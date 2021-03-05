В Алтайском крае в первый день календарной весны забуранило так, что утром многие автомобилисты не смогли вовремя добраться на работу из-за сугробов, образовавшихся во дворах, подскочили цены в такси. «Понедельник начинается с лопаты», — под таким заголовком опубликовал видео в Facebook алтайский журналист Олег Купчинский.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Сугробы

Понедельник начинается с лопаты

«В этом году, как и в прошлом, зима затяжная и многоснежная, но мы встретили ее более подготовленными. Был выделен серьезный объем финансирования — около 1 миллиарда рублей — на покупку новых машин, в том числе для уборки снега», — написал на своей странице в Instagram губернатор региона Виктор Томенко.

https://www.instagram.com/p/CL358cLnFQh/

Комментарии не заставили себя ждать. Даже несмотря на довольно жёсткую их модерацию, среди них можно найти довольно много просьб о помощи со снегоуборкой.

«Где техника? Для Мишустина вылизывает дорогу? А у нас автобус не может людей довезти!!! 108 не ходит до Черницка! Дороги нет совсем! Завтра дети могут в школу не попасть… А вот этот отчёт так, для галочки!» — написала Ольга.

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«Про Бийск не забыли? Виктор Петрович, примите меры. За сегодня ужас что на дорогах, ни главные улицы, никакие не чищены. Мы живём на окраине города и сейчас сидим и боимся, не дай бог, что случится, а до нас даже скорые не доедут», — сетует Светлана.

Кстати, жителям Бийска на текущей неделе преподнесли ещё один неприятный сюрприз: из-за мокрого тяжелого снега сошли с пути и встали трамваи.

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Тем временем жительница посёлка Октябрьский Змеиногорского района Наталья на странице сообщества «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») пишет:

«Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было».

Цитата со страницы «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») Населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов

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«Снежная» тема не ускользнула как от внимания правительственной делегации, которая 2 марта прибыла в Барнаул вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, так и местного телеграм-канала «ЗамТоменко»:

"Ну, Виктор Петрович Томенко, ну, дорогой… как же ты так оплошал-то… Начальство надо знать в лицо. К тебе Котяков, министр труда и соцзащиты, приехал, а ты ему об чем? О снегопадах, дорожной технике да перспективах промышленного роста! Петрович, это ж не его фазенда! Чего ж ты про уровень безработицы, социалку, пособия, низкие зарплаты и прочие беды народные промолчал? Ведь такой шанс был!» — такими словами к губернатору Алтайского края Виктору Томенко обратился автор. В шутливой, но назидательной форме «ЗамТоменко» также отмечает:

«Я так понимаю, Петрович: федеральные министры приехали помочь, а значит, доложить им нужно было о том, где всё плохо, показать всё честно как есть, а не остановки в пургу красить. Потому как ежели у тебя всё без них хорошо в губернии, то … им вообще было ехать, а тем более помогать тебе в чем-то. А ежели ты струхнул перед высоким начальством, испугался, что за такую нашу жизнь тебя по головке не погладят, так не свое ты кресло греешь, Петрович, выходит».

Гнилые овощи, червяк и при чём тут Мишустин?

Напомним, Михаил Мишустин намерен посетить все 10 проблемных регионов, для которых российское правительство подготовило индивидуальные программы развития.

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На брифинге для журналистов губернатор Виктор Томенко рассказал, что в ходе встречи обратился к премьер-министру с несколькими просьбами. Как пишет «Алтайский маховик», основными пунктами стали: реконструкция Чуйского тракта, строительство новой взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта, строительство хирургического комплекса для онкобольных и строительство дамбы в Яровом. Общая сумма, которая необходима краю для решения насущных проблем, составляет 64,5 млрд рублей.

На это известие отреагировал телеграм-канал «Алтайские крайности»:

"Действительно важные проекты. Жаль, что это не означает, что хотя бы малая часть из этого будет реально принята. Но главный вопрос никто не решается задать Москве: что делать людям в регионах. Муниципальные бюджеты — нищие, региональные бюджеты — нищие, нет возможности без Москвы реализовать ни один по-настоящему значимый инфраструктурный проект.

Кругом одно сплошное дырозатыкательство. Школы, больницы, детсады, инженерные системы, дороги ветшают быстрее, чем их восстанавливают. Пора уже не просить деньги из центра, а требовать. Все молчат об этом, потому что боятся за свое кресло. Губернаторы, хоть формально и избираются народом, фактически назначаются президентом. Их работодатель не народ, а президент, вот кому они и служат».

В связи с тем, что глава российского правительства Михаил Мишустин побывал в барнаульской школе №53, где высоко оценил качество школьного питания, в социальных сетях достаточно много комментировали фотографии школьного блюда с гнилой морковью и червяком в компоте. Снимки в столовой гимназии №123 сделала участница группы «Чёрное и Белое Барнаул» («ВКонтакте»).

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«Моё оценочное суждение — прежде, чем пригласить в школу №53 Мишустина, там провели все нужные мероприятия, типа мастер-класса. Закупили, естественно, на рынке хорошие продукты, поставили лучших поваров. Одним словом, показуха. Как было и при советах, не поменялось русское действо и при диком капитализме», — отмечает Валентина Б.

Правительство Алтайского края Глава российского правительства Михаил Мишустин в школьной столовой школы №53 Барнаула

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Региональное «проклятие»

В кутерьме насыщенных событий ЧП с горящим школьным автобусом, в котором ехали пятеро учеников старших классов Целинной средней образовательной школы №1, прошло почти незамеченным в информационной повестке. Как сообщает телеграм-канал vkurse22, ЧП случилось ещё 4 марта: пассажирская «Газель» следовала по маршруту райцентр Целинное — село Верх-Марушка. Школьников экстренно эвакуировали из загоревшейся машины, пострадавших нет.

Цитата из видео Пассажирский автобус, перевозивший школьников, загорелся прямо на трассе в Алтайском крае

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Тем не менее телеграм-канал «Алтайские крайности» не исключает, что «школьные», детские и связанные с ними вопросы будут основным трендом ближайшего месяца в регионе:

«Где-то загорелась маршрутка с детьми. Где-то просто разрушается здание школы. А начало череде «околошкольных» бед положил злополучный «компотный» червь. И это — только последние несколько дней. Такое ощущение, что, помимо нашего, родного, регионального «проклятья», премьер-министр, посетив школу, совершил эдакий ритуал «вуду» и принес свое, федеральное, проклятье калибром помощнее. Причем действовать оно начало еще на стадии «сборов» премьера».

Напомним, «региональное проклятие» в Алтайском крае связывают с основателем Барнаула, которым считается горнозаводчик Акинфий Демидов. Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своих страницах в Facebook и в Instagram ранее опубликовал короткую легенду о том, как известный промышленник перед смертью якобы проклял свои предприятия, в том числе и сереброплавильный завод в Барнауле.

По одной из легенд, будучи успешным предпринимателем, Демидов, как и многие состоятельные люди, пытался скрываться от налогов и не афишировал свои доходы. Когда же об этом стало известно, было принято конфисковать всё серебро и заводы в пользу казны. Указ о конфискации заводов был подписан 1 мая 1747 года. Это так разозлило Демидова, что он проклял эти заводы, уже будучи при смерти. После этого в столице Алтайского края стали происходить бедствия и несчастные случаи.

«Биржа губернаторов»: котировки вверх

Любопытным наблюдением поделился 5 марта телеграм-канал «По ком звонит колокол». Проанализировав оперативную сводку агрегатора региональной повестки — федерального телеграм-канала «16 негритят», он написал, что канал Gubery высоко оценил визит премьер-министра Мишустина в Алтайский край:

«В частности, можно отметить, что управленческая команда региона вообще избежала критики — в отличие от соседних субъектов. Возможно, это связано с определенными успехами в экономике края и бюджетным профицитом, что Мишустин не мог не оценить. Особо отмечена немалая сумма, на которую теперь может претендовать Алтайский край для реализации ряда инфраструктурных проектов. Несомненно, визит председателя правительства РФ может быть занесен в актив губернатору Томенко. Все получилось спокойно, деловито, продуктивно».

Также было отмечено, что успешные переговоры губернатора Томенко с Мишустиным сразу привели к росту его котировок на бирже губернаторов от «ПолитБрокера».