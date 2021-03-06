



Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Ватикан признает важную роль России в поиске выхода из нагорно-карабахского конфликта. Об этом ТАСС заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. По его словам, диалог России и Ватикана находится на хорошем уровне. «У нас неплохие межгосударственные отношения, — заметил монсеньор. — Это значит, что по ряду вопросов — на уровне работы международных организаций и в сфере этических вопросов — мы разделяем многие позиции, по некоторым другим вопросам наши позиции не совсем совпадают». При этом он подчеркнул, что Святой престол хотел бы видеть больший прогресс в разрешении «замороженных конфликтов» в зонах на постсоветском пространстве.

Напомним, что о наличии системных контактов Ватикана с Москвой по карабахской проблеме после окончания недавней войны стало известно в конце декабря 2020 года. Заявление на эту тему сделал апостольский нунций в Ливане архиепископ Жозеф Спитер во время посещения предстоятеля Киликийского католикосата католикоса Арама. Как сообщала канцелярия католикосата, «он передал Его Святейшеству братские приветствия Его Святейшества папы Франциска и вручил письмо… Вопрос Карабаха стал предметом особого внимания. Его Святейшество передал опасения и ожидания, имеющиеся у армян, Его Святейшеству (папе Франциску — С. С.), государственному секретарю Святого престола (кардиналу Пьетро Паролину — С. С.), апостольскому нунцию, подчеркнув скорейшую необходимость признания независимости Карабаха». И далее: «Апостольский нунций проинформировал Его Святейшество о том, что Ватикан следит за развитием событий в Карабахе, постоянно поддерживая связь с российской стороной». Но что Спитер, что после него Галлахер сделали заявления информационного свойства, констатируя наличие постоянных контактов Святого престола и России по Карабаху и дав оценку роли Москвы в регионе как «важную».

Однако со стороны высокопоставленных ватиканских дипломатов не прозвучали суждения оценочного характера на тему того, а как Святой престол относится к российской миссии в Карабахе — это случай, когда стороны разделяют позиции или они не совсем совпадают? Ведь нынешнюю ситуацию в регионе при желании можно признать специфическим способом придать «больший прогресс в разрешении «замороженных конфликтов» в зонах на постсоветском пространстве». Ватикан, безусловно, не одобряет войны. Во время ведения боевых действий в Карабахе папа Римский Франциск призывал к сохранению «очень хрупкого перемирия» между Азербайджаном и Арменией, а в рождественском послании Urbi et Orbi заявлял: «Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины, и продвижению диалога — единственного пути, ведущего к миру и к примирению». Одновременно представители Святого престола высказывали мнение, что в окончательном решении карабахского вопроса призвано сыграть международное сообщество, в частности Минская группа ОБСЕ, состоящая из представителей США, Франции и России.

Кафедральный собор Св. Илии — Св. Григория Просветителя. Армянская католическая церковь

Между тем до этого пока далеко. Есть оперативные и повседневные вопросы, которые на месте по факту сегодня решают азербайджанские власти и руководство российского миротворческого корпуса в Карабахе. Это касается в том числе проблем сохранения общины Армянской апостольской церкви в регионе и армянских христианских памятников, многие из которых действующие. На днях Ватикан посетила с визитом делегация Фонда Гейдара Алиева и представителей религиозных общин Азербайджана. В ходе него было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом Святого престола по восстановлению катакомб Святой Комодилии, сообщают бакинские издания. Председателю Папского совета по культуре кардиналу Джанфранко Равази было вручено письмо первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Помимо обсуждения сотрудничества по вопросу восстановления римских катакомб, азербайджанская делегация «призвала ватиканских специалистов своим непосредственным участием, а также мнениями и рекомендациями внести свой вклад в восстановление историко-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана». То есть в Нагорном Карабахе.

Дилемма для Ватикана заключена в том, через кого заходить в регион. Можно со стороны Еревана, можно со стороны Баку, но оба варианта, помимо плюсов, несут и определенные геополитические обременения. Поэтому участие ватиканских специалистов в восстановлении историко-культурного наследия, если положительное решение будет принято Святым престолом, оптимальным станет в случае въезда через Москву. Российские миротворцы способны оказать содействие в размещении экспертов, сопровождении их в поездках в регионе, обеспечении безопасности. Учитывая, что монастырь Дадиванк и другие христианские памятники в Карабахе под свою защиту взял президент России Владимир Путин, этот вопрос может стать предметом личного диалога между ним и папой Франциском.