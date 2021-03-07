Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы армянского правительства. При этом были обозначены две переговорные позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Первая: стороны обсудили сложившуюся по окончании карабахской войны ситуацию в регионе, отметив «необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ». Вторая: Пашинян поднял вопрос об армянских «военнопленных», которых американская сторона вводит в контекст деятельности сопредседателей Минской группы. Однако обозначенные тезисы не расшифрованы в политическом смысле, что вызвало реакцию со стороны некоторых армянских экспертов, которые стали создавать определенную интригу. Разбирая беседу между Блинкеным и Пашиняном, они начали утверждать, что, во-первых, нужно признать факт «снижения уровня отношений Армении и США», в то время как Пашинян общается лично с президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, они задаются вопросом, почему Блинкен не вышел на контакт со своим армянским коллегой Арой Айвазяном или с президентом Армении Арменом Саркисяном. В этой связи директор Армянского центра американских исследований Сурен Саркисян указывает на то, что «в случае с Ереваном с премьер-министром говорил не Джо Байден или Камала Харрис, а с главой МИД Армении вел переговоры заместитель госсекретаря США Филип Рикер».

President.kg Премьер-министр Армении Никол Пашинян

На основе этого делается вывод о том, что «у Армении и США нет серьезной повестки, которую нужно обсуждать на уровне глав государств». Но Саркисян делает более глубокий вывод, утверждая, что США смотрят на ситуацию в Армении глазами армянской диаспоры, которая «в последнее время взяла на себя некоторые функции армянского государства». Если это действительно так, то звонок Блинкена в Ереван премьеру воспринимается в ином политическом контексте. Вашингтон дает понять, что в условиях жесткого политического кризиса в Армении, где существуют гласные и негласные «центры силы», он считает именно Пашиняна главным центром, где принимаются все решения. При этом, оказывая ему фактическую поддержку, позиция США не имеет принципиальных расхождений с позицией России и Азербайджана, как подписантов 10 ноября 2020 года трехстороннего мирного соглашения по Карабаху, и даже с Турцией на этом направлении.

В то же время нет ясности и с предполагаемыми действиями американцев в формате МГ ОБСЕ, которая в последнее время вроде бы активизировалась, проводя встречи как в своем составе, так и с конфликтующими сторонами. Армения выступает за внесение в Минскую группу вопроса о статусе Нагорного Карабаха, который участниками трехстороннего мирного соглашения был вынесен за скобки. Азербайджан хотел бы вернуть весь регион под свой контроль, заявляя, что «конфликт исчерпан», хотя продолжает вести переговоры в рамках МГ ОБСЕ. Но посреднический процесс возможен только в случае, если Баку и Ереван примут приемлемую для них переговорную повестку. Ее пока нет, и США, как и другие сопредседатели, на официальном уровне хранят молчание. Более того, если вскоре после окончания карабахской войны западные эксперты утверждали, что «Париж и Вашингтон предпримут попытки через Минскую группу «отыграть хотя бы часть утраченного влияния в регионе», то сейчас центр Jamestown Foundation констатирует появление внутри МГ ОБСЕ противоречий. Он указывает на недавний визит в Баку госсекретаря по европейским вопросам МИД Франции Жан-Батист Лемуана, который на встрече с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым демонстративно воздержался от упоминания вопроса о политическом статусе Нагорного Карабаха, на чем настаивает Армения, предпочтя рассуждать о перспективах разблокирования в регионе коммуникационных коридоров.

President.az Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с госсекретарем по европейским вопросам МИД Франции Жан-Батист Лемуаном

Тем не менее посол Ян Келли, который представлял США в Минской группе, считает, что рано или поздно вместо трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху должно появиться международное соглашение, где будет определен статус как Нагорного Карабаха, так и миротворцев. По словам Келли, американцы, которые «ранее растворялись в Закавказье и не могли играть продуктивную роль, могут изменить позицию». Но как? Все будет зависеть от того, какой концепции станут придерживаться в Государственном департаменте США в отношении нагорно-карабахского конфликта с точки зрения миротворческих и дипломатических усилий. Есть несколько вариантов. Один из них, пишет американское издание The National Interest, предусматривает выдавливание из региона России через Турцию, хотя тогда «придется мирить армян с Турцией и Азербайджаном на условиях, приемлемых для них, выставляя Москву в невыгодном свете перед двумя конфликтующими сторонами». Или начать перевод конфликта в политико-правовую плоскость, исходя из опыта урегулирования этнополитических конфликтов, будь то Кипр, Ближний Восток или Балканы.

Пока Вашингтон не определился. Там гадают: удержит ли Пашинян власть и станет ли он той силой, которая сплотит расколотое, усталое и разочарованное армянское общество. Но и полностью отстраняться от процессов, идущих в Закавказье, американцы не собираются. Звонок Блинкена в Ереван — явное тому доказательство.