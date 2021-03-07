



Дарья Антонова ИА REGNUM Московская соборная мечеть

Российские мусульмане активизируют диалог с Ватиканом. В начале марта сего года в Москве состоялась презентация русского перевода энциклики папы Римского Франциска Fratelli tutti («Все — братья»), которая была впервые обнародована 3 октября 2020 года. Необычным стало то, что этот объемный манифест был оперативно подготовлен и издан не каким-то христианским издательством, а исламским — издательским домом «Медина» совместно с научным коллективом Международного мусульманского форума (MIF) под эгидой Духовного управления мусульман России (ДУМ).

Как рассказал в беседе с ИА REGNUM ответственный секретарь MIF и главный редактор «Медины» имам Дамир Мухетдинов, публикации программных католических документов издательство осуществляет уже не в первый раз. Так, в 2015 году были представлены материалы Второго Ватиканского собора. MIF в декабре сего года собирается провести в Риме конференцию, на которой Россию должен представить глава ДУМ муфтий Равиль Гайнутдин. Планируется встреча участников мероприятия с папой Римским Франциском. По словам Мухетдинова, есть интерес к обучению исламских богословов в папских институтах в Риме, чтобы они знакомились с основами католицизма непосредственно на месте. Помимо того, с этой же целью налаживаются контакты с Константинопольским патриархатом и иудейскими раввинатами. В диалог, подчеркнул ответственный секретарь Международного мусульманского форума, вовлечены представители как суннитской, так и шиитской ветвей ислама.

Активизацию католическо-исламских отношений во многом можно связать с понтификатом Франциска. Одним из знаковых явлений на этом пути стали переговоры в феврале 2019 года в Абу-Даби папы с Ахмедом аль-Тайибом, великим шейхом авторитетного университета суннитского мира Аль-Азхар (Египет), на которой они подписали Документ о человеческом братстве. Выступавший на презентации русского перевода Fratelli tutti апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло напомнил о том, что энциклика была вдохновлена именно этой встречей Франциска с аль-Тайибом. Сам понтифик в специальном послании назвал «прекрасной, радостной неожиданностью» новость о том, что Fratelli tutti переведена на русский язык и представлена в Москве. Его «порадовало и впечатлило, что этот русскоязычный перевод подготовил к печати именно Международный мусульманский форум». А глава архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци в интервью Vatican News заметил: «Русский ислам принял приглашение папы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

Действительно, многие годы отношения российских мусульман и Ватикана носили формальный протокольный характер. Но многое стало меняться при апостольском нунции в России архиепископе Челестино Мильоре (2016−2016) и усилилось при нынешнем нунции архиепископе д’Аниелло. Интерес к углублению диалога проявляет как Духовное управление мусульман России, так и Духовное собрания мусульман России, возглавляемое муфтием Альбиром Кргановым. Возможно, этому способствует тот факт, что монсеньор д’Аниелло в бытность службы в государственном секретариате Святого престола отвечал за отношения со странами Северной Африки и Ближнего Востока, то есть знаком с определенными нюансами исламской жизни. Но наиболее важную роль сыграло изменение политики Ватикана, который при папе Франциске перешел от практики выхолощенных посланий к мусульманам к разработке конкретных тем, интересных обеим сторонам. Как можно предположить, это вызвало отклик и в среде российских исповедников ислама, а также иудейских организаций. Достаточно сказать, что на презентации русского перевода Fratelli tutti присутствовали главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич и главный военный раввин России (ФЕОР) Арон Гуревич.

А что же Русская православная церковь? После исторической встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване в феврале 2016 года казалось, что РПЦ будет подтягивать уровень отношений между Московским патриархатом и Святым престолом до того, каковой существует между Россией и Ватиканом. Но спустя пять лет после переговоров в Гаване заметно охлаждение и даже некоторая заморозка диалога. Так, впервые за многие годы в 2021 году представители Отдела внешних церковных связей Московского патриархата уклонились от участия в экуменической Неделе молитв о единстве христиан в московском католическом кафедральном соборе (хотя сотрудник ОВЦС был на аналогичном мероприятии в католическом соборе в Санкт-Петербурге). Описывая презентацию русского перевода Fratelli tutti, газета «Труд» констатирует: «Удивительно, но несмотря на ограничения, связанные с пандемией, там собрались почти все первые лиц религиозных структур России… Зато ОВЦС прислал юного священника, который явно не совсем понимал, где он и что происходит вокруг».

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

России в диалоге с Ватиканом помощь религиозных организаций не будет лишней. И если Московский патриархат не готов к этому, возможно, эффективным окажется содействие российских мусульман? Так, на презентации русского перевода Fratelli tutti присутствовали представители посольств таких стран, как Саудовской Аравии, Катара и Ирана. Учитывая, что активизация контактов российских мусульман со Святым престолом вызывает повышенное внимание и у иудейских организаций, которые не хотят отставать, это способно в перспективе также сыграть важную роль в ближневосточном урегулировании в интересах Москвы.