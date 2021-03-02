Конференция Digital Twins Day (Дни цифровых двойников) состоялась на площадке информационного и аналитического агентства TAdviser 3 марта 2021 года в онлайн-формате.

Двойник

Цифровые двойники становятся неотъемлемой частью процессов прогнозирования и моделирования производственных, логистических и прочих бизнес-процессов, а технология их создания и обработки содержащейся в них информации определяет то, каким образом будет повышаться эффективность производства или принятия решений, какими станут наши рабочие места в обозримом будущем и повысит ли внедрение этой технологии уровень благосостояния всего общества.

Однако на конференции обсуждался довольно узкий круг вопросов, не выходящих за рамки интересов собственников и акционеров компаний, а также задач чиновников.

Основной задачей бизнеса, для решения которой создаются двойники, до сих пор является снижение издержек.

На конференции прозвучали определения цифровых двойников и способы их применения в различных сферах деятельности; промышленники и представители крупного бизнеса привели примеры практического внедрения цифровых двойников на своих предприятиях в условиях «всепроникающей информатизации»; много говорилось о технологиях, платформах, данных для цифровых двойников.

ИА REGNUM публикует обзор наиболее интересных выступлений.

Кирилл Семион, начальник департамента информатизации в РЖД, в своем докладе говорил о цифровизации сквозных производственных процессов. В процессе цифровой трансформации на предприятиях РЖД создаются цифровые двойники разных объектов управления: от инфраструктуры (рельсов, шпал) до сотрудников, которых в РЖД насчитывается 700 тысяч человек.

Укладка железнодорожных путей

Кирилл Семион привел определение цифрового двойника, данное Майклом Гривсом, — это цифровая копия физического объекта или процесса.

Для РЖД цифровой двойник является источником снижения операционных затрат, принятия улучшенных управленческих решений, прогнозирования технической неисправности и т. д.

Но основе цифровых двойников РЖД строит динамическую модель производственного процесса, под которым понимается сквозной процесс доставки грузов и порожних вагонов. Примерами таких моделей являются проектирование объектов инфраструктуры и моделирование пассажиропотоков при реконструкции больших вокзалов.

Основную проблему цифровых двойников в РЖД видят в качестве и достаточности входных данных.

Сергей Горшков, руководитель компании «Трини Дата» рассказал о процессе сбора и моделирования данных для создания цифрового двойника, отметив, что в самом процессе сбора данных скрыта проблема.

Для него цифровой двойник — компьютерная модель реального объекта, которая воспроизводит устройство объекта и его взаимодействия с окружающей средой. При этом модель необходимо наполнять данными, полученными от реального объекта.

Сергей Горшков на конференции Digital Twins Day 03.03.2021

Особенностями компьютерных моделей является то, что объект нужно моделировать в разных аспектах (функциональном — по составу входящих в него элементов с точки зрения их функций; физическом — по компонентам, единицам оборудования; эксплуатационном и экономическом) — все они должны быть представлены в одной модели, по-разному описывать свойства объекта и его составных частей.

Для такой сборки модели и обработки информации существует определенный набор технологий, среди которых Сергей Горшков выделил онтологическое моделирование — способ составить машинно-читаемое представление человека об объекте.

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, сообщил о работе своего ведомства с цифровыми двойниками социально-экономических объектов.

Он рассказал о том, что цифровизация в Счетной палате заключается в работе с данными, объем которых постоянно растёт. По его мнению, их нужно обрабатывать и заменять человека на алгоритмы при рутинных операциях.

Михаил Петров на конференции Digital Twins Day 03.03.2021

Это делается в том числе и для улучшения качества принимаемых решений, в частности, для повышения роли финансового аудита и содействия повышению качества государственного управления.

Михаил Петров заявил, что первоочередной задачей является сбор всех данных в одном месте для того, чтобы связать их между собой сходными сущностями. В результате получаются большие массивы, на которых используются алгоритмы обработки данных и осуществляется предиктивная аналитика.

Используемые в Счетной палате цифровые платформы при этом помогают инспектору аккумулировать информацию по объектам и использовать аналитический инструментарий из имеющегося сборника моделей. В основе платформ лежит паспорт объекта, к которому пристраиваются риски, документы, данные из внешних информационных систем.

В результате инспектор Счетной палаты получает аналитический отчет, который содержит необходимые для принятия решений выводы.

В данный момент эта модель запущена в Счетной палате, но не полностью. Её полноценный запуск намечен на апрель, после чего, по словам Михаила Петрова, ведомство выйдет на качественно новый уровень надзорной деятельности.