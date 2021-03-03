Госкорпорация «Роскосмос» может стать на одно машиностроительное предприятие «беднее». АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ) подало иск о собственном банкротстве, заявив в качестве обоснования долги, превышающие 2,3 млрд рублей. При этом претензии к заводу, ведущему свою историю с 1959 года, имеют и кредиторы. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг завода, производящего в том числе и оборонную продукцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

О банкротных делах и претензиях кредиторов

Банкротный иск, поданный самим заводом, поступил в арбитраж Челябинской области 26 февраля 2021 года, но до сих пор к производству дело не принято. В качестве арбитражного управляющего заявитель предлагает участника ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Арбитражный суд Челябинской области

Долг, который для предприятия стал неподъёмным, составляет 2 381 689 721,09 рубля. Но в арбитраже есть ряд незавершенных многомиллионных дел, потому сумма задолженности неокончательная.

В 2021 году сразу два кредитора потребовали с завода выплаты имеющихся долгов, среди них — АО НТЦ «Охрана» (сумма неизвестна) и поставщик газа «НОВАТЭК-Челябинск». Самые весомые претензии поступили от ООО «НОВАТЭК-Челябинск», которое 1 марта обратилось с заявлением на сумму 99 861 426,36 рубля. Третьим лицом в деле, которое челябинский арбитраж пока не принял к производству, выступает АО «Газпром газораспределение Челябинск». Этот же истец за 2019—2020 годы несколько десятков раз взыскивал с предприятия Роскосмоса долги за поставленный газ. К примеру, 18 февраля 2021 года была удовлетворена его претензия «о взыскании основного долга за поставленный газ в период с 01.11.2020 по 30.11.2020 года в размере 82 370 340 рублей 36 копеек».

Газпром газораспределение Челябинск

15 марта 2021 года будет рассмотрен иск компании «НОВАТЭК-Челябинск» о взыскании долга за поставку и транспортировку газа за декабрь 2020 года — 91 384 587 рублей. В январе 2021 года также было взыскано более 68 млн рублей долга, и это далеко не вся задолженность завода перед этим кредитором.

25—29 декабря 2021 года сразу с шестью исками к АО «Миасский машиностроительный завод» обратилась ещё одна компания из дивизиона Роскосмоса — АО «Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева», которая к тому же является головной компанией для ММЗ. 2 марта 2021 года судья Михайлов удовлетворил претензии истца на сумму 1,5 млн рублей. В итоге у ракетного центра остались не рассмотрены до конца требования на общую сумму 9,739 млн рублей.

Обанкротить завод из Миасса кредиторы ранее также уже пытались. В конце ноября 2020 года казанское ООО «Техно-Логика», заявив просроченный долг в размере 3,34 млн рублей, потребовало «признать акционерное общество «Миасский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом)». В январе 2021 года арбитраж рассмотрел этот иск и во введении наблюдения в отношении должника отказал.

Из материалов этого банкротного дела известно, что в отношении предприятия еще в ноябре 2018 года было возбуждено сводное исполнительное производство. На декабрь 2020 года остаток долга по нему составлял 707 924 926 рублей 83 копейки. В ходе сводного производства АО «ММЗ» перечислило на депозитный счет 48 365 455 рублей 53 копейки. Казанского кредитора в ходе слушаний ММЗ обвинил в том, что тот ведёт себя недобросовестно «в виду обращения в службу судебных приставов с заявлением об окончании исполнительного производства и возврате исполнительных документов и намерением получить преимущественное удовлетворение по сравнению с другими кредиторами, включенными в сводное исполнительное производство». Из пояснений ММЗ следовало, что на конец ноября 2020 года размер его кредиторской задолженности составлял 1 232 083 027 рублей 53 копейки.

Пансионат «Золотая Долина»

О заводе и его проблемах

ММЗ ведёт свою историю с 1959 года. На сайте компании уточняется, что она специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для ВМФ России, а также гражданской продукции. С 2009 года правительственным распоряжением ММЗ включен в перечень стратегических организаций РФ, а с 2013 года постановлением администрации Миасского городского округа ему присвоен статус единой теплоснабжающей организации в Северной части Миасского городского округа. У завода есть собственная котельная, которая обеспечивает теплом порядка 70 тыс. жителей. Также он — участник госпрограммы целевой подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В дивизион Роскосмоса завод входит через акционера — АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». По данным ЕГРЮЛ, в действующей организационно-правовой форме ММЗ был учрежден в июле 2008 года. Его уставный капитал — более 1,22 млрд рублей. Директор — Александр Новожилов.

По открытым данным, предприятие было поставщиком по свыше 700 госконтрактам на общую сумму 1,9 млрд рублей и заказчиком почти по 2 тыс. госконтрактов на 2,89 млрд рублей.

Из материалов одного судебного дела известно, что стоимость принадлежащего ММЗ движимого имущества оценивается в 827 496 481 рубль 84 копейки, а недвижимости — в 1 331 667 921 рубль 32 копейки. Но хватит ли этого для расчётов с кредиторами?