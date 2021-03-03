Сразу несколько крупных российских городов будут в ближайшие годы отмечать свои юбилеи. Наиболее крупным событием в этом году обещает стать празднование 800-летия Нижнего Новгорода, в 2023 году готовится отпраздновать 300-летие Екатеринбург, а в 2024-м 450 лет будет отмечать столица Башкирии Уфа. Опыт других крупных мегаполисов показывает, что подобные праздничные даты — хороший повод напомнить о себе федеральному центру и привлечь средства на строительство и реконструкцию важных объектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Все флаги будут в гости к нам

В нынешнем году серьёзные усилия направлены на подготовку празднования Нижнего Новгорода. Административному центру ПФО и третьему по численности населения городу России исполняется 800 лет. Региональными властями запланировано благоустройство и развитие 33 объектов городской инфраструктуры, реставрация 69 домов на территории исторического центра. Уже с 2019 года реализуются несколько проектов: фестивали благоустройства исторической среды, фритуров и ряд других. При этом первоначально предполагалось выделить на подготовку города к юбилею 826 млн рублей. Однако губернатор области Глеб Никитин посчитал эту сумму явно недостаточной и попросил у центра 5 млрд на подготовку к юбилею.

Не менее активно готовится к своему 300-летию столица Урала Екатеринбург. К юбилею планируется построить новый автовокзал, ледовую арену на 12 тыс. зрителей, Дворец водных видов спорта, новый конгресс-центр. Существенные изменения может претерпеть транспортная инфраструктура города: откроются новые станции метрополитена, будет расширена сеть трамвайных линий, реконструируются мосты и путепроводы. Общий объем финансирования подготовки города к юбилею в разы больше, чем у Нижнего Новгорода, — 244 млрд 444 млн рублей, что связано с тем, что город также подал заявку и выиграл право на проведение летней Универсиады в 2023 году.

В этом году начала подготовку к своему 450-летнему юбилею Уфа. Предполагается благоустройство 24 общественных пространств, в том числе полное переустройство и развитие набережной реки Белой. Планируется восстановление и реконструкция ряда исторических объектов, строительство объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая крытый стадион на 35 тыс. зрителей и новую республиканскую филармонию, появятся туристические маршруты по городу. Важным направлением работы должно стать появление студенческого кампуса в одном из районов города Распоряжение о праздновании подписано президентом Владимиром Путиным, на данный момент уже создан оргкомитет.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Уфа. Памятник башкирскому поэту Мажиту Гафури

Эксперты отмечают, что подобные юбилейные торжества часто становятся значимыми событиями федерального масштаба. Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов вспоминает:

«Пожалуй, самый крупный юбилей в России праздновал Санкт-Петербург в 2003 году — 300-летие со дня основания. Под это событие было привлечено порядка 60 млрд рублей, 40 млрд из них — из федерального бюджета. Нужно также отметить празднование 1000-летия Казани в 2005 году. Причем Татарстан финансово справился практически самостоятельно: из 54 млрд рублей только 8 млрд было выделено из федерального бюджета. Ещё можно вспомнить 350-летие со дня основания Пензы (2013 год), на праздничные мероприятия было выделено около 12 млрд рублей, восемь из них — из федерального бюджета. В 2019 году также отмечали 550-летие Чебоксар, а в прошлом — 100 лет со дня основания республик Чувашия и Марий Эл. По понятным причинам, связанным с эпидемиологической ситуацией, особого размаха в прошлом году не было, но все равно, например, та же Чувашия привлекла около 400 млн рублей из федерального бюджета. В этом году планируется празднование 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, а в 2024-м свою 650-летнюю годовщину будет отмечать Киров».

Общенациональный характер многих культурных юбилеев отмечает политолог, главный редактор сайта InFocus.pressРоман Коломойцев. Он, в частности, замечает:

«Важный момент, на который хотелось бы прежде обратить внимание: есть заметные изменения в политике Министерства культуры РФ. Еще недавно, например, в ответ на просьбу властей одного из регионов помочь с финансированием юбилея, включая установку памятника выдающемуся русскому, советскому композитору, родившемуся в этих краях, предложили обойтись своими средствами и отметить круглую дату на своих региональных площадках. По этой логике надо было бы признать гениального Свиридова, родившегося в Фатеже Курской губернии, — курским композитором, Льва Толстого — тульским писателем, а замечательного поэта Николая Некрасова, чей двухсотлетний юбилей отмечается в этом году, — украинским поэтом, ведь он родился в Подольской губернии (ныне Украина). Кто-то скажет, абсурд! Но так было в конце 90-х — начале 2000-х годов».

Иван Крамской. Портрет Николая Некрасова. 1877

Политолог Александр Семенов полагает, что организация празднования различных дат и юбилеев в регионах должна исходить из целей, которые организаторы ставят перед собой:

«Праздничные даты и юбилеи в регионах — в первую очередь это возможность для повышения туристической привлекательности региона. И как следствие, окно возможностей для местного малого бизнеса. Но здесь очень много факторов, начиная от выбора привлекательной даты для туристов с учётом сезонности до организации самой праздничной программы. В любом другом случае это может стать просто напрасной тратой бюджетных средств — праздник ради праздника».

Юбилеи — драйверы развития региональной экономики

Празднование значимых юбилеев в последние годы становится для субъектов важным фактором привлечения дополнительных средств в регион. Помимо этого, они позволяют решить ещё целый ряд вопросов: от повышения информационной узнаваемости до выстраивания взаимодействия с представителями федеральной политической и бизнес-элиты.

Александр Семенов полагает, что важной целью для таких событий могут быть GR-цели. То есть событие в регионе как возможность напомнить о себе федеральным органам власти, пригласить знаковых гостей и попутно с праздничными мероприятиями провести переговоры, решить какие-то проблемы региона. Есть вариант работы с социальным самочувствием населения через различные праздничные мероприятия.

ИА REGNUM Фейерверк

«Праздник — это положительные эмоции при правильной организации мероприятий. Но необходимо отметить, что в сегодняшних условиях к таким событиям региональным властям нужно подходить очень осторожно. Так как кризис меняет фокус восприятия у населения, и такие события могут вызвать рост недовольства чрезмерным расточительством в сложной ситуации. Население может воспринять такие события как «пир во время чумы». Поэтому нужны серьезные предварительные замеры и анализ реакции на такие события», — предупреждает эксперт.

Олег Иванов отмечает, что известны даже случаи, когда чиновники трактуют разногласия между историками относительно даты того или иного юбилея в свою пользу: ведь летоисчисление можно вести как от первого упоминания в летописи, так и на основе современных научных методов (например, радиоуглеродном анализе). Связано это с тем, что под эти события у субъектов Федерации появляется возможность привлечь существенные средства из федерального бюджета (а у городов — также из регионального), построить и отремонтировать инфраструктурные объекты, учреждения культуры, спорта и т. д. Поэтому и региональные, и местные власти крайне заинтересованы в проведении значимых юбилейных мероприятий, подчёркивает эксперт.

Сергей Рахманинов. 1900-е

Вместе с тем у подобных событий есть ещё одна важная составляющая черта — идеологическая. Как отмечает Роман Коломойцев, «невозможно не видеть общенациональный, объединяющий смысл в проведении празднований по поводу юбилеев событий и фигур, значимых для всей России».

«В этом плане мне кажется удачной обширная программа Минкульта «Национальный проект «Культура», где обозначены в частности, такие предстоящие даты, как 150-летие со дня рождения С. В. Рахманинова, 200-летие со дня рождения А. Н. Островского. А это значит, что к намеченным мероприятиям по плану подключат множество региональных музеев, библиотек, творческих и образовательных организаций. То есть при содействии федерального ведомства, в том числе благодаря федеральному финансированию, решатся многие важные для регионов вопросы в сфере просвещения и культуры. Надо сказать, что благодаря нацпроекту «Культура» перед регионами, в том числе входящими в ПФО, открывается широкое поле контактов для внесения своих предложений в культурные программы на общероссийском уровне, а также возможности корректировки региональных культурных программ», — отмечает Коломойцев.

Очевидно, что в условиях борьбы с ковидом и сокращения региональных бюджетов проведение юбилеев становится одним из главных способов добиться финансирования для строительства крупнейших социальных и инфраструктурных проектов. А значит, регионы и дальше будут стараться максимально использовать этот ресурс.