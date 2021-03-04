Министр иностранных дел Литвы и глава партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) прокомментировал состояния литовско-польских отношений. Отвечая на вопрос, что стоит за недавней информационной атакой на него в польской прессе, Ландсбергис увидел в этом «предупредительные выстрелы», которые могли донестись «откуда-то с Востока», поскольку «первые несколько месяцев мы были активными, особенно в отношении наших восточных партнеров и той же России». Прежнее правительство гордилось значительным улучшением отношений между Литвой и Польшей, отметило LRT. А что с нынешним? Глава МИД считает, что Варшава и Вильнюс являются «реальными стратегическими партнерами», хотя и имеют место некоторые разногласия. Но главными остаются «наши совместные инфраструктурные, энергетические и оборонные проекты».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Однако лидер литовских консерваторов делает хорошую мину при игре, которая противоречит польской политике. Действительно, отношения между Польшей и Литвой значительно улучшились при прежнем правительстве, которое возглавлял Саулюс Сквернялис. Визит в Вильнюс, который в сентябре 2020 года нанес председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий, польские и литовские издания называли «историческим». Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк говорил тогда в отношении Литвы следующее: «Анализируя внешнюю политику Польши и наши отношения с европейскими партнерами, трудно найти страну, с которой Польша развивала бы такое интенсивное и многоплановое сотрудничество». Казалось, что формат Моравецкий — Сквернялис поможет создать надежный диалог между двумя странами, которые в постсоветское время относились друг к другу настороженно. За восстановлением контактов стоял победивший в мае 2019 года на президентских выборах Гитанас Науседа, который после избрания первый визит нанес в Варшаву. Подходы президента разделял и Сквернялис. Однако в октябре 2020 года на парламентских выборах победили его противники. Новое правительство подвергло ревизии политику своих предшественников.

Жигимантас Павильонис

Это затронуло напрямую Польшу. И дело не в каких-то злоумышленниках с Востока, как утверждает Ландсбергис. Вильнюс и Варшава стали радикально расходиться по вопросу отношения к Китаю. На днях президент Польши Анджей Дуда переговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил представитель польского президента Кшиштоф Щерский, Дуда поздравил Си с проведением IX Саммита лидеров стран Центрально-Восточной Европы и Китая («17 + 1»). Польша «воспринимает эту платформу сотрудничества с Китаем как дополнение к двусторонним отношениям, которые имеют приоритетное значение для Варшавы». Щерский подчеркнул, что Дуда «получил заверение от китайского собеседника в том, что тот приложит все усилия для упрощения процедур поставок польских экспортеров в Китай, особенно сельскохозяйственной продукции». Лидеры «обсудили важность польской транспортной инфраструктуры, особенно железных дорог, для развития торговли между Европой и Китаем, а также вопрос об инвестиционном соглашении между ЕС и Китаем». А в заключение Си пригласил Дуду совершить государственный визит в Пекин.

В противоположность польскому подходу Вильнюс отношения с Китаем сознательно ухудшает. Так, литовские власти намерены пересмотреть итоги тендера на поставку рентгеновского оборудования для проверки багажа в аэропортах Литвы, который выиграла китайская компания Nuctech. Правительственная комиссия, оценив сделку, решила, что она не отвечает интересам национальной безопасности. Проблема в том, что курс на взаимовыгодное сотрудничество с Пекином проводят Европейская комиссия и Германия. В кои-то веки тут сходятся интересы Брюсселя, Берлина и Варшавы. И именно это соглашение между ЕС и КНР хочет сорвать Литва. Литовское правительство сознательно идет на обострение. Как отмечает польский портал Kresy, еще в феврале комитет Сейма Литвы по иностранным делам проголосовал за выход из формата «17 + 1», который объединяет страны Центрально-Восточной Европы и Балкан с Китаем. Глава комитета Жигимантас Павильонис, ссылаясь на «идеологические критерии», предлагает Литве сотрудничать с Тайванем. Как подчеркивает издание, это очередной «признак антикитайского политического сдвига в Литве» и является «результатом крайне проамериканской политики».

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Но зачем такой «стратегический партнер» нужен Польше? По большому счету Варшава и Вильнюс до сих пор сближало негативное отношение к России. Если этот фактор будет убран, обнаружится, что между Польшей и Литвой гораздо больше разногласий, чем общих тем. Сейчас Вильнюс создает проблемы Варшаве на китайском направлении. Ведь ясно, что активизация контактов с Тайванем будет очень неприязненно воспринята в Пекине и поставит крест на каком-либо литовско-китайском диалоге. Вильнюс идет на это по понятным причинам. Он опасается, что диалог между Польшей и Китаем, который будет неизбежно сопровождаться потеплением польско-российских отношений, маргинализирует Прибалтику в целом и Литву в частности. При желании Варшава, Минск, Москва и Пекин могут в принципе выключить Прибалтийский регион из Европы. Понимая это, Вильнюс сознательно идет на антикитайские провокации, намереваясь отобрать у Польши статус непотопляемого американского авианосца в регионе. Причем, в отличие от польских политиков, которые все же имеют смелость не соглашаться с США по ряду вопросов, литовские ни в чем перечить Вашингтону не будут. Тут бы Варшаве скооперироваться с Москвой, чтобы укротить Литву. Но решится ли Польша?