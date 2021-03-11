В Оренбургской области в начале марта пользователи соцсетей активно обсуждали ситуацию с бродячими собаками, заполонившими улицы и держащими в страхе людей, а также действия молодогвардейцев, возложивших цветы на могилу военнопленных фашистов. Не остались без внимания ночная стрельба в Оренбурге, осквернение памятника Юрию Гагарину и снежный коллапс.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Тема снегопадов и метели плавно перешла с конца февраля в весну. В соцсетях пользователи публиковали фото заснеженных дорог и жаловались на трудности проезда по городским улицам. 1 марта глава Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова опубликовала фото заснеженной дороги в Оренбурге и обратила внимание, что перед офисом снег убирали только раз за зиму. В этот же день общественница обновила информацию, проинформировав радостно, что снег с дороги убран. Паблик «Типичный Оренбург» 3 марта сообщал, что жители ЖК «Времена года» по 30 минут тратят на выезд из дворов из-за нечищеных дорог.

В Оренбуржье на неделе (1−5 марта) бушевала метель и шли снегопады. В Орске продлили режим повышенной готовности. В Оренбурге 3 марта заявили о том, что коммунальщики переходят на режим повышенной готовности. Власти отчитывались об уборке снега с городских улиц.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега

В очередной раз пользователи интернета подняли злободневную проблему бродячих собак. В соцсети появилось несколько видео, вызвавших широкий резонанс. Так, в паблике «Типичный Оренбург» выложено видео, на котором запечатлена погоня многочисленной стаи собак за мужчиной в микрорайоне Авиагородок. «Собаки атакуют город», — отмечают жители. Позже в интернете опубликован ролик, где видно, как мужчина во дворе многоэтажки стреляет в уличную собаку из винтовки. К записи оставлен комментарий: «В Оренбурге жители начали сами отстреливать собак».

Тема вызвала эмоциональное обсуждение. Пользователи разделились на сторонников отстрела бездомных собак, напомнив, что на регулирование численности собак в былые времена выделялись патроны, и нападений практически не было, а также на зоозащитников, призывающих к гуманности. Многие комментаторы отметили, что готовы взять оружие и защищать себя и своих детей от собачьих стай, если власть бездействует.

Соцсети проинформировали об осквернении памятника первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Злоумышленники закрасили зеленой красной факсимиле Гагарина на постаменте. Власти быстро отреагировали на информацию, заявив, что памятник оперативно привели в порядок, а полиция начала проверку и поиск вандалов.

Облетело соцсети и видео с ночной стрельбой на ул. Терешковой в Оренбурге. В поле зрения камеры видеонаблюдения попало задержание иномарки. Экипаж ДПС останавливает автомобиль, путь машине блокирует микроавтобус, из него выскакивают силовики в черном обмундировании, но водитель иномарки сдает назад, объезжает лихо автобус, чуть не сбивает людей и скрывается. Силовик стреляет вслед. Последствия спецоперации остаются за кадром. Пользователи задаются вопросом — что это было? «Как боевик посмотрела», — призналась одна из комментаторов. Позже полиция пояснила, что происходило задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Цитата из видео на YouTube Стрельба на ул. Терешковой в Оренбурге

Скандал разразился вокруг возложения цветов активистами «Молодой гвардии Единой России» в Орске на братскую могилу венгерских пленных, воевавших на стороне фашистской армии. Действия были предприняты в рамках акции «Защити память героев». О мероприятии отчитались в соцсетях, однако после возникшего резонанса публикации удалили.

«Что можно сказать обо всей этой истории? Да одно только: очень нам не хватает памятника системе образования», — оставил комментарий в соцсети журналист ural56.ru Павел Лещенко.

Возмущенная общественность считает, что детей втягивают в политику. У них есть куратор, лидер. «Куда он смотрел?» — вопрошают люди. «Ошибка не у этих молодых активистов, а это дебилизм какого-то взрослого придурка, который им дал приказ. И если с кого и спрашивать, то с того, кто отдаёт приказы», — считает один из комментаторов.

Впоследствии ситуацию прокомментировал руководитель Оренбургского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Михаил Кузнецов. «В первую очередь ошибка наших активистов — в невнимательности, приношу свои искренние извинения. Но хочу отметить и других участников этого события. 23 февраля активисты МГЕР, а также РСМ и Молодежной палаты Орска приняли участие в акции, инициатором и координатором которой выступил комитет по делам молодежи администрации Орска. Он же предоставил ребятам четкие адреса возложения: в их числе было и упомянутое захоронение венгерских военнопленных. Безусловно, это не снимает ответственности с активиста за его невнимательность», — отметил молодогвардеец на своей странице в соцсети.