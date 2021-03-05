Фултонская речь Уинстона Черчилля, произнесенная ровно 75 лет назад, 5 марта 1946 года, считается манифестом холодной войны Запада против СССР. Некоторые в России полагают, что эта война началась именно тогда, после Второй мировой войны, и закончилась в 1991 году. И то и другое, однако, неверно.

Фултонская речь. Выступление Черчилля, 1946

Холодная война против нашей страны началась сразу по завершении иностранной интервенции 1918—1921 годов. До 1917 года культурно-историческая борьба Запада с нашей страной тоже велась, но не носила характера войны на уничтожение. Прозападный характер династии Романовых и тем более большинства российской элиты позволял Западу считать, что он сможет переформатировать Россию на свой манер. Для этого и был осуществлён февральский переворот.

Межвоенный период холодной войны Советская Россия у Запада выиграла. Мастерски используя мягкую силу и последствия мирового кризиса, СССР сумел развернуть в свою пользу настроения и народных масс, и части западных элит. В результате Запад оказался расколот, единого похода на СССР у него не получилось.

Члены Коммунистической партии Германии агитируют за президентские выборы в марте 1925 года

Характерной чертой холодной войны Запада с СССР в послевоенный период стал тот факт, что, в отличие от противников, Советский Союз задачи их уничтожения не ставил. Советская цивилизация была более человечной.

В 1991 году полностью уничтожить Россию Западу не удалось, холодная война против нашей страны была им продолжена. Некоторое время руководство России уклонялось от этой войны, но жизнь показала, что это невозможно. Сегодня Запад борется уже против России как таковой — как цивилизационного явления. Мы далеки от культурно-исторического идеала России, но в последние годы движение пошло в направлении от Запада к традиционной российской сути. Запад этого не потерпит и своё давление на нас будет усиливать.

Almog Танки в Москве во время переворота 1991 года. Место съёмки северный подход Большого Москворецкого моста, рядом с Васильевским спуском

Перспективные виды вооружений позволяют нам удерживать Запад от развязывания горячей войны. Но так же, как они не помогли Советскому Союзу, они мало чем могут помочь в цивилизационном противостоянии. Победить Запад в холодной войне можно только своим культурным в широком смысле этого слова превосходством.