Руководитель аппарата горадминистрации Нижнего Тагила Андрей Ленда покидает должность, уже подписаны соответствующие документы. Высокопоставленного чиновника называли «правой рукой» экс-мэра Сергея Носова, ныне губернатора Магаданской области. Пока, впрочем, официально заявляется, что уход не связан с получением предложений о трудоустройстве с Дальнего Востока. Решение об отставке принято по итогам договоренностей между нынешним мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и Андреем Лендой. Сам чиновник заявляет, что намерен взять паузу в работе, так как последние несколько лет плотная загрузка не позволяла ему взять даже кратковременный отпуск.

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Напомним, аппарат мэрии Нижнего Тагила Ленда возглавил в конце 2012 года, когда градоначальником по результатам выборов стал Сергей Носов. В сферу ответственности чиновника входили не только административные функции по организации работы управлений и отделов горадминистрации, но и направления PR и GR. Кроме того, позднее Сергей Носов назначил Андрея Ленду своим представителем в городской думе.

Еще одним направлением деятельности Андрея Ленды было развитие «низового» местного самоуправления на максимально приближенном к горожанам уровне. По его инициативе в Нижнем Тагиле началась активная работа по созданию структур территориального общественного самоуправления (ТОС). Эти организации объединяют жителей небольших микрорайонов, которые занимаются решением локальных насущных проблем. Такой формат работы связан с прежним успешным опытом Ленды. До избрания Носова на пост главы Нижнего Тагила в городе накопилось множество социально-экономических проблем, решением которых пришлось заниматься ключевым городским предприятиям, в том числе и УВЗ, на котором тогда трудился Ленда.

О степени доверия Сергея Носова к своему соратнику свидетельствует и постоянное расширение его полномочий в мэрии. Помимо назначения представителем главы города в думе, Андрей Ленда курировал рынок наружной рекламы, взаимодействие со СМИ и с общественными организациями.

В мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда считался человеком «от УВЗ» — именно на этом градообразующем предприятии он работал, начав с должности слесаря в конце 90-х годов. Работу совмещал с учебой в Уральском институте экономики, управления и права. В 2008 году получил степень магистра в Уральской академии госслужбы (сейчас — Уральский институт управления РАНХиГС при президенте РФ).

Именно на УВЗ будущий глава аппарата администрации начал проявлять себя в качестве общественного деятеля. Его трудоустройство на предприятие совпало по времени с возрождением молодежной организации, в деятельность которой он активно включился. К 2005 году молодой специалист уже стал ее руководителем в статусе помощника гендиректора «Уралвагонзавода» по работе с молодежью. Под его руководством «молодежка» УВЗ становится одной из лучших подобных организаций сначала в пределах Нижнего Тагила, а затем — и Свердловской области. Сам Ленда «без отрыва от производства» вошел в Совет молодежи при главе города и дважды избирался в состав Общественной молодежной палаты при областной думе Заксобрания Свердловской области.

В конце нулевых — начале десятых годов деятельность Андрея Ленды вышла за пределы УВЗ. Ленда вошел в организацию «Чистый город», а также курировал «внешние» соцпроекты предприятия. Впоследствии он активно включился в политическую жизнь, участвовал в организации митингов в поддержку Владимира Путина, в том числе крупнейшего митинга в Екатеринбурге «За трудовой Урал».

На этом этапе Андрей Ленда тесно взаимодействовал с Игорем Холманских, так же представителем УВЗ, позже ставшим полпредом президента в УрФО. Вместе они создавали движение «В защиту человека труда». Накопленный опыт был использован позднее Андреем Лендой в предвыборных кампаниях — он участвовал в работе штабов «Единой России», в том числе спикера Александра Маслова. Затем Ленда работал и на выборах мэра, поддерживая Сергея Носова, и считаясь неформальным «пресс-секретарем» кандидата.

О возможных преемниках Андрея Ленды в мэрии Нижнего Тагила пока не сообщается. По словам наблюдателей из числа сотрудников горадминистрации, за время своей работы руководитель аппарата стал ключевой фигурой по множеству направлений деятельности. В результате могут возникнуть объективные трудности с поиском нового главы аппарата, способного «вытянуть» такой объем работы. Альтернативой может стать разделение полномочий на несколько должностей.