Решение представителей стран — членов ОПЕК+ о продлении действующих квот по сокращениюнефтедобычи, а также еще болеенеожиданное для рынка сохранениеСаудовской Аравиейдобровольногоснижения добычи на 1 млн баррелейестественным образом привели к взлету нефтяных котировок. Хотя, на наш взгляд, превышение уже достигнутых максимумов выглядитизлишним на фоне текущей перегретости рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Впрочем, несмотря на то, что принятоерешение стран — участниц альянсавыглядит сюрпризом для финансового рынка нефти, за которым следят мировыеаналитики, для физического рынка нефти, где заключаются контракты на реальные поставки нефти и нефтепродуктов, оно можетбытьвполнелогичным. Физический рынок до сих пор может не ощущать существенного дефицита, который намекал бы на необходимость увеличить добычу.

В свою очередь, в четверг, 4 марта, министр энергетикиСаудовской Аравии заявил: «Drill, baby, drillisgoneforever», — давая понять, что, по его мнению, экспансии сланцевой нефти уже не будет. Нельзя исключать, что этот фактор повлиял на позицию Саудовской Аравии даже больше, нежелисостояниебаланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Тем болеечто подобная политика в целом была ранее характерна для ОПЕК.

Напомним, что в периодыс 2011 по 2014годи с 2017 по 2019 годсначалаОПЕК, а затем и ОПЕК+ не смогли вовремяостановиться и сократить свои аппетиты, тем самым снизив влияние факторов, толкавших нефтяные котировки вверх. И в тот, и в другой разучастникиОПЕКпродолжали отстаивать свою позицию о том, чтонетнеобходимостивувеличениидобычи. Результатом такой политики становились резко взлетавшие цены на нефтьиактивизациясланцевой добычи в США с временным лагом в12−18 месяцев.

Richard Masoner Добыча нефти

На данный момент у производителей сланцевой нефти естьвозможность хеджировать поставки на 12 месяцеввперед по цене выше $58 за баррель WTI. Мы видим, что на протяжении 5 месяцев подряд в США стабильно растет буровая активность. И, несмотря на экологические инициативыДжоБайдена, а такжекурс сланцевыхмэйджоров на высокий денежный поток для акционеров, на мой взгляд, американская добыча может вновь начать расширятьсяво втором полугодии 2021 года.

Если говорить о краткосрочных прогнозах динамики нефти, на наш взгляд, существуют высокие риски коррекции цен. В то время как доллар США продолжает укрепляться, в целомнастроения на мировых фондовых рынкахухудшаются на фоне роста доходностейамериканских гособлигаций. И в таких условиях, вероятно, ценам на нефтьбудет затруднительно поддерживать стабильный рост. Тем не менее мы не исключаемвероятности короткого импульса в район психологической отметки $70 за баррель с перспективойпоследующегоразворотанефтяных котировок.