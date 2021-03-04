Вводя санкции против РФ, Байден играет в опасную игру — National Interest
Администрация президента СШАДжо Байдена объявила о введении санкций в отношении российских должностных лиц и организаций в связи с «отравлением», а затем арестомАлексея Навального. При этом официальные лица администрации отметили, что это первая волна реакции Вашингтона на «злонамеренную» деятельность России, поэтому в ближайшие недели, скорее всего, можно ожидать дальнейших мер.
Одновременно с этим команда Байдена, давая понять, что попыток перезагрузки отношений с Москвой не будет, также ищет возможности для сотрудничества в тех областях, в которых у Кремля и Белого дома есть общая озабоченность, пишет американский политолог Николас Гвоздев в статье, вышедшей 3 марта в The National Interest.
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Лучше всего первый — если учесть, что введенные ранее против «Северного потока — 2» запретительные меры были лишь повторением принятых еще при Дональде Трампе — набор санкций новой администрации в отношении России можно охарактеризовать как удовлетворительный компромисс. Как и в случае с санкциями, объявленными в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в своем давлении на Россию Вашингтон пытается найти баланс между противоречащими друг другу интересами США.
С самого первого дня своего правления администрация Байдена хотела сделать так, чтобы ее подход к России отличался — по понятным причинам — от выбранного при Трампе курса, который воспринимался как чрезмерно мягкий по отношению к Владимиру Путину. Однако хотели в Белом доме при Байдене в своем поиске путей улучшения рабочих отношений с Кремлем, чтобы этот подход отличался в некотором смысле и от усилий администраций Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы. Эти меры должны были стать определенным сигналом о том, что нынешняя администрация без колебаний «ответит» на действия, предпринятые Россией, которые Вашингтон сочтет нежелательными.
Однако при рассмотрении этих санкционных мер можно сделать вывод о том, что у команды национальной безопасности Байдена нет единой позиции по двум важнейшим вопросам.
Во-первых, по вопросу «упадка»: происходит ли в России при нынешнем ее руководстве скорый и, возможно, непреодолимый процесс ослабления национальной — особенно экономической — мощи страны, а также разрушение легитимности самого российского режима.
Во-вторых, это вопрос о том, стоит ли риск потери поддержки со стороны Москвы ряда важных для США инициатив — по таким направлениям, как Иран и Северная Корея, — того, чтобы занимать по отношению к России жесткую позицию.
Точки зрения об «упадке», согласно которой Россия едва ли сможет и захочет оказать США реальную поддержку, придерживаются многие члены американского Конгресса независимо от своей партийной принадлежности — единство, которое ныне можно увидеть довольно редко. Для них подобные меры администрации Байдена будут носить слишком недостаточный характер.
Тем не менее похоже, что в собственной команде президента Байдена, несмотря на нелюбовь и недоверие к российским властям, пока не готовы делать ставку на то, что Россия находится на последнем издыхании или что Москва по-прежнему не может осложнить жизнь Вашингтону, реши они пойти против той или иной его инициативы.
Наряду с этой дилеммой возникает вопрос о том, как выбранный подход США к Москве повлияют на взаимоотношения Вашингтона с двумя важными странами — Китаем и Германией. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее правительство не совсем довольны тем направлением, по которому пошла Россия.
Однако Меркель ясно дала понять Вашингтону, что Берлин не пойдет тем курсом, на который его толкает Вашингтон. Более того, в Германии подчеркнули, что у нее — и, соответственно, ЕС — есть с Россией общие интересы, игнорирование которых со стороны США Берлин не устраивает.
Немаловажно, возможно, то, что администрация Байдена в вопросе Навального решила ввести такие же, как и Европейский союз, а не более жесткие меры.
И если, как предполагают некоторые в аппарате национальной безопасности Байдена, в конечном счете основным стратегическим соперником США станет Китай, есть опасения, что излишнее внимание к России в краткосрочной перспективе поспособствует дальнейшему укреплению позиций КНР. Более того, по мере того как относительный баланс сил по-прежнему всё больше смещаться в пользу Пекина, Москва может пересмотреть масштабы своего стратегического партнерства с Китаем.
В нынешнем курсе Вашингтона можно уловить отголоски стратегем команды бывшего президента Барака Обамы, согласно которым любые вводимые против Москвы санкции должны иметь явные «пути выхода» — возможности нормализации отношений.
Администрация Байдена пытается сформировать прочный евроатлантический консенсус по вопросу Китая. Однако для этого может потребоваться компромисс с Германией по вопросу политики в отношении России, чтобы получить обязательство присоединиться к Вашингтону в более активных усилиях по отношению к Пекину.
Байден может убедительно заявить, что он ответил на действия России и поддержал ценности США, создав трудности для российских властей. Однако его критики укажут на то, что нынешний набор санкций носит в основном символический характер и вообще вводится для галочки.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на действия США, пригрозив ответными мерами и предупредив, что отношения между США и Россией будут и дальше ухудшаться. Тем не менее санкции не наносят смертельного удара по каким-либо ключевым российским приоритетам. Слова и дела как-то не совпадают. Нужно какое-то время, чтобы стало ясно, в каком направлении команда Байдена будет двигаться в отношении России в ближайшие месяцы.