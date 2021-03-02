Михаил Горбачёв — это несчастье нашей страны. Но это было закономерное несчастье. Несмотря на то, что деятельность Горбачёва осуждало большинство коммунистов и простых граждан СССР, он пользовался поддержкой «верхов» и спецслужб. И там, и там были, конечно, советские патриоты, но их было меньшинство. Советская система власти к началу 1980-х годов деградировала предельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

Чего хотел Горбачёв, так мне до конца и непонятно. Но какая разница: привёл он Советский Союз к краху, потому что это и была его цель, или так получилось в силу его бескультурья — общего, политического, экономического, военного? Главное заключается в том, что он бездарно сдал военно-политические позиции нашей страны в противостоянии с Западом по всем азимутам.

Когда сегодня в Европе происходит очередное надругательство над памятью о жертве и подвиге наших отцов, в основе — содеянное Горбачёвым. Когда мы видим войска НАТО на границах бывшей РСФСР — это Горбачёв. Конфликты в Приднестровье и Карабахе, зверства в Сумгаите и Баку, другие кровавые и тлеющие межнациональные конфликты на территории бывшего СССР — это Горбачёв. Бесправие русских в Прибалтике — это Горбачёв. И современный украинский шовинизм — это тоже результат развала единой страны, подготовленного при преступном бездействии Горбачева. И это — только часть исторического счёта к нему!

Михаил и Раиса Горбачевы встречаются с Микки и Минни Маусами. США, 1988

А внутри России? Реванш золотого тельца, развал систем образования, здравоохранения, социального обеспечения, отказ от народовластия, культурное и политическое подчинение страны Западу, разграбление её ресурсов — дверь в разрушительные 1990-е открыл Горбачёв.

Схожий счёт, уверен, предъявляют ему не только в России, но на всём пространстве бывшего СССР. Никогда не забудут его предательства друзья нашей страны в бывших странах социалистического содружества. Совершённому им прощения нет.

Однако Горбачёв Горбачёвым, но в партийных и государственных органах СССР было немало тех, кто по его незаконным указаниям нарушал свой гражданский долг, присягу, Конституцию, создавая условия для перечисленных преступлений или обслуживая их. Их деятельность уже известна, она будет расследована до конца.

Kremlin.ru Михаил Горбачев и Владимир Путин

К 1991 году Горбачёв стал настолько противен людям, что многих это толкнуло принять другое наше несчастье — Ельцина.

Всякий современный российский политик, который в положительном смысле связывает себя с Горбачёвым, несёт на себе его клеймо. Это нашим правителям хорошо бы ясно и глубоко осознавать.