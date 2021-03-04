Несмотря на существование выражения «одна нация — два государства», между правительствами Азербайджана и Турции — не доверительные и прагматичные отношения. Более того, политическая ментальность, практикуемая Баку, по-прежнему во многих отношениях работает с «племенными» кодами. Есть еще одна вещь, которая занимает важную позицию: интересы людей, интересы династии. Для азербайджанцев, на самом деле, понятие «доверие» по отношению к Турции и турецкому народу имеет большую значимость. Я приведу примеры отношений двух государств и среди обычных турецких граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из-за последних событий президент Эрдоган сказал: «Турция будет продолжать стоять на стороне дружественного и братского Азербайджана со всеми ее возможностями и всем сердцем».

Хами Аксой, представитель турецкого МИДа, сказал: «Мы поддержим Азербайджан так, как он того захочет». Хочу напомнить, что МИД Турции даже в ситуации с Турецкой Республикой Северного Кипра не использовал такие заявления.

Pio.mfa.gov.ct.tr Хами Аксой

Теперь, как говорят, это «братское» государство должно принести большую пользу Турции.

В 2009 году Алиев вел переговоры с Арменией, заявив, что решение о юридическом статусе Нагорного Карабаха может быть отложено, и даже не возражал против соединения этого региона с Арменией через Лачинский коридор (газета Milliyet, 20.04.2009). То есть это был шаг к мирному разрешению конфликта. Понятно, что он хотел оценить как это развитие событий будет воспринято в Анкаре.

Когда 10 октября 2009 года с Арменией были подписаны два протокола, которые бы привели турецко-армянские отношения к нормальному уровню, Алиев внезапно изменил свое мнение. В Азербайджане были закрыты две турецкие мечети. Алиев заявил, что цена на природный газ, который Турция покупала раньше со скидкой, поднимется, также он потребовал выплаты в размере 1,3 миллиарда долларов в течение 1,5 года. «Если надо будет, я отдам свою жизнь в Африне», — сказал он. Также была отправлена делегация с известной женщиной-политиком Ганирой Пашаевой, после чего объявили о том, что Азербайджан ищет пути транспортировки природного газа в обход Турции (Milliyet, 17.10.09). А на следующий день были демонтированы турецкие флаги на кладбище, где были похоронены 1130 османских солдат из войск Нури-паши, спасших Баку в 1918 году.

На самом деле это должно считаться чем-то слишком удивительным. А удивительно то, что Турция в отношениях с Азербайджаном придает ему много смысла и эмоциональной близости. Азербайджан знает, каковы его интересы и, следуя им, действует. Например, 29.04.2004, когда в Совете Европы проводилось голосование за Турецкую Республику Северного Кипра, азербайджанские представители со словами: «У нас напряженный график», вышли из зала.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев На площади Азадлыг в Баку

Как Азербайджан, который является поставщиком всего 15% природного газа, употребляемого Турцией, смог шантажировать эту страну? Еще даже не были подписаны протоколы, а Эрдоган уже побежал в Баку и выступил в парламенте с заявлением: «Турция закрыла границы из-за карабахского кризиса. И пока конфликт не будет решен, их открытие невозможно. Это говорит тогда еще премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган» (Milliyet, 14.05.09). Более того, он похвалил и действия Азербайджана по поводу природного газа. Он заявил: «Конечно, я не могу утверждать, что [сегодняшняя цена] справедлива. Надеюсь, в дальнейшем мы достигнем более справедливой суммы».

Стоит напомнить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цена на природный газ, который Турция получает с месторождения Шах-Дениз, должна быть повышена. Выступая в Центре европейской политики, Алиев напомнил о том, что Азербайджан из-за переговоров между Турцией и Арменией повысит цену на природный газ, поставляемый Турции. Также он сказал, что азербайджанская компания SOCAR не единственная входит в проект Шаз-Дениз.

В то время как цены на природный газ в Европе находятся на уровне 165 долларов, Турция платит 300 долларов за транспортировку азербайджанского газа, который она покупает. Анкара запросила скидку у Баку, где она покупает газ по цене в два раза выше среднего уровня в Европе. Руководство Партии справедливости и развития (ПСР) запросило скидку на азербайджанский газ, который, как было объявлено, будет на 12% дешевле российского газа, но вышел самым дорогим в Турции из-за высоких транспортных сборов в TANAP (Cumhuriyet, 11.12.2019). И почему они не спрашивают, насколько это братские отношения? И интересно, есть ли какие-то интересы в начавшемся кризисе у не задумывающихся о жизнях погибших солдат Алиева и Эрдогана, которые застряли в своей внутренней политике?

Если на турецком языке написать «самая ненадежная нация в мире» в Ekşi sözlük (онлайн энциклопедия в стиле Википедии), то в первую очередь поиск выдаёт в результатах информацию о жителях Азербайджана: «они постоянно говорят, что мы братья. Но если повернешься спиной, то получишь удар… они мастера в создании интриг».

President.az Церемония открытия газопровода TANAP

Существует аналогичный онлайн-словарь uludagsozluk.com. В нем говорится: «то, что Азербайджан — братская страна, — ложь», «реакция на сближение турецко-армянских отношений показывает лживость их братства. Что говорила Турция? Что открытие границ с Арменией зависит от урегулирования карабахского конфликта. Из-за азербайджанцев они закрыты на протяжении многих лет. Никто не спрашивает, какие экономические потери у нас были. А что делают азербайджанцы? Они начинают клеветать на Турцию».

Как известно, турецкие фирмы с 90-х годов стали открывать свои филиалы в бывших республиках Советского Союза. Турецкие бизнесмены, которые начали вести бизнес в Российской Федерации, Молдавии, Украине и других странах, чтобы преодолеть языковой барьер, начали работать с представителями Азербайджана. Но бизнесмены, которые были обмануты либо ограблены ими, за несколько лет поняли, что от них «нужно беречь свое имущество и деньги». В конце концов, на сегодняшний день число компаний, которые сотрудничают с ними, сократилось до 3%. Реальный бизнес с ними отличается от того, что пропагандирует турецкое правительство и о чём говорит показная поддержка Азербайджана на улицах.