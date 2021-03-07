Заявление после встречи Макрона и Эрдогана

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в сообщении турецкой редакции Deutsche Welle, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с заявлениями после встречи президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась впервые за пять месяцев за время накала отношений между двумя странами. Выступая в парламенте, Ле Дриан заявил, что «Анкара перестала наносить оскорбления в адрес Парижа и дала некоторые гарантии Евросоюзу, но отношения будут оставаться хрупкими до тех пор, пока мы не предпримем конкретные действия». Министр положительно отозвался о выводе Турцией из Восточного Средиземноморья исследовательского морского судна «Оруч Реис» и других судов по сейсмическим исследованиям, а также о начале предварительных переговоров Анкары с Афинами. Ле Дриан напомнил и про вопросы, затрагивающие регион от Сирии до Нагорного Карабаха, исламские споры. Он отметил следующее: «Отношения по-прежнему хрупкие, потому что список спорных вопросов слишком длинный, но мы хотим налаженных отношений с Турцией. Нам нужно увидеть действия, и когда эти действия будут предприняты, мы сможем занять свою позицию».

Реакция турецкого МИД на действия ЛАГ

Согласно сообщению газеты Karar, министерство иностранных дел Турции отреагировало на решения, принятые в отношении Анкары на заседании Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) 3 марта 2021 года. В заявлении МИД говорится следующее: «Мы полностью отвергаем несогласованные решения, принятые в отношении нашей страны на заседании Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств 3 марта 2021 года. Члены ЛАГ прекрасно знают, что то, что некоторые страны Лиги продолжают предъявлять стереотипные обвинения в отношении нашей страны с целью прикрытия своей разрушительной деятельности, что не совпадает с позицией дружественных и братских арабских народов. Некоторые члены ЛАГ выступают против подобных решений или бойкотируют их, поскольку они навязываются различными кругами и без проведения прозрачных переговоров между странами — членами Лиги».

Расширение Плана действий по правам человека

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что План действий по правам человека (ПДПЧ), объявленный Эрдоганом, расширит сферу основных прав и свобод, а также внесет свой вклад в отношения Анкары с институтами Евросоюза. Чавушоглу отметил, что цель ПДПЧ заключается в расширении сфер прав и свобод граждан и устранении недоработок. Он добавил, что «План направлен на укрепление независимости суда, нейтралитета судебной системы и верховенства закона. В процессе этой реформы мы также предоставили и передали все необходимые рекомендательные документы. Были рассмотрены все рекомендации таких важных международных институтов, как Европейский совет, Европейский суд по правам человека, ООН, ЕС, а также Конституционного суда Турции».

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Подписание соглашения с Египтом

Как передает турецкая редакция Sputnik, Чавушоглу сделал заявление относительно соглашения о юрисдикции в морских водах с Египтом: «Мы можем подписать соглашение». 18 февраля были согласованы границы 18-го месторождения и континентального шельфа Турции, одного из лицензионных месторождений, заявленных Египтом участков для проведения разведывательных работ по добыче нефти и природного газа в Средиземном море. Чавушоглу напомнил об этом, отметив, что Анкара уважала права на южные границы континентального шельфа и во время подписания Каиром соглашение с Афинами в 2020 году. Министр заявил, что Египет продолжает сейсмические исследования и деятельность на своем континентальном шельфе, не входя в континентальный шельф Турции, и добавил: «Египет продолжает уважать наши права на континентальный шельф, и мы одобряем это». Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «в соответствии с динамикой наших отношений мы можем подписать соглашение с Египтом касательно юрисдикции в морских водах».

«Халкбанк» обещают оштрафовать

Как сообщает TR724 со ссылкой на Der Spiegel, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Эрдоган неоднократно требовал от бывшего президента США Дональда Трампа прекратить расследование в отношении турецкого банка «Халкбанк». Болтон, отметил, что «иранские санкции были нарушены «Халкбанком», и этот вопрос испортил отношения Трампа и Эрдогана. По словам Болтона, «Халкбанк» верил Трампу в вопросе прекращения судебного процесса». Отмечается, что в случае наихудшего сценария на «Халкбанк» может быть наложен штраф в размере до 20 миллиардов долларов или исключение из международной банковской системы SWIFT.

Конгрессмены пишут Байдену относительно Эрдогана

Согласно сообщению «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент), более 180 американских конгрессменов призвали администрацию Джо Байдена бороться с нарушениями прав человека в Турции. В письме, которое было отправлено госсекретарю США Энтони Блинкену, конгрессмены от Республиканской и Демократической партий попросили изучить факты нарушения прав человека, зафиксированные во время правления Эрдогана. Отмечается следующее: «К сожалению, президент Турции способствовал тому, что отношения между нашими странами вынуждены были пройти через сложные испытания. Стратегические вопросы по праву занимают очень важное место в двусторонних отношениях. Тем не менее серьезные нарушения прав человека и принципов демократии в Турции, вызывают озабоченность в равной степени».

Whitehouse.gov Джо Байден и Энтони Блинкен

Под прицелом еще один депутат

Как говорится в сообщении информационного портала Aktif Haber, депутат Демократической партии народов (ДПН) от округа Коджаэли Омер Фарук Гергерлиоглу написал письмо с обращением ко всем депутатам турецкого парламента. Напомним, что он был приговорен Верховным судом Турции к тюремному заключению по обвинению в «пропаганде террористической организации» и лишен неприкосновенности. В письме говорится следующее: «Тот факт, что наказание, которое я получил сегодня, обращено против воли народа, является серьезным ударом по правозащитной деятельности. Следует отметить, что задолго до того, как я стал депутатом, я, как правозащитник, обратил внимание на многие социальные проблемы и представил их на суд общества. Мое наказание за тяжкое преступление из-за публикации, которая не содержит признаков насилия, является явным нарушением свободы слова».

Евросоюз хотел обыскать два турецких судна

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle со ссылкой на DPA, Турция в прошлом месяце не разрешила обыскать два турецких торговых суда в Восточном Средиземноморье. В феврале в рамках операции ЕС два корабля, подозреваемые в незаконных поставках в Ливию, были остановлены европейскими военными для проведения обыска, чему воспротивился МИД Турции. Для обыска турецких судов требуется одобрение турецкого правительства. Ранее Евросоюз включил в санкционный список три компании и два физических лица из Турции, Иордании и Казахстана за нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Обнародован регламент в связи с пандемией

Согласно TR724, был обнародован регламент по ослаблению запретов: отменены меры по посменной и дистанционной работе. Было объявлено, что сотрудники старше 60 лет, за исключением работников Управления национальной разведки и министерства здравоохранения, а также те, у кого имеются хронические заболевания, должны будут получать административное разрешение для пребывания в общественных местах. На заседании кабинета министров приняты решения о мерах по нормализации. «В провинциях с высоким и очень высоким уровнем риска запрет на нахождение на улице будет действовать и в воскресенье, а в провинциях с низким и средним уровнем риска отменен», — сказал Эрдоган после заседания. Президент добавил, что в Турции откроются все дошкольные учреждения и возобновят учебу 8-е и и 12-е классы в школах.

(сс) Maurice Flesier Просьба о соблюдении социальной дистанции. Турция

Механизм многосторонних отношений

Как передает телеканал NTV, Чавушоглу провел совместную пресс-конференцию с вице-премьером и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Чавушоглу подчеркнул, что Турция намерена налаживать отношения с Грузией, являющейся соседним государством и стратегическим партнером, во всех сферах, и упомянул про 100-летний юбилей взаимоотношений между двумя странами. Глава МИД Турции отметил, что началась подготовка к 3-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. По его словам, масштаб экономических отношений между двумя странами не уменьшился, несмотря на пандемию коронавируса, однако страны намерены улучшить отношения. Чавушоглу сказал, что турецкая сторона также уделяет особое внимание механизму сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией. В ближайшее время будет проведена трехсторонняя встреча, отложенная из-за смены правительства в Грузии. По его словам, в первую очередь следует обсудить укрепление логистических проектов (Баку — Тбилиси — Карс, Баку — Тбилиси — Эрзурум и проект Трансанатолийского газопровода), шаги, которые необходимо предпринять для развития сотрудничества со странами Средней Азии.

66 журналистов за один день предстали перед судом

Как следует из сообщения Bold Medya, через два дня после того, как Эрдоган объявил о введении Плана действий по правам человека, заявил, что «никто не может быть лишен свободы из-за критики или выражения своего мнения», 66 журналистов в одно и то же время предстали перед судом по различным делам. «Наличие такого количества дел за один день является показателем того, где мы находимся в отношении свободы слова и СМИ», — сказал председатель Конфедерации революционных рабочих профсоюзов Турции Фарук Эрен. Согласно отчету Международной миссии по свободе прессы Международного института прессы (IPI), 77 журналистов все еще находятся под заключением. Большинство журналистов осуждены за профессиональную деятельность.

Крушение военного вертолета

Как пишет газета Sözcü, после взлета из турецкой провинции Бингёль произошло крушение вертолета, в результате которого погибло десять офицеров, в том числе командир 8-го корпуса Элязыг генерал Осман Эрбаш, ранены четыре солдата. В обществе продолжаются горячие споры о происшедшем. Министерство национальной обороны Турции объявило, что инцидент был несчастным случаем. Лётчик Эйюп Туршуджу, ранее работавший в составе комиссий по расследованию несчастных случаев, сравнил крушение с аварией, в которой погиб бывший председатель Партии великого единства Мухсин Языджиоглу.

Tccb.gov.tr Церемония похорон солдат, погибших в результате крушения вертолета

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Правительство Нидерландов запретило турецким политикам и чиновникам проводить пропаганду среди турецкого сообщества во время выборов в Турции.

План действий по правам человека, обнародованный Эрдоганом, финансируется ЕС и Европейским советом на сумму в размере 1,2 миллиона евро. Информация о проекте представлена на веб-сайте Управления программ Европейского совета.

Министерство торговли США готовится ввести налоги на экспортеров алюминиевых листов в 18 странах, которые, как утверждается, пользовались субсидиями и прибегали к демпингу. Среди этих стран присутствует и Турция.

МИД Германии сделал заявление о том, что немедленная и полная реализация решений ЕСПЧ будет считаться показателем улучшения ситуации с правами человека в Турции. Таким образом, германское внешнеполитическое ведомство указало на дела в отношении турецкого предпринимателя Османа Кавалы и бывшего председателя Демократической партии народов Селахаттина Демирташа.

Один из ведущих американских аналитических центров, Институт исследований внешней политики (Foreign Policy), опубликовал аналитический материал относительно нового периода отношений между Турцией и США. В нем они сравниваются с минным полем, что является серьезным испытанием для Байдена.