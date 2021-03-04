По итогам совещания главы государства, прошедшего 1 февраля в режиме видеоконференции, где обсуждалась ситуация в банковском секторе и на финансовом рынке по итогам 2020 года, а также поднимались вопросы дальнейшего развития отрасли, Владимир Путин дал два поручения, ответственность за выполнение которых возложена на главу правительства Михаила Мишустина и руководителя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля 3 марта. Одно из поручений касается необходимости ограничения возможных рисков для заёмщиков — физлиц. Президент поручил обеспечить внесение в российское законодательство изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Поручение должно быть исполнено до 15 июля. Однако, как заметило издание Интерфакс, уже через час после поручения президента на сайте регулятора финансового рынка был опубликован релиз о том, что Банк России обсудит риски ипотеки с плавающими ставками и возможные меры регулирования. В релизе сообщается об опубликованном ЦБ РФ докладе для общественных консультаций, в котором регулятор проанализировал причины и риски использования плавающих ставок в ипотеке, рассмотрел международный опыт и представил возможные варианты развития регулирования в данной области.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Между тем напомним, что регулятор сам рекомендовал банкам еще в прошлом году обратить внимание на развитие кредитования по плавающим ставкам. В своем «Обзоре финансовой стабильности во II и III кварталах 2020 года» ЦБ РФ указывал, что в условиях снижения процентных ставок в России до исторически минимальных значений процентный риск банковского портфеля становится все более значимым. Уязвимость банков к процентному риску растет на фоне сокращения срочности пассивов и увеличения доли долгосрочных активов, в частности — ипотеки. Один из вариантов решения данной проблемы регулятор видел в возможности повышения доли вложений в ОФЗ с переменным купоном и перехода к корпоративному кредитованию по плавающим ставкам. Для снижения подверженности процентному риску, как указывал регулятор, банкам можно рекомендовать увеличивать срочность привлекаемых средств и развивать кредитование по плавающим ставкам. Однако позднее, на одной из традиционных очередных ежегодных встреч с банкирами, состоявшейся в феврале этого года, глава ЦБ выразила некоторое недовольство поведением банков, продающих неподготовленным гражданам сложные и рискованные финансовые продукты вроде структурных облигаций и выдающих кредиты, особенно долгосрочные, под плавающие ставки.

«Мы ничего хорошего не видим в том, что нам постоянно приходится вводить новые ограничения… Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада», — цитировала «Российская Газета» Эльвиру Набиуллину на встрече с банкирами. Как и в случае с валютной ипотекой, люди могут не понимать, что они берут на себя серьезные риски повышения ставок в будущем, хотя сейчас они низкие. Банк России планирует установить «пределы плавания».

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

Очевидно, что поручение Владимира Путина защитить заемщиков от возможных рисков — это сигнал Эльвире Набиуллиной — не только не откладывать задачу в долгий ящик, но и решить ее при участии правительства, а не единолично — по усмотрению лишь регулятора.

В своем докладе, представленном 3 марта, аналитики ЦБ отмечают, что в условиях исторически минимальной стоимости кредитов в России применение инструментов с плавающими ставками становится все более выгодным для банков в долгосрочном периоде, но международный опыт показывает, что уровень риска по таким кредитам выше. В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок может привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков. Здесь впору напомнить, что на последней пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, состоявшегося в середине февраля, на пиджаке главы Банка России была брошь в виде точки, что многие наблюдатели расценили как сигнал о завершении режима по дальнейшему снижению ключевой ставки. Собственно, тогда госпожа Набиуллина и сказала о том, что потенциал для смягчения политики ЦБ исчерпан, хотя в этом году она всё-таки еще будет оставаться мягкой. А на ежегодной встрече с представителями кредитных организаций глава ЦБ, как отмечало издание «Ведомости», говорила, что регулятор вернется к нейтральному показателю ключевой ставки в 5−6% годовых в течение ближайших трех лет. Скорость же возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации в дальнейшем и прогноза по инфляции. В своей политике регулятор придерживается уровня инфляции в 4%, но, как известно, темпы роста цен превышают заданный ЦБ этот целевой показатель.

Возвращаясь к докладу. В нем говорится также о том, что корпоративное кредитование по плавающим ставкам уже получило достаточно широкое распространение в России. Законодательно такой формат не запрещен и при кредитовании физлиц. Однако доля таких кредитов, выданных гражданам, пока крайне незначительна. Отметим, в своем «Обзоре финансовой стабильности во II и III кварталах 2020 года» регулятор отмечал, что доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%. Большинство крупных российских банков не заинтересовано в выдаче ипотеки по плавающим ставкам, показал опрос РИА Новости, проведенный в первых числах января этого года. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика и отметили, что в прошлом они пользовались низким спросом. Но среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования, отмечало издание, оказался Сбербанк, где считают, что в следующем году было бы правильно сделать пилот ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом. Тогда как в пресс-службе ВТБ изданию заявили, что в настоящее время банк не рассматривает для себя возможность введения таких ставок, так как плавающая ставка повышает риски для заемщиков: под воздействием экономической ситуации она может резко измениться не только в меньшую, но и в большую сторону, подчеркнув, что ипотека — это долгосрочное обязательство. Между тем авторы доклада ЦБ РФ говорят о необходимости проработать варианты регуляторных мер еще до того, как рынок розничного кредитования по плавающим ставкам достигнет крупных масштабов и возникнут предпосылки для социальных рисков и рисков финансовой стабильности. В том числе они приводят и примеры того, как в мировой практике, уходя от процентного риска при помощи плава­ющих ставок, банки сталкивались с ускоренным ростом просроченной задолженности по кредитам (трансформация процентного риска в кредитный). Это и ипотечный кризис в Великобритании в начале 1990‑х годов, и ипотечный кризис в США в 2007—2008 годах.

Boyko Blagoev Бездомный

Применительно к российским реалиям ЦБ предлагает 4 варианта регулирования, предусматривающих внесение изменений на законодательном уровне. Первый — это полный запрет кредитования физлиц по плавающим ставкам. В этом случае, естественно, процентные риски для заемщиков полностью нивелируются, как и для банков возникает отсутствие риска трансформации процентного риска в кредитный в случае существенного роста ставок. Но недостатками этого варианта для заемщиков называются: возможное снижение доступности ипотечного кредитования, более высокие процентные ставки (на величину премии за процентный риск); ограничение для финансово грамотных заемщиков, имеющих пол­ное понимание рисков, в выборе продукта, а для банков: снижение потенциала развития ипотечного кредитования, в том числе снижение объемов выдач ипотеки; снижение гибкости в управлении процентным риском. Между тем авторы доклада указывают, что можно пойти путем, который будет предусматривать запрет лишь на отдельные виды кредитования по плавающей ставке — например, кредитов с фиксированным размером аннуитетного платежа (т. е. с плавающим сроком до погашения).

Второй вариант подразумевает введение законодательных ограничений на величину изменений процентной ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом (КЭПЫ), реализовать который предполагается по одному из трех предлагаемых сценариев:

плавающая ставка может быть разрешена для применения только по кредитам с оставшимся сроком до погашения не более 10 (15) лет;

предельное изменение ставки допускается не более чем на 2 п. п. от первоначальной ставки (конкретный уровень отклонения подлежит обсуждению). При этом по кредитам с плавающей ставкой и неизменным аннуитетным платежом (т. е. с плавающим сроком до погашения) увеличение срока до погашения допускается не более чем на 3 года (конкретный уровень отклонения подлежит обсуждению);

комбинация первого и второго сценария: например, выдача ипотечных кредитов с плавающей ставкой разрешается только с первоначальным сроком не более 15 лет, при этом по таким креди­там ограничивается диапазон изменения ставки/срока до погашения.

Третий вариант может быть реализован через наделение совета директоров ЦБ РФ полномочиями на установление количественных ограничений кредитования по плавающим ставкам. То есть на основании решения совета директоров будут устанавливаться, например, количественные ограничения, под которыми понимается допустимая доля ипотечных кредитов с плавающими ставками в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов в течение квартала, а также определяться период, в течение которого применяются количественные ограничения на долю ипотечных кредитов с плавающими ставками в общих объемах выдач.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Четвертый же путь предполагает законодательно ограничить круг потенциальных заемщиков. Например, ипотечный кредит смогут привлекать более обеспеченные заемщики, для которых приобретаемое жилье будет являться не един­ственным в период срока действия кредита или у которых будут отсутствовать действующие на тот момент кредиты по плавающей ставке, что может подтверждаться информацией из бюро кредитных историй.

Еще два варианта, реализация которых предусматривает регулирование при помощи макропруденциальных мер, подразумевают либо введение дополнительных макропруденциальных надбавок, либо изменение порядка расчета ПДН в целях использования действующего механизма макропруденциальных надбавок применительно к кредитам с плавающими ставками. При первом названном варианте предполагается, что надбавки могут быть дифференцированы в зависимо­сти от наличия или отсутствия в кредитном договоре ограничений (кэпов) на изменение став­ки. Банк России сможет в этом случае, как пишут авторы доклада, оперативно корректировать уровень надбавок в соответствии с ры­ночной ситуацией, чтобы у банков были действенные стимулы не только одобрять клиентам кредиты с плавающими ставками, но и предоставлять альтернативу в виде кредита с фиксированной ставкой. При втором — при расчете ПДН предлагается рассчитывать среднемесячный пла­теж по кредитам с плавающей ставкой исходя из максимально возможной ставки, установлен­ной договором либо законом. При этом в случае если кредит структурирован так, что величина платежа остается неизменной, а меняется срок до погашения в зависимости от изменения ставки, то в целях расчета ПДН по такому кредиту уровень платежа должен оцениваться исходя из вмененной ставки, соответствующей максимальному удлинению срока, согласно договору или закону.

Профессиональным участникам рынка предстоит оценить предложенные регулятором меры до 1 апреля включительно.