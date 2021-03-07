В социальных сетях Калмыкии на минувшей неделе с 1 по 7 марта выдвинули главу республики Бату Хасикова в президенты Федерации кикбоксинга России, застыли в ожидании отчёта о проделанной работе руководителя региона и нашли школьника, сушившего ботинки у Вечного огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

Общественники Калмыкии направили в Народный Хурал республики обращение, в котором требуют обязать главу республики Бату Хасикова отчитаться о проделанной за два года работе.

«Это позиция не только общественников, но и многих парламентариев. Во-первых, два чтения регионального бюджета заслушивались без присутствия главы республики. Это главный финансовый документ республики на три года, очень тяжелый. Я даже писал ему в Instagram в комментарии под постами и в директ, просил прийти, говорил, что у нас есть вопросы. Не пришёл», — высказал свою позицию депутат руководитель отделения общественной организации «Опора России», депутат республиканского парламента Арслан Кусьминов.

Kremlin.ru Бату Хасиков

Политолог Александр Стризое, пишет Telegram-канал Бумба, считает отсутствие отчёта показательным. В частности, это может указывать на существующие проблемы с исполнительной властью в Калмыкии.

Между тем на минувшей неделе глава Калмыкии был выдвинут кандидатом на пост президента Федерации кикбоксинга России. Голосование состоится в рамках внеочередной конференции 17 марта в стенах Олимпийского комитета России.

«На мой взгляд, мой выбор безупречен. Он такой же спортсмен, как и я. Познав все сложности спортивного быта, все трудности и радости побед, он испытывал гордость за Россию как победитель любительских и профессиональных турниров. Он как никто другой понимает разницу между заводом, бизнес-структурой и спортивной федерацией. Флаг, гимн, любовь к Родине имеют такое же большое значение в его жизни, как и в нашей», — отметил нынешний президент спортивного объединения Вадим Украинцев в Instagram.

Как считает сам Хасиков, сегодня потенциал кикбоксинга раскрыт далеко не полностью. У спортивного единоборства не только большое будущее, но и есть перспектива «войти в Олимпийскую семью, и этот шанс нужно использовать».

В Элисте 11-летний мальчик высушил ботинки у мемориала Вечный огонь, о чём сообщили очевидцы в соцсетях. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Некоторые жители Калмыкии посчитали, что ребёнок не сделал ничего предосудительного. Однако школьника разыскала полиция, с ним была проведена беседа, родителей привлекут к ответственности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

«Это не простой костер, это мемориал, памятник павшим. Здесь нельзя ничего ни сушить, ни жарить. Совсем ничего. Это для почитания памяти павших. Ни родители, ни учителя ему не объяснили, выходит. Очень жаль, что за память никто не заступился», — отметила одна из подписчиц паблика «Калмыкия онлайн».

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