«Языковые проблемы могут приводить к сумасшествию», — считает академик Роберт Нигматулин и приводит в пример Украину и Прибалтику.

Александр Борисов. Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896

«Ты хочешь свой язык утвердить за счет «прижатия» русского языка. Это тупиковый путь. Мое предложение — ввести двуязычный ЕГЭ: 60% на русском языке и 40% — на национальном языке. Это снимет остроту проблемы», — уверен академик. По его словам, пример США показывает, что там, где 95% молодежи не получают нормального образования, начинают сносить памятники, ставить на колени полицейских или белых и т. д. Происходит это из-за недостатка образования и культуры.

«Люди должны учиться. Только так мы сможем сохранить многоязычие. Как только оно будет теряться, не надо думать, что все перейдут на русский язык и будут довольны. Будут упрекать русских, что не дают говорить на родном языке», — уверен ученый.

Проблема, что называется, назрела. К тому же грядет Международное десятилетие языков малых народов (с 2023 года). Актуальность движения очевидна: сейчас в мире 7000 языков, а через 80 лет может остаться лишь три с половиной тысячи. Это не может не беспокоить лингвистов, политиков и самих носителей малых языков.

(сс) Dyor Роберт Нигматулин

Основная причина исчезновения языкового разнообразия — глобализация, имеющая место во всем мире и влияющая на этносы и их языки, отметил на президиуме РАН ее глава Александр Сергеев.

«Языки хоронит глобализация», — эти слова стали ответом на реплику одного из докладчиков о причинах угроз, которые становятся все сильнее в последнее время и мешают полноценному развитию национальных и малых языков.

Проблема языкового разнообразия стоит крайне остро во всём мире.

«Может, такова их судьба и ничего особенного в этом нет? — задается вопросом доктор филологических наук Андрей Кибрик (Институт языкознания РАН). — Это большая утрата, в частности, утрата языковой идентичности, а в целом людям больше нравится разнообразие, а не монотонность».

Из существующих в РФ 150 языков многие находятся на грани исчезновения, 15 уже исчезли за последние десятилетия прошлого века. Особенно сильно «пошатнулись» малые языки Севера и Кавказа. И это не может не тревожить. Причем не только малым языкам угрожает глобализация. Страдают подчас и титульные языки. Докладчик рассказал, что, например, «доля калмыцкого языка в обиходе жителей республики уменьшилась в 4 раза за одно поколение».

При этом знание не только государственного, но и малого языка, вообще знание разных языков — это благо. Андрей Кибрик, в частности, отметил, что у многоязычных людей замедляются процессы деменции. Что крайне важно, принимая во внимание, насколько остро проблема старческого слабоумия встала во всём мире в связи с увеличением продолжительности жизни. Ученый добавил, что существуют разные способы сохранения и даже возрождения малых языков. В качестве примера он привел «метод языковых гнезд» — «когда язык передается от бабушек к внукам». От себя добавлю, как лингвист-словарник, что это, вероятно, смешение терминов, поскольку под языковым гнездом понимают в лингвистике не бабушек с внучками, а однокоренные слова разных частей речи. Впрочем, термины могут иметь разные смыслы, хоть это встречается крайне редко: термин на то и термин, чтобы обозначать вполне определенное понятие.

(сс) Ольга Федорова Андрей Кибрик

Как сообщил доктор Кибрик, сегодня в Финляндии вновь ожил один из исчезнувших языков — саамский. Это настоящее чудо. А его «автором» стала бабушка, которая передала внучке знание родного языка. Сегодня на нем говорят все представители данного этноса.

«Нарушение языковых прав является конфликтогенным фактором, а соблюдение, напротив, залогом стабильности в многонациональных странах», — подчеркнул Андрей Кибрик.

В настоящий момент готовится рамочный документ — «Концепция языковой политики». Одобрение его Президиумом РАН, считает ученый, позволит существенно продвинуть процессы создания Концепции. А это и есть то «сочетание единства и многообразия», которое должно стать основой национальной языковой политики в РФ.

«Нужны ли экономические меры поддержания малых языков?» — задал вопрос президент РАН Александр Сергеев.

Ответ Андрея Кибрика таков: «Численность не является лучшим предиктором сохранности. А механическая передача — лучший предиктор сохранности. Я приводил пример саамского языка, который возродился благодаря такому чуду».

(сс) Preus museum Саамы — малочисленный финно-угорский народ

Однако если бы решение было таким простым и однозначным — механическая передача языка от старых малым — не стоило бы собирать президиум и обсуждать Концепцию.

«Передавать трудно, дети и внуки уже не говорят на родном языке», — поделился своим опытом представитель Дагестана, указав на то, что в школах родным языкам не учат, а потому не ясно, как решать проблему.

К сказанному добавляется нехватка учебников малых языков. Существует и проблема диалектов. Когда ребенка учат литературному языку, а не тому диалекту, к которому он привык.

«Это серьезная политическая тема, в которой нужна академическая составляющая. А уже право президента — сделать выбор, как выстроить Концепцию. Но мы должны помочь сохранению языков и продвижению русского языка в мире», — отметил Владимир Толстой.

«Мы хотим участвовать, — поддержал инициативу глава РАН, но посетовал, что академия «недовостребована в последнее время».

«Давайте менять ситуацию вместе», — предложил Толстой.

Как стало ясно из слов главы РАН, академия готова провести собрание и организовать экспертизу Концепции, но надо определить реально, кто за что отвечает, «а то может снова ничего не получиться».

«Мы можем поставить задачу — собрать все наши предложения воедино и вынести на обсуждение на совет по русскому языку. Президент ждет результат работы», — заключил Александр Сергеев.

Kremlin.ru Президент Российской академии наук Александр Сергеев

Основная проблема, стоящая перед учеными, разработать взвешенный документ, а не «сделать что-то на коленке», как прозвучало в одном из выступлений. Объемная по масштабу задача — в России 150 языков, учесть все тонкости достаточно сложно. К тому же почему-то закрыта программа по корпусной лингвистике — когда-то направление считалось перспективным, и был создан Национальный корпус русского языка. В него были включены различные тексты — художественные, публицистические, рекламные и даже частная переписка — как основа для составления различных словарей и справочников, а также изучения употребления тех или иных слов и выражений.

Впрочем, как выяснилось на собрании ученых, национальные корпуса языков недоступны в интернете. А потому смысл их составления сведен к нулю. Тем не менее есть надежда, что в свете вновь открывшихся обстоятельств «Дело о русском языке и малых языках России» станет основанием для ученых возобновить исследования в области корпусной лингвистики. Тем более что президент Путин ждет от лингвистов результата.