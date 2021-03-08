Белый дом нанес очередной удар по политическим амбициям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор со своим турецким коллегой, сказала следующее: «Конечно, есть много мировых лидеров, которым президенту еще нужно позвонить, и он сделает это в ближайшие недели и месяцы. Я уверена, что в какой-то момент он поговорит с Эрдоганом».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Такая пауза стала сбивать систему координат в действиях Эрдогана, который гордился тем, что имеет возможность напрямую общаться с лидерами главных мировых центров силы, подчеркивая тем самым значимость Турции в мировой политике. Действительно, у него за плечами многочисленные личные встречи и телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, контакты с председателем КНР Си Цзиньпинем, переговоры с лидерами европейских стран и Ближнего Востока. Но если судить по «документальным детективам», подготовленным лицами, входившими в ближайший круг президента США Дональда Трампа, то именно с ним у Эрдогана сложились наиболее доверительные отношения. Как пишет один из авторитетных американских журналистов Карл Бернштейн, когда-то стоявший у истоков «Уотергейтского скандала», больше всего «телефонных разговоров у Трампа было с лидером Турции, и почти все по инициативе последнего». По словам Бернштейна, Эрдоган названивал в Белый дом по два раза в неделю. Трамп отдал специальное распоряжение сразу соединять его с турецким лидером по прямому проводу.

Встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке. 2017

Когда в Анкаре получили известие о том, что Трамп проиграл президентскую гонку, была предпринята попытка установить контакты со штабом Байдена. Эрдоган запросил у Байдена звонок. Но Вашингтон не только проигнорировал эту просьбу, но и дал понять, пишет старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Ми Асли Айдынтасбас, что «эпоха беспроблемных отношений между двумя странами завершилась», что «Белый дом будет выстраивать дистанцию в отношениях: ни поддерживать Турцию как модель для региона, ни нацеливаться на Турцию как на геополитического партнера». Такая позиция сохраняется до сих пор, Эрдогана выстроили в очередь. Из более или менее значимых звонков из Вашингтона в Анкару можно назвать только часовой разговор между помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. Любопытно то, что содержание этой беседы по-разному освещалось в турецких и американских СМИ по части расстановки главных акцентов. Американцы на первые позиции выдвинули проблемы «поддержки демократических институтов и верховенства права в Турции», переместив тему «приобретения российского зенитно-ракетного комплекса С-400» на второе место. У турок — все наоборот, что не является случайностью.

Анкара не первый день разыгрывает карту С-400 с американцами, заявляя, что готова изменить свое отношение, но только в случае, если США откажутся от поддержки сирийских курдов и пересмотрят некоторые направления в своей ближневосточной политике. Более того, вскоре после инаугурации Байдена турецкая сторона сообщила о намерении закупить у России вторую партию С-400, как бы подчеркивая, что именно это являются главным камнем преткновения и торга во взаимоотношениях между Турцией и США. Но Байден не Трамп. Он хорошо знает Турцию и понимает, как турецкая дипломатия умеет использовать в своих интересах ресурсы центров силы, между которыми балансирует. По всем признакам, он решил сузить возможности для Анкары маневрировать на американском направлении. Как утверждает Bloomberg со ссылкой на свои источники, на Турцию может быть предпринята атака и с европейского плацдарма, причем не только из-за создаваемых ею проблем в Средиземном море, но и ввиду ее участия на стороне Азербайджана в карабахской войне, что не было санкционировано Вашингтоном. По мнению The New York Times, политика США в отношении Турции будет выстраиваться с идеологической подкладкой.

Байден считает Эрдогана «автократом», пишет издание. Президент США заявил, что Вашингтон «должны поддержать его оппонентов, чтобы те одолели его на выборах». По его словам, Эрдоган «должен заплатить». Кстати, по мнению многих американских экспертов, таким «идеологическим покрывалом» США будут накрывать и президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Эрдоган мог делать все, что хотел, в течение четырех лет буквально потому, что у него был друг в Белом доме, — говорит советник по Турции высокопоставленного демократа в комитете Сената США по международным отношениям Боба Менендеса Дамиан Мерфи. — Все это, безусловно, изменится с точки зрения Вашингтона, который станет более ответственно подходить к региону и к Эрдогану». Так что все обстоит значительно сложнее, нежели проблемы С-400. Американцы намерены выстраивать на Ближнем Востоке, по выражению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, «новую систему коллективной безопасности», в которой Турцию «будут возвращать в прежние натовские ряды», даже несмотря на то, что у некоторых американо-турецких споров нет очевидного решения. Плюс и то, что Эрдоган пытается вести партию в западном лагере, но там он стеснен в своих действиях.

Gage Skidmore Джо Байден

Эрдоган рвать с Западом не намерен. Но пока, как пишет турецкое издание Sözcü, в публичном пространстве Анкара раскручивает лишь тему С-400, противопоставляя США сотрудничество с Россией по такому стратегическому вопросу, как противовоздушная оборона, Турция хочет затянуть в эту «черную дыру» американскую внешнюю политику не только в отношении себя, но и всего региона. Однако Анкара хорошо понимает, что администрация Байдена будет сильно отличаться от администрации Трампа в своей региональной политике. Так что решение Байдена не звонить Эрдогану не вызывает удивления. Он выжидает, тогда как его команда готовит новые турецкие решения.