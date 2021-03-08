На минувшей неделе в Югре блогосфера была наполнена рассуждениями о братьях наших меньших и озабочена работой правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

СКР проверит, надо ли верить

Жители Югры в социальных сетях активно обсуждали работу полиции. Первым поводом для потока историй стал сургутский инцидент, по которому СУ СКР по ХМАО на данный момент проводит проверку.

Как сообщают местные СМИ, вечером 5 февраля 2021 года в Сургуте супруги Венер Н. и Нина Л. пошли в продуктовый магазин. Мимо них проезжали госавтоинспекторы, которые почему-то решили, что пара сургутян являются наркоманами, которые ищут «закладку». Инспекторы ДПС доложили о своих подозрениях оперативникам. Те быстро приехали и «скрутили» подозреваемых. Нина Л. была в шоке от обыска на улице, когда полицейский «хватал за все интимные места — не только за грудь, но и ниже», а затем ударил в висок. Муж не мог её защитить, так как был в наручниках. В итоге, не обнаружив наркотиков, задержанных отпустили. Женщине принесли извинения за коллегу, который «излишне сагрессировал», вызвали скорую помощь и уехали.

Избиение девушки сотрудниками МВД

Данное происшествие вызвало в сети шквал жалоб на действия сотрудников полиции, и не только сургутских.

«Полицейские в ХМАО сами угроза для общества», — пишет Кирилл У. в паблике газеты «Сургутская трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».

"Участковый в «Монетке» при десятке свидетелей задержал соседа. Отвёз на освидетельствование. И знаете, что в протоколе написал? Будто сосед распивал спиртные напитки в подъезде. Так это мелкий какой-то сержантик беспредельничает, а вы про избиение», — сообщает Мария Никитична к примеру.

Вторым поводом для обсуждения деятельности правоохранителей стала информация СУ СКР по ХМАО о результатах проверки жалобы жительницы Нижневартовска, которая участвовала в потасовке с полицейскими в караоке-баре «Собачка».

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО "Женщина распространила в социальных сетях и средствах массовой информации сведения о том, что якобы в день происшествия ее избили сотрудники правоохранительных органов, из-за стрессовой ситуации она почувствовала недомогание, однако в оказании медицинской помощи ей отказали, а также в результате произошедшего у нее произошло самопроизвольное прерывание беременности (выкидыш)».

Как выяснилось, женщина не была беременной, а историю она выдумала, чтобы не попасть «под статью» за нападение на полицейского. Ложные показания вартовчанки также вызвали в соцсетях неодобрение.

«Деньги тырят. Бабушкам пенсии не дают»

Согласно аксиоме «устами младенца глаголет истина», в Нижневартовске решили узнать мнение о городе у подрастающего поколения. Сюжет телеканала N1 стал одним из обсуждаемых на минувшей неделе. Журналистка спросила двух юных вартовчан — школьников 11—12 лет, — стал ли город выше ожиданий. Получились ответы из серии «два мира — два детства». Один мальчик заявил, что ожидания остались прежними: «Деньги тырят, бабушкам пенсии не платят. У нас на горке в этом году сэкономили. В прошлом году была трёхметровая, сейчас сантиметровая». Второй респондент считает, что Нижневартовск становится всё лучше: «Просто надо подождать, и в нашем городе всё будет хорошо».

Цитата из видео: Пацаны пояснили за Нижневартовск. Телеканал N1. 2021 «Деньги тырят, бабушкам пенсии не платят. У нас на горке в этом году сэкономили. В прошлом году была трёхметровая, сейчас сантиметровая»

«Два примера воспитания детей», — пишет один из пользователей в комментариях к сюжету.

«Дети непосредственны. И не боятся говорить, как считают, потому что они дети, у них нет страха взрослых», — отвечает ему участница паблика телеканала «ВКонтакте» по имени Марьям.

«Кто разрешил у детей брать интервью?» — озаботилась в группе «Типичный Нижневартовск» другая жительница города.

«Очень плохо, что дети видят только плохое. Это идёт от родителей. Товарищи родители! Не крадите радость у своих детей, не нойте в их присутствии!» — требует вартовчанка Людмила С.

Собаки на сене и звёздные свиньи

В Югре намечается новый тренд — смычка города и деревни. В Сургуте появились собаки на сене.

Волонтёры, устраивая лежанки из соломы для бездомных собак, таким образом помогают мохнатым беспризорникам пережить зиму. Однако не всем сургутянам нравится доброта защитников животных.

Видеорегистратор ХМАО Собака на сене

«Конечно, животным в мороз помогать надо. На нашей остановке тоже сено. Но! Сердобольные люди стали приносить пищевые отходы, валяются кости, хлеб, рваные пакеты, остатки замёрзшего супа, похожего на блевотину ! Теперь это такая помоечка общественного транспорта», — сообщает в паблике «Типичный Сургут» жительница города Людмила.

Меж тем по всей Югре в социальных сетях идут ожесточённые споры о бездомных собаках, у которых начались традиционные весенние «свадьбы» с агрессивным отношением к людям. Надо ли чипировать четырёхлапых беспризорников и отпускать, как делается сейчас, или всё-таки умерщвлять после передержки в приюте? В интернете жители ХМАО не могут пока прийти к единому знаменателю.

Тем временем звёздами соцсетей стали свиньи, разгуливающие по Ханты-Мансийску. Пост с фотографиями хрюшек, растерянно бегающих по заснеженному городу, опубликовала жительница столицы Югры в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск». В итоге — 20 тысяч просмотров, более 540 репостов, более 300 лайков только в паблике.

Кто хозяин хрюшек, что они делали на улицах города — неизвестно. Шутники хотели взять свиней на передержку — на шашлык или холодец. А кому-то они напомнили местных чиновников.

«Новости, которые мы заслужили», — иронично отметила горожанка Олеся, итожа дружный хохот ханты-мансийцев.