В Москве на ВДНХ готовится открытие выставки «Мир тела». В англоязычной версии она имеет название Body Worlds. Организаторы обещают, что экспозиция изменит всю жизнь её посетителей. Содержание предельно шоковое — зрителям предлагается увидеть настоящие расчленённые тела людей.

Хаим Соломонович Сутин. Мальчик-мясник. 1920

По определению тех, кто проводит эту выставку, она носит научно-образовательный характер и отправляет зрителя в «путешествие», которое «позволяет понять сложную структуру» человеческого тела, «объясняет функциональность и взаимодействие отдельных систем и органов понятным для всех способом».

Создатель этого «искусства» — художник-патологоанатом Гюнтер фон Хагенс. Когда-то германская прокуратура установила, что трупы были получены им законным путём. Однако по этому поводу имеются сомнения и предположения, что часть композиции — наши бывшие соотечественники. Экспонаты перемещаются по всему миру, их могут изучать даже дети. В России установлен возрастной ценз 12+, однако конечное решение, в каком возрасте приводить ребёнка, остаётся за родителями. Проводятся даже отдельные экскурсии для школьных групп.

Túrelio Гунтер фон Хагенс

Реакция на выставку, по понятным причинам, очень неоднозначная. Однако критических откликов и возражений никто не замечает, запретов и ограничений добиться невозможно. Лояльны к такой «науке» и в мэрии Москвы, молчит и уважаемая Общественная палата Москвы и её могущественный Алексей Венедиктов, которых шоу из расчленёнки, в отличие от памятника Феликсу Дзержинскому, почему-то не задевает.

Обеспокоенные отзывы звучат в СМИ и социальных сетях.

«Один из экспонатов Body Worlds особенно впечатляет — это тело женщины на 8-м месяце беременности со снятой кожей и вскрытой брюшной полостью, в которой находится плод. У каждого, кто видит этот экспонат, возникает вопрос — кто эта женщина такая и что случилось с ней перед тем, как ее тело попало к фон Хагенсу и его ассистентам», — пишет портал bigpicture.ru.

На портале citizengo.org появилась петиция, обращённая к мэру Москвы Сергею Собянину, с требованием отказаться от проведения выставки.

«Мы считаем, что подобное глумление над человеческими телами неэтично и преступно, оно не должно поощряться властями, а в особенности — не должно демонстрироваться детям», — отмечают авторы.

«Эта выставка — что-то «за гранью», даже сложно комментировать весь этот откровенный сатанизм. Наш юрист направит жалобу в прокуратуру, дружественные организации будут также направлять депутатские запросы. Нельзя оставлять это просто так. […] На этой выставке в Москве посетителей будут «приветствовать» законсервированные трупы людей и животных со снятой кожей и выставленными напоказ внутренними органами», — цитирует слова кандидата исторических наук, директора Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольги Четвериковой газета «Новые Известия».

Цитата из видео на YouTube Выставка Гунтера фон Хагенса

По мнению директора Центра, в мероприятии усматриваются признаки преступления по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

«В канун Великого поста в самом сердце России — Москве, неподалеку от павильона «Союзмультфильма» открывается «научно-познавательная» выставка мертвых китайцев, киргизов и, возможно, русских из Новосибирска, с которых содрали кожу и заставили танцевать, совокупляться, играть в футбол, делать мостик и кататься на велосипедах», — пишет РИА «Катюша».

Стоит отметить важный нюанс. На сайте организаторов говорится, что выставка прошла этическую экспертизу. Правда, не в России, а в США.

«Перед проведением выставок BODY WORLDS в США в 2004 и 2017 годах комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике, медицинских экспертов, ознакомился с содержанием выставки. Под надзором Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе комиссия подписала «Этическое обозрение», — объясняется в сообщении на сайте проекта.

Цитата из видео на YouTube Выставка Гунтера фон Хагенса

Почему бы экспертизу не провести и в России? Если американским медицинским экспертам мы можем довериться, то их богословам, а уж тем более «специалистам по этике» доверять не следует.

И особенно хочется обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Раз уж вы решили бороться с расколом в обществе, отменив дискуссию о памятнике на Лубянской площади, придерживайтесь этой линии и в других вопросах. Какие требуются слова или действия, чтобы понять запредельную суть мероприятия?