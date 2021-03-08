Стражи порядка или угроза для общества? Югра в соцсетях
На минувшей неделе в Югре блогосфера была наполнена рассуждениями о братьях наших меньших и озабочена работой правоохранительных органов.
СКР проверит, надо ли верить
Жители Югры в социальных сетях активно обсуждали работу полиции. Первым поводом для потока историй стал сургутский инцидент, по которому СУ СКР по ХМАО на данный момент проводит проверку.
Как сообщают местные СМИ, вечером 5 февраля 2021 года в Сургуте супруги Венер Н. и Нина Л. пошли в продуктовый магазин. Мимо них проезжали госавтоинспекторы, которые почему-то решили, что пара сургутян являются наркоманами, которые ищут «закладку». Инспекторы ДПС доложили о своих подозрениях оперативникам. Те быстро приехали и «скрутили» подозреваемых. Нина Л. была в шоке от обыска на улице, когда полицейский «хватал за все интимные места — не только за грудь, но и ниже», а затем ударил в висок. Муж не мог её защитить, так как был в наручниках. В итоге, не обнаружив наркотиков, задержанных отпустили. Женщине принесли извинения за коллегу, который «излишне сагрессировал», вызвали скорую помощь и уехали.
Данное происшествие вызвало в сети шквал жалоб на действия сотрудников полиции, и не только сургутских.
«Полицейские в ХМАО сами угроза для общества», — пишет Кирилл У. в паблике газеты «Сургутская трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».
"Участковый в «Монетке» при десятке свидетелей задержал соседа. Отвёз на освидетельствование. И знаете, что в протоколе написал? Будто сосед распивал спиртные напитки в подъезде. Так это мелкий какой-то сержантик беспредельничает, а вы про избиение», — сообщает Мария Никитична к примеру.
Вторым поводом для обсуждения деятельности правоохранителей стала информация СУ СКР по ХМАО о результатах проверки жалобы жительницы Нижневартовска, которая участвовала в потасовке с полицейскими в караоке-баре «Собачка».
Как выяснилось, женщина не была беременной, а историю она выдумала, чтобы не попасть «под статью» за нападение на полицейского. Ложные показания вартовчанки также вызвали в соцсетях неодобрение.
«Деньги тырят. Бабушкам пенсии не дают»
Согласно аксиоме «устами младенца глаголет истина», в Нижневартовске решили узнать мнение о городе у подрастающего поколения. Сюжет телеканала N1 стал одним из обсуждаемых на минувшей неделе. Журналистка спросила двух юных вартовчан — школьников 11—12 лет, — стал ли город выше ожиданий. Получились ответы из серии «два мира — два детства». Один мальчик заявил, что ожидания остались прежними: «Деньги тырят, бабушкам пенсии не платят. У нас на горке в этом году сэкономили. В прошлом году была трёхметровая, сейчас сантиметровая». Второй респондент считает, что Нижневартовск становится всё лучше: «Просто надо подождать, и в нашем городе всё будет хорошо».
«Два примера воспитания детей», — пишет один из пользователей в комментариях к сюжету.
«Дети непосредственны. И не боятся говорить, как считают, потому что они дети, у них нет страха взрослых», — отвечает ему участница паблика телеканала «ВКонтакте» по имени Марьям.
«Кто разрешил у детей брать интервью?» — озаботилась в группе «Типичный Нижневартовск» другая жительница города.
«Очень плохо, что дети видят только плохое. Это идёт от родителей. Товарищи родители! Не крадите радость у своих детей, не нойте в их присутствии!» — требует вартовчанка Людмила С.
Собаки на сене и звёздные свиньи
В Югре намечается новый тренд — смычка города и деревни. В Сургуте появились собаки на сене.
Волонтёры, устраивая лежанки из соломы для бездомных собак, таким образом помогают мохнатым беспризорникам пережить зиму. Однако не всем сургутянам нравится доброта защитников животных.
«Конечно, животным в мороз помогать надо. На нашей остановке тоже сено. Но! Сердобольные люди стали приносить пищевые отходы, валяются кости, хлеб, рваные пакеты, остатки замёрзшего супа, похожего на блевотину ! Теперь это такая помоечка общественного транспорта», — сообщает в паблике «Типичный Сургут» жительница города Людмила.
Меж тем по всей Югре в социальных сетях идут ожесточённые споры о бездомных собаках, у которых начались традиционные весенние «свадьбы» с агрессивным отношением к людям. Надо ли чипировать четырёхлапых беспризорников и отпускать, как делается сейчас, или всё-таки умерщвлять после передержки в приюте? В интернете жители ХМАО не могут пока прийти к единому знаменателю.
Тем временем звёздами соцсетей стали свиньи, разгуливающие по Ханты-Мансийску. Пост с фотографиями хрюшек, растерянно бегающих по заснеженному городу, опубликовала жительница столицы Югры в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск». В итоге — 20 тысяч просмотров, более 540 репостов, более 300 лайков только в паблике.
Кто хозяин хрюшек, что они делали на улицах города — неизвестно. Шутники хотели взять свиней на передержку — на шашлык или холодец. А кому-то они напомнили местных чиновников.
«Новости, которые мы заслужили», — иронично отметила горожанка Олеся, итожа дружный хохот ханты-мансийцев.