Ситуация в Молдавии после избрания Майи Санду президентом республики характеризуется вялотекущим политическим кризисом. Вообще вся история постсоветской Молдавии — это перманентный кризис. Просто молдавские элиты — в отличие от молдавского общества — научились в этом кризисе не только жить, но и обогащаться.

Presedinte.md Игорь Додон

Расположенная на самой границе между Западом и Большой Россией, Молдавия лучше Украины освоила науку шантажа соседей, ведущих глобальную конкурентную борьбу, с целью получения выгод как от одних центров силы, так и от других.

Молдавия расколота на умеренно (условно и относительно) пророссийский и разной степени радикальности прорумынский сегменты. Это разделение было в Молдавии всегда — в Российской империи, в СССР, сохраняется оно и в постсоветский период. Этнически и политически Молдавия была частью России и Румынии, и следы этого уничтожить невозможно.

Молдавская политическая система сформирована под воздействием прямого внешнего управления США, делегировавшего ЕС текущее администрирование и субсидирование лимитрофов. И потому Молдавия — парламентская республика, где президент — фигура слабая, что постоянно подтверждалось регулярными политическими экзекуциями Игоря Додона в его бытность президентом.

Presedinte.md Игорь Додон

Теперь эту позицию заняла Майя Санду — гражданка Румынии и сторонница аншлюса Молдавии Румынией — со всеми включениями Молдавии в НАТО и ЕС. Игорь Додон, переместившись на более сильную позицию главы самой крупной парламентской партии, использует все возможности, чтобы жизнь Санду как можно больше не казалась мёдом.

Кстати, именно такую форму правления американский правящий класс навязывает и России. Парламентская республика со слабым президентом и премьер-министром, избираемым партией, победившей при западной финансовой и политической поддержке, — вот их цель. То, что в итоге получится, должно стать конфедерацией и по частям прийти в Европу в качестве подотчётных Брюсселю провинций. Которых будет ссорить и мирить Вашингтон.

Неудивительно, что в России элиты, при всей любви к Западу, от этого отказались. А вот на Украине и в Молдавии на это сил не хватило. И потому там теперь бушуют хронические неустойчивость и бедность — самое лучшее состояние для внешнего управления. Ведь на кредиты и товары с Запада молятся выращенные Западом местные элиты, утверждающие, что теперь Молдавия в цивилизованном мире. И без этого ей смерть.

Коронавирус усилил бедственное положение того, что можно назвать молдавской экономикой. На этом фоне Майя Санду победила Игоря Додона и до сих пор пытается взять власть в свои руки. Она добивается досрочных выборов парламента и переназначения правительства. То и другое ей нужно, чтобы избавиться от политических противников и двинуть Молдавию в Румынию.

Но Конституционный суд Молдавии не разрешает Санду дать временному правительству нужные ей полномочия. Конституция Молдавии этого не позволяет. Додон, страдавший на посту президента от такой Конституции, теперь стал её ярым защитником. Влияние президента на правительство в Молдавии остаётся слабым.

Новый президент Молдавии Майя Санду

И пока Санду добивается досрочных выборов или референдума о роспуске парламента, а её оппоненты всеми силами не дают ей этого сделать, в конфликте молдавских элит произошёл новый инцидент, ещё сильнее расколовший и без того расколотую республиканскую элиту.

Речь идёт об использовании российской вакцины «Спутник V», ставшей из простого лекарства мощнейшим средством политической пропаганды и геополитического соперничества сверхдержав. И Молдавия немедленно стала полем битвы геополитических проектов, где вместо танков сражаются ампулами с прозрачной жидкостью, от которой зависит жизнь и смерть огромного числа людей.

Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунологии молдавского минздрава оказался в сложнейшем положении арбитра. Решение было не медицинским, а политическим — одобрили десять вакцин от ковида. Это Pfizer Biontech, AstraZeneca — UK, AstraZeneca — Sk Bio, AstraZeneca — SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center («Спутник» V), CanSinoBio. Если кто-то что-то ещё изобретёт, список расширят.

И вот на фоне этой политической медицины Майя Санду отказывается прививаться поставленной из Румынии вакциной AstraZeneca. В Гагаузии следом за Санду персонал двух ковид-госпиталей отказался прививаться AstraZeneca и решил дожидаться «Спутник V» или Pfizer. Понятно, что Pfizer в этом ряду назван ради приличия.

Немедленно среагировал бывший при президенте Петре Лучинском премьер-министр Молдавии Ион Стурза. Он заявил следующее:

«Буду с вами предельно откровенен: демарш врачей автономии с отказом от вакцинации вакциной AstraZeneca выводит вас за рамки цивилизованного мира. Сам факт экстаза по этому поводу подонков-пропагандистов из ПСРМ (Партии социалистов республики Молдова) и их приспешников из прессы говорит обо всем.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Откажитесь тогда от всего, что идет от Запада, — лекарств, одежды, питания, машин. Откажитесь от всего, что идет из Румынии, — инвестиций в детские садики, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом. Уверен, ваши дети пойдут другим путем».

Молдавские власти в сложном положении: агентство по лекарствам и медицинским изделиям республики Молдова «Спутник V» зарегистрировало, несмотря на попытки Санду помешать этому. Румыния бесплатно подарила Молдавии свою AstraZeneca. Но ни президент, ни врачи не хотят её использовать — больше того, врачи ждут российскую вакцину.

Ситуация с вакциной «Спутник V» вообще комическая. Она зарегистрирована, её ждут врачи и население. Но власти Молдавии решают не использовать российскую вакцину в государственных учреждениях. В частных можно — по умолчанию.

Надо сказать, что в ЕС официально разрешены три вакцины — AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Четвёртая — «Спутник V» — находится в стадии экспертизы. Англо-шведская AstraZeneca, за которой тянется шлейф обвинений в мошенничестве, используется как орудие геополитической пропаганды в Восточной Европе — кроме Молдавии, эту вакцину хотели поставить в Польшу, но отменили по решению фирмы-производителя, что вызвало возмущение в Варшаве.

В Прибалтике эта вакцина уже присутствует. Но в Австрии ей предпочитают российский «Спутник V», а в ФРГ — свои Pfizer и Moderna. В Европе это уже назвали «мягкой силой», «прививочным национализмом» и «вакцинной дипломатией».

Вакцинация западными вакцинами бывшего пространства влияния СССР — это принципиальная процедура метки своей территории. Если она будет сорвана, под вопросом оказывается всё влияние Запада в этих государствах. Его позиции будут выглядеть иллюзорно. Поэтому крики лимитрофов о срыве плана вакцинации на самом деле означают страх потери легитимности прозападных элит и несостоятельности их политического выбора.

Naval Surface Warriors Вакцинация

Что касается Молдавии, то из-за российской вакцины конфликт парламента и президента, а в их лице конфликт евроинтеграторов и евроскептиков, выходит на новый виток эскалации.

Аналогичная проблема случилась и в Словакии — её президент Зузана Чапутова раскритиковала решение своего правительства использовать вакцину из России. Формальная причина та же — ещё не пройдена экспертиза.

Тем не менее Словакия не стала ждать Европу и решением правительства дала добро на вакцинацию российским препаратом. За четыре месяца поступит свыше 4 млн доз. Сербия, Венгрия и Черногория также не стали ждать и заказали российский «Спутник V». Хорватия и Чехия ведут с Россией переговоры.

Однако младоевропейские политики страхуются, понимая, что скоро окажутся в нелепом положении. И Зузана Чапутова, и Ион Стурза утверждают, что они не против российской вакцины, что она — вполне достойный препарат, и всё дело лишь в регистрации. Ион Стурза даже сказал, что после завершения всех формальностей готов первым вакцинироваться российским «Спутником».

Чапутова говорит, что уважает мнение тех, кто выбрал «Спутник», но призывает ускорить регистрацию. То, что российская вакцина имеет наиболее высокий процент эффективности и одобрена в 30 странах, сейчас не учитывается — конкуренты Запада не должны побеждать в зоне его господства и тем самым бросать ему вызов.

Пропагандистское обеспечение вакцинации стало областью генерирования острых политических конфликтов. В Молдавии вакцинация имеет общие проблемы со странами Восточной Европы — это сложное положение местных элит в связи с очевидной опережающей эффективностью российской вакцины. Политическая судьба многих восточноевропейских политиков будет прервана, если они сейчас неправильно себя поведут и совершат ошибку.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

В то же время конфликт из-за вакцины наложился в Молдавии на все прочие накопленные конфликты, связанные с геополитическим выбором. Впервые мы наблюдаем усиление политического кризиса, связанное не с эпидемией коронавируса, а с применением лекарства от него. Речь идёт не о конкуренции равнозначных препаратов, а буквально о трагедии тех, кто всеми силами пытается игнорировать очевидного лидера.

После того как российская вакцина пройдёт европейскую регистрацию и внесёт свой вклад в защиту местного населения, западные СМИ будут всячески преуменьшать её значение. Возникнет конфликт между профессионалами (врачами) и политиками. Этот конфликт непременно будет перенесён в публичное политическое пространство, и тем вернее, чем сильнее политики будут стремиться подавлять профессионалов.

Российская вакцина стала ещё одним яблоком раздора европейских элит, отношения между которыми и без того непростые. Ни допустить триумфа российской вакцины, ни замять его у западных политиков не получится. Российская вакцина «Спутник V», как винтовка Мосина или автомат Калашникова, не будет нуждаться в рекламе.

В Молдавии этот затяжной конфликт способен испортить политическую карьеру Майи Санду. Количество проблем однажды переходит в качество власти. Российская вакцина может стать той самой соломинкой, которая сломает спину и без того перегруженного молдавского верблюда. Виновата в этом будет, конечно, Россия.