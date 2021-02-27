Самыми обсуждаемыми жителями Ростовской области темами уходящей недели с 1 по 5 марта стали бездорожье и качество воды. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области после выговора, который получил глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко от губернатора Ростовской области, запустили флешмоб #ПозвониВасилию. В социальных сетях были размещены десятки сообщений о состоянии дорог в городах и районах. К флешмобу присоединился и депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

«Из всего многообразия «убитых» дорог в Ростовской области губернатор нашёл лишь одну. Показательный нагоняй главе администрации Батайска под камеры знатно повеселил жителей региона. Давайте поможем губернатору узнать чуть больше о Ростовской области, а он, если что, решит вопрос за пять дней. Василий Юрьевич, Целина, 10-я линия! Засекаем!» — написал на своей странице в Instagram народный избранник.

«Это же грязь лечебная! Особенно весной! Теперь надо смонтировать все отснятые видео, и получится замечательное кино», — считает один из участников обусждения.

Все обращения, поступившие в адрес главы региона Василия Голубева, было поручено принять в работу.

Government.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

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Плачевная ситуация с дорогами складывается, к примеру, в Миллеровском районе. Ребята, проживающие в слободе Нижненагольной, вынуждены ежедневно месить грязь под ногами по дороге в школу и обратно. Тернистый путь к знаниям заинтересовал прокуратуру, которая организовала проверку.

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Ещё одним «гвоздём» недели стало плохое качество воды из кранов жителей Ростова-на-Дону. Пользователи социальных сетей в течение недели публиковали фотоснимки, на которых видно, что вода приобрела зеленоватый оттенок. При этом она имеет и специфический запах.

«Нужно её уже или технической объявить и уменьшить цену в четыре раза, или сделать питьевой и готовить на «Нарзане» еду для людей во всех столовых, кафе и ресторанах», — считает один из интернет-пользователей.

Сотрудники АО «Ростовводоканал» не нашли в зеленоватом оттенке и специфическом запахе ничего криминального. Специалисты предложили людям сменить место жительства, за что получили нагоняй от донского губернатора, и даже сравнили водопроводную воду с минеральной. Однако Василий Голубев поручил решить проблему путём дополнительной очистки воды в кратчайшие сроки.

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Пользователи социальных сетей возмутились отношением ростовчан к своей истории. Так, в подъезде одного из домов в центре Ростова-на-Дону — на углу улицы Серафимовича и переулка Семашко — вандал разобрал чугунную лестницу. Теперь здесь установлены деревянные ступени. Дом признан объектом культурного наследия. Похитителю, если его найдут, грозит солидный штраф или тюремный срок.

Иметь совесть призвали через паблик «Ростов Главный» жители домов на улице Туполева, которые страдают не от праздничных торжеств, а от регулярных ночных «концертов под окном».

«На улице Туполева в Ростове существует площадь, на которой регулярно устраивают концерты и пляски все, кому не лень. Граждан правопорядка здесь можно не ждать: если приедут и разгонят всех, то хулиганы через полчаса снова собираются», — написал один из подписчиков.