотраслевом показателе производства рыбной продукции (4,2 млн тонн) в регулярной статистической отчётности соответствующих хозяйствующих субъектов как показатель «производство рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных» (за исключением производственных отходов — не менее 25 тыс. тонн).

Петр Данилов ИА Красная Весна Шпроты

Из общего объёма российского производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных с учётом использования импортного мороженного рыбного сырья, поступающего на рыбфабрики, следует вычесть продукцию, проданную в страны дальнего зарубежья, а также на рынки ТС ЕАЭС, и добавить импорт, поступающий с границы непосредственно в магазины и в общепит (импортная готовая рыбная продукция — не более 400 тыс. тонн). Получается результат.

Среднедушевое потребление рыбопродуктов

Следует отметить, что указанные государственные цифры учитывают всю без исключений рыбную продукцию, поступающую в течение календарного года на территорию Российской Федерации и убывающую из нее. Можно сколь угодно долго опрашивать население, проводить выборочное обследование бюджетов домохозяйств, делать любую репрезентативную выборку, но от этого на территории России больше или меньше рыбы не станет. Число граждан, населяющих нашу страну и другие территории Евразийского экономического союза, также известно.

Может быть, именно поэтому Минсельхоз России до сих пор публично не отчитался (по рыбе) перед правительством за реализацию указанной Стратегии?

Для сравнения, уровень потребления рыбопродуктов в 1990 году составлял 20,4 кг/чел (в товарном весе), потом был резкий спад. Максимум потребления рыбы в России в XXI веке был зарегистрирован в 2012 году — 17,1 кг/чел/год (в товарном весе), при этом добыча (вылов) водных биоресурсов российскими рыбопромысловыми судами в том году составила 4,27 млн тонн — это на 700 тыс. тонн меньше, чем в 2020-м.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Рыболовецкое судно

Сколько же рыбы нужно человеку

Вопрос непростой. Ответ на него зависит от многих факторов, в первую очередь от наличия в стране рыбы и рыбной промышленности. Имеет значение также наличие у государства экономической и социальной политики, включая формирование регулярного рыбного меню из российской морской рыбы в дошкольных и школьных образовательных учреждениях (22 млн человек). Для бизнеса важную роль играет отраслевое госрегулирование, в основе которого лежит разумное и стабильное законодательство. Взрослому населению страны, омываемой 12 морями трех океанов и обладающей крупнейшим в мире водным фондом внутренних водоемов, хотелось бы, наверное, видеть на прилавках магазинов доступную по доходам большинства людей разнообразную рыбу российского улова и кушать этот ценный пищевой продукт, как рекомендуют медицина и В. В. Путин, по крайней мере, две порции в неделю по 250 грамм.

На гербовой бумаге кое-что уже, конечно, есть. Минздрав в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения установил в 2016 году отвечающий современным требованиям здорового питания рекомендованный объём потребления рыбных продуктов — 22 кг/чел/год (в товарном весе). Это уровень развитых стран. Минсельхоз, недолго думая, в ответ предложил увеличить к 2024 году российский экспорт рыбной продукции в два раза. Тоже рекорд.

А пока уровень среднедушевого потребления рыбы в России составляет 300 грамм в неделю — это отчетная реальность. В чиновничьем круговороте «целей и задач», изобретаемых для рыбной отрасли в последние годы, похоже на то, что вопроса о том, сколько отечественных рыбопродуктов потреблять гражданам великой морской державы, в правительстве Российской Федерации до сих пор нет.